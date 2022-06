¿Cumple un sueño al presentarse a reina del Carnaval?

Claro que sí, y además al lado de mi amigo Juan Carlos Armas.

¿Ya conocía a su diseñador?

Conozco a Juan Carlos Armas desde que tengo quince años a través de Tim Quintero y de una de sus sobrinas, que es de mis mejores amigas y le había hablado de mí; desde entonces he estado desfilando para él y gracias a él entré en el mundo de la moda.

¿De dónde es?

De Güímar.

¿No hay mucho Carnaval ahí?

Están las Burras, que son muy famosas y nunca me las pierdo.

¿Dónde estudió?

Primero en el colegio Santo Domingo de Güímar. Luego fui al instituto y empecé la carrera de Contabilidad y Finanzas, pero no me gustaba y surgió la oportunidad de empezar en serio en la moda y decidí apostar fuerte por ello. Me marché a Barcelona, donde estuve un año, y me preparé un buen book e hice bastantes trabajos allí con marcas como Stradivarius, Desigual... Conseguí que mi agencia madre, Ole Group, apostaran por mi y me enviaron fuera.

¿Logró proyección internacional?

Estuve en Milán, donde logré una experiencia fantástica, y luego marché a Asia, donde trabajé en Bangkok (Tailandia), para seguir en Malasia. Así cumplí mi sueño de ser modelo.

¿Y por qué decidió dejar de ser modelo?

Ocurrieron circunstancias en la vida en las que decidí que quería orientar mi vida de otra forma, y conocí que lo que quería dedicarme en mi vida era a ser enfermera; ahora estoy cursando la carrera en la Universidad Europea.

¿La moda es una etapa cerrada?

Estoy enfocada a mi carrera, aunque estoy haciendo algunas cositas de moda aquí.

¿Qué tiene que ver la moda con el Carnaval?

Tiene que ver. Hay muchas chicas que se han presentado a reina que eran modelo y que los diseñadores pusieron sus ojos en ellas al verlas en las ferias y le ofrecieron la oportunidad de participar en la gala de la reina del Carnaval. Muchos diseñadores presentan sus colecciones en Tenerife, como Sedomir Rodríguez de la Sierra o Juan Carlos Armas. Presentarse a reina te abre las puertas en la moda y permite que te vean.

En su caso es a la inversa: es una modelo que aspira a reina.

Bueno, más o menos (se ríe).

Si tuviera que elegir un diseñador, a parte de Juan Carlos Armas, ¿a quién elegiría?

Esa pregunta es trampa y me metes en un compromiso. Yo digo que Juan Carlos (se ríe).

¿Su acto favorito de Carnaval?

Las galas, tanto infantil como adulta y de mayores.

¿Le gusta el formato de escenario del Carnaval?

Me gusta mucho el escenario, me sorprendió. Está muy bonito. No sé cómo hará con las luces, porque han dicho que es muy eurovisivo pero que puede quedar muy bonita la gala de la reina.

¿Cree que en el futuro se mantendrá algún acto de Carnaval en junio tras este año?

Es una opinión muy personal, pero creo que celebrar esta edición el Carnaval en junio es algo extraordinario por la incidencia de la pandemia y porque no se ha podido convocar antes. El Carnaval, de toda la vida de Dios, siempre es en febrero o marzo.

¿Cómo se imagina la experiencia de la gala del viernes?

Cada vez que se está acercando el momento, más nerviosa me pongo. No sé cómo voy a actuar cuando me vea toda preparada, con maquillaje, tocado, salir al escenario... Lo voy a vivir con una intensidad y una alegría infinita.

¿Ser reina le cambiaría la vida?

Ser reina te suma en la vida; es una vivencia que todas las chicas desean y todas estamos focalizadas en eso: vamos a ser la reina, y es una alegría inmensa. El hecho de ser reina ya no es que tu Isla sepa quién eres tu, sino que últimamente tiene una proyección no solo en la Península, sino a nivel internacional. Estás a la vista del mundo. ¿Quién no quiere eso?

¿Ya ha visto y se ha probado la fantasía?

Sí, y solo puedo decir que estoy completamente enamorada, se nota que mi amigo Juan Carlos la hizo para mi.

¿Tenía algún número favorito para desfilar en la gala?

El que toque –le correspondió el es el que me deparará suerte.