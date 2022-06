Una gala inaugural del Carnaval de la que se esperaba más después de dos años

El recinto ferial de la capital tinerfeña acogió anoche durante una hora y cuarto la gala inaugural del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que después del hambre de fiesta tras dos años de espera –por la incidencia del covid en 2021– dejó sabor a poco. Pareció mas ambicioso el nombre del espectáculo que el desarrollo en sí, con un planteamiento hecho a la medida de televisión que deja perdido al público en el escenario como plató, máxime cuando las gradas y el patio de butacas se dejaron desiertos para centrar la atención sobre el decorado diseñado por el arquitecto grancanario Carlos Santos.

Colocar al público sobre la tarima ya era de premio, pero del amor al odio no hay sino un paso. Y no que pudo ser un éxito, llevó a la confusión porque desde las sillas distribuidas en la plataforma al inicio solo reinó la confusión cuando el Carnaval pareció llegar, con la representación de los grupos, por un patio de butacas desangelado, y acabar en el escenario formando una barrera de fantasía que impedía saber de dónde salía la voz del presentador, Elvis Sanfiel, o qué pasaba dentro donde se supone que estaban las cámaras de televisión.

Entrañable homenaje a Geni

A partir de ahí, el director de la gala inaugural, Enrique Camacho, fue a robar el corazón del público con el homenaje que se rindió en nombre de los grupos del Carnaval a Geni Afonso, directora de galas y coreógrafa de comparsas y hasta de la primera murga que bailó en su pasacalle, Los Chichiriviches. Más allá, momentos de televisión, como la entrevista al autor del cetro, Juan Gil; al alcalde, dando la bienvenida al Carnaval e invitando a canarios y peninsulares a disfrutar de la seña de identidad de la fiesta –la calle– o las reinas infantiles, de mayores o adultas de 2020 que ayudaron a Elvis Sanfiel, alguna con soniquete de Lotería, a desvelar el orden de actuación en sus respectivas galas.

Y para acabar, el reversionado Santa Cruz en Carnaval de Anaé en un espectáculo que pivotó sobre comparsas y dejó en la retaguardia el resto de modalidades. En el camino, los tres sorteos. El primero de candidatas de mayores, que lo abrirá la representante de Turismo de Arona, Francisca Navarro, el domingo 12 de junio.

La gala infantil, prevista para el domingo 19, la inaugurará la candidata más pequeña de las once participantes, Leyre González, de Espectáculos Alma Show y Restaurante Abordo; mientras que en la primera gala, de adultas, prevista para el viernes próximo, romperá el fuego en el desfile la herreña Maite Gutiérrez, de Cortes y Pliegues Tenerife; Folder Papelería y Almacenes Casa Ángel. La representante de McDonald’s y El Día-La Opinión de Tenerife, Marta González, que lucirá una fantasía de Daniel Pages, desfilará en el ecuador de las once candidatas, en el puesto número 6.

Paso a paso.

A las 21:30 horas comenzaba el Carnaval del reencuentro en el recinto ferial. Desde el patio de butacas llegó el Carnaval dos años después, mientras la canción «Un poquito Carnaval» fue un «muchito» de grupos gracias a la representación de murgas y comparsas que acompañaron a Miriam Reyes y Pepe Benavente.

Supuestamente, por la nula visibilidad, el presentador estaba sobre el escenario cuando saludó a las guardianas del cetro elegidas en el Carnaval Virtual.

Si emotivo fue el reencuentro, el momento apoteosis lo protagonizaron los representantes de los grupos y el público cuando se fundieron en un aplauso. Ya con la marcha de los comparseros y murgueros que devolvieron el color y el ritmo del Carnaval después de dos años, se puso el orden y se vio al menos en el recinto a Elvis Sanfiel, quien dedicó sus primeras palabras a las más de 4.000 personas que hacen el Carnaval como componentes de los grupos de las diferentes modalidades.

El maestro de ceremonia explicó el cambio en el orden de los actos, que comienza con la gala, eso sí, después de las rondallas y los grupos coreográficos.

Los mayores.

A continuación, dio paso a Chelo Pérez, reina de los mayores en 2020. «Tu reinado ha sido más largo que el de Isabel II, que llevas dos años», le dijo el presentador. Y Chelo, la reina de los mayores 2020, participó como presentadora de las ocho candidatas. Elegancia y glamour con el paseo por el escenario de la Ciencia Ficción entre gritos de «guapas», en una «experiencia en 360», dijo Elvis, un filón como presentador.

«¿Del uno al diez, cuántos nervios pasaste tú?», «Ocho» le dijo Chelo al presentador de la gala.

«El artilugio de las bolas mágicas», como lo presentó Elvis Sanfiel, permitió descubrir el orden en su desfile. La representante de Granadilla, Evelina de la Fuente, fue la primera en descubrir el número de desfile: el 6.

Luego vino Carmen Rosa Martín, de Arico, que protagonizó la anécdota cuando se le cayó la bola. Ella quería el 7, pero le tocó el uno, según el presentador, que leyó el número tras caer al suelo. Al final Carmen Rosa tenía razón y se había producido un error que resolvió el propio Elvis.

Mucho bingo parecía haber cantado Chelo, que fue precisamente quien alertó del entuerto. Fotografía de familia y Carnaval en forma de la batucada de las comparsas.

Homenaje a Geni Afonso.

Elvis Sanfiel advirtió de que los grupos habían pedido tomar parte en la gala inaugural y con el permiso de la dirección artística, llegó la calle al recinto ferial.

José Manuel González, presidente de la comparsa Los Cariocas –donde militó como coreógrafa la propia Geni Afonso–, fue el encargado de explicar por qué los grupos han querido rendir tributo a Geni Afonso, directora de galas de Carnaval y coreógrafa de comparsas y murgas incluso. Geni Afonso, icono del Carnaval.

«Todo lo que he trabajado lo he hecho con mucho amor, porque es lo más que me gusta de la vida», también se sumó su hija, Yaiza Suárez, para entregarle un ramo de flores y afloró más la emoción. No hacían falta focos ni despliegue técnico para emocionar. Cuando el presentador despedía la presencia de Geni Afonso para dar paso a las batucadas del Carnaval, el grito de Geni estremeció las entrañas de público y compañeros: «¡Chicos, gracias!»

Las niñas.

De la gala de los mayores, del domingo 12, el presentador recordó que el Carnaval de junio continúa con las murgas adultas y luego la infantil.

Antes del sorteo de las pequeñas candidatas al cetro, Elvis Sanfiel dio paso a los siete presentadores en la gala infantil, elegidos entre medio centenar de aspirantes a ser los maestros de ceremonia. «Están nerviosos?», le preguntó Elvis, «Nervioso estás tú que te vamos a quitar el puesto». Luego, partido de ida. «Estamos orgullos de compartir con una estrella como tú» y se emocionó.

Luego un rap y una canción a capella con la que dos niños demostraron que las nuevas generaciones vienen pisando fuerte, también en el mundo de la comunicación y el espectáculo.

La reina infantil del Carnaval 2020, Violeta García, dio paso junto a Elvis Sanfiel al sorteo de las once candidatas. El guión saltó al kilómetro cero: la gala de la reina, que se desarrolla el viernes de la próxima semana, 10 de junio.

Lo más parecido a la representación de las murgas, que no participaron, los integrantes de Abubukaka, que presentaron la iniciativa que han emprendido junto a Darío López: «Yo quiero estar en la reina», en la plataforma change.org. «La iniciativa es real», insistió Elvis Sanfiel; faltó un regidor que marcara que tocaba aplausos o emitir risas enlatadas.

Del intento de humor con Abubukaka y Darío López, a la reivindicación del encargo del nuevo cetro que se estrena este Carnaval como idea de Enrique Camacho. En un programa de televisión, más que gala inaugural, Elvis Sanfiel entrevistó al artesano y autor de la obra, Juan Gil.

Del cetro al bastón de mando. El alcalde también fue entrevistado para mostrar su satisfacción por el reencuentro con la purpurina en el mejor Carnaval del mundo y con la satisfacción de volver a la calle, que es la esencia. «Que no se lo piensen, que salgan a disfrutar de día y de noche. Espero a toda Canarias y a toda España venir a disfrutar del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife», dijo el alcalde.

Y llegó el momento del sorteo de las candidatas. Para ello, Sara Cruz Teja, la última reina desde 2020, llegó pletórica al escenario de Ciencia Ficción y explicó que el público volverá a tener voz y voto en la gala de la reina. Sanfiel indicó que de las once aspirantes pasarán a un segundo carrusel ocho la misma noche del 10 de junio. La puntuación del jurado valdrá el 85% y el resto de la nota corresponde a los votos del jurado.

En el giratorio, que no giró, la cantante Jess Martín acompañada al piano, fuera de plano para el público del escenario.

Y se abrió la puerta central del escenario para recibir a las once candidatas adultas, a las que Sara Cruz, la reina del Carnaval 2020, narraba el número que les correspondió para la gala del viernes. Sara Cruz Teja recordó que Noelia Adriana Veiga, la primera candidata trans, desfilará con el 7, el mismo número que tan buena suerte le dio a la reina del Carnaval 2020.

Y al ritmo de Santa Cruz en Carnaval, con Anaé, y más comparsas, concluyó la gala inaugural hecha a la medida de televisión y qué dejó sabor a poco en un escenario desangelado y con el público como relleno en un escenario de Eurovisión apagado anoche.