¿Cómo conoció a su diseñador, Jorge González Santana?

Cuando me presenté por segunda vez a reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife lo conocí y desde entonces hemos muy buenas migas. Como tengo una tienda de ropa –la firma Enia Shop– en Santa Cruz, suelo colaborar con él y visto a sus candidatas. A raíz de cuando quedé cuarta dama y su candidata reina, comenzó la amistad; de hecho ella fue la imagen de mi tienda durante un tiempo.

¿Cuándo le propuso ser candidata a reina del Carnaval?

En diciembre vino a mi trabajo y me planteó si quería ser su candidata. Llevo esperando este momento muchísimos. Admiro muchísimo a mi diseñador. Cuando iba a las galas y veía sus candidatas me desconsolaba, y pensaba: ¿algún día me tocará a mí?... He de reconocer que ya lo daba por perdido, porque ya tengo 29 años.

No tanto por la edad, sino porque ya se había presentado antes en dos oportunidades.

Ya lo daba por perdido pero parece que este año me tocó a mí ser su candidata, y agradecida. Muchas chicas desean participar y he tenido la suerte de hacerlo tres veces. Quede premiada o no, ya me siento ganadora; estar aquí es un lujo.

¿Aunque sea la tercera vez es diferente?

Pues sí, y no solo porque vaya con otro equipo, sino porque tengo 29 años, tengo una empresa... Estoy más tranquila y serena.

Pero lo más complicado es repetir, más que los años.

Estoy viviendo la experiencia como si fuera la primera vez. Es verdad que han cambiado muchísimo las cosas.

¿Se corresponde la realidad a las expectativas de soñar con ser reina o dama del Carnaval?

Cuando me presenté la primera vez, no hubo mucha proyección. Cuando eres dama, tienes más eventos, pero no sentí una evolución profesional. Seguí formándome en mi vida profesional y personal. No sé si la vida le ha cambiado a alguna chica por ser reina. Yo tuve la semana de eventos de Carnaval y poco más; de hecho he participado como jurado en certámenes de belleza pero por mi negocio y mi presencia en las redes sociales, no por ser dama de honor.

¿Se siente extraña porque coincida con los que fueron sus diseñadores, Cavi Lladó?

No, son equipos y estilos diferentes. Les deseo mucha suerte.

¿Qué destaca del Carnaval?

La grandiosidad en sí, y hay que destacarlo en todos los aspectos, no solo disfrazarte. El Carnaval es vida; no tenía mi vida normal hasta hace meses y desde que me dijeron que iba a ser candidata me la ha cambiado y me ha devuelto muchísimas ilusiones y sentimientos que hace mucho tiempo que no sentía.

¿Ha participado en grupos del Carnaval?

No, nunca.

¿Qué le parece que se haya adelantado la gala en el programa del Carnaval?

Al principio me chocó que se adelantara la celebración de la gala porque es uno de los platos fuertes, que abre el Carnaval en la calle. Ahora lo vemos con otra perspectiva; que vamos a abrir el Carnaval después de dos años y medio esperando el reencuentro con la fiesta. Va a ser un boom.

¿Qué le parece el escenario?

Es diferente, bastante llamativo, innovador, moderno...

¿Gala para televisión o para el público en el recinto ferial?

Me gusta una gala para el pueblo, que es quien lo hace, pero tenemos que ser consciente de que nuestro Carnaval es de Interés Turístico Internacional y que es muy importante la proyección a través de televisión, que va a atraer bastante turismo y ayudará a remontar la situación a las Islas.

¿Se mantendrá alguna fiesta de Carnaval en junio?

No. Nuestro Carnaval debe quedarse en febrero y el verano lo abrimos con san Juan; las cositas en su sitio (se ríe).

De ser elegida reina, ¿lo podrá combinar con su empresa?

Aunque no me lo pensé cuando Jorge me lo propuso, una de las cosas que me dio fuerzas para seguir es que tengo un buen equipo formado y me da la seguridad de poder dedicarle el tiempo necesario al Carnaval y también a mi negocio. No me va a suponer un cambio personal. Además se ha incrementado la venta online después del covid y eso me da un poco más de juego, porque puedo alternarlo con mi entrega a los preparativos del Carnaval.