Fuerte paliza me dieron el miércoles por la noche en mi Cantina. Resulta que, una vez acabado el partido del Tenerife, cientos de aficionados, después de pedirle permiso a Jonathan Vieira, se fueron a mi negocio a celebrar que se había ganado el partido. El caldero de garbanzas de las de mi madre, duró menos que el saber perder del jugador amarillo.

Entre ellos venía Pablo “El paliza”, que me dio la ídem a cuenta de la nueva versión que ha preparado la cantante Anaé del clásico Santa Cruz en Carnaval, la obra maestra de Agustín Ramos que cada domingo de Carnaval interpretan Los Fregolinos en la Plaza del Príncipe y que adquirió la condición de himno de nuestra fiesta, a comienzos de los ochenta, cuando la versionó la Billo’s Caracas Boys y luego la cantó Celia Cruz en la Plaza de España. Y acierta Pablo cuando me insiste en que el creador de dicha melodía, música y letra, merece un reconocimiento por parte de nuestro Ayuntamiento y que no se debería esperar a que no esté entre nosotros para hacerlo, sino hacerlo ya, un domingo de Carnaval, en el templo que cada edición acoge a Los Fregolinos y que vea, goce y disfrute de la admiración, el respeto y la gratitud de todos los que amamos el Carnaval.

Es verdad que ya hay a quien se les ha reconocido su amor por la fiesta. Enrique González tiene su estatua y Pedro Gómez Cuenca una plazoleta que, aunque pequeña, lleva una placa en su memoria; pero en ambos casos no pudieron disfrutar del acto institucional celebrado en su momento. Estamos a tiempo de ponernos manos a la obra y hacer lo que dice El Paliza y con razón: Los homenajes, mejor en vida.