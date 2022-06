¿Cómo recibe la invitación para ser candidata a reina?

Soy componente de la comparsa Bahía Bahitiare y de ahí me conoce mi diseñador Rayco Ramírez. Me lo propuso y, como soy muy carnavalera y llevo un montón de años en murgas y también en comparsas, decidí seguir para adelante. Siempre era mi sueño pero nunca me lo había planteado. No he participado ni en un certamen de belleza ni en una gala de elección de la reina, ya sea en la modalidad infantil o adulta.

¿En qué grupos del Carnaval ha militado?

Salí en un par de años en Tras Con Tras y otros tantos en Triquikonas y ahora en Bahía Bahitiare. Cuando me vio allí Rayco pensó: esta es muy carnavalera y es de las mías, seguro que si la invito a ser candidata no se va a achantar.

¿Qué prefiere: ser murguera, comparsera o candidata a reina?

(Se ríe). La experiencia de candidata a reina del Carnaval todavía la estoy empezando... Me gusta cantar, también bailar... ser aspirante al cetro es la mezcla de todo; ser reina aúna todas esos aspectos.

A sus 40 años, es la veterana de las once candidatas.

¡Y hasta podía ser la madre de alguna de las candidatas, porque alguna compañera tiene 20 años!. Creo que podría ser madre de alguna de ellas (se ríe).

¿Qué hace falta para ser reina del Carnaval?

Para ser reina del Carnaval no hace falta tanto ser guapa como saber de Carnaval, y creo que de eso sé algo. De ahí que el título sea reina del Carnaval, en otros casos sería Miss Tenerife... Es importante ser guapa pero aquí se debe valorar llevar la esencia de Carnaval y transmitir lo que es.

¿A qué se dedica?

Trabajo en el Registro de la Propiedad de La Laguna. Hace ya unos quince años que estoy trabajando allí después de acceder a través de superar un examen teórico y práctico, allí sigo (se ríe).

A priori llama la atención trabajar en el Registro de la Propiedad y sin embargo ser comparsera o murguera...

Si, pero mis jefes siempre me han respetado mucho y me tienen loca para que los avise de cuándo es el día del concurso para irme a ver. Me apoyan mucho y están muy contentos conmigo. Cierto que a priori puede llamar la atención esa doble condición de trabajadora del registro y candidata a reina, pero lo importante es cuando llegue allí demostrar la profesionalidad y lo que hagas como hobby es otra cosa. En mi casa también están muy contentos porque saben que siempre estoy vinculada a los grupos. Mi padre me dijo: «Ya era lo que te faltaba, ser candidata a reina; es como el triplete, después de ser muruguera y comparsera».

¿Va a compaginar la faceta de comparsera y candidata a reina?

No. Este año me centro con la experiencia de candidata y ya el próximo año veré si cuelo la purpurina o no. Es sacrificado ser componente de grupos y con la edad te va costando un poco más. Pero seguro que salir a la calle, sí que voy a salir.

Después de dos años de la incidencia de pandemia, se hace cuesta arriba volver a ensayar.

Si, es el caso.

¿Ha visto ya la fantasía?

Sí, en todo momento. Incluso ya he estado ensayando con él.

¿Cómo definiría su traje?

Te puede parecer bonito o feo, pero mi traje tiene alma porque tiene significado y añade algo que reivindicar. Además, mi fantasía creo que también tiene esencia.

¿Cómo presentaría el Carnaval a uno de sus clientes del Registro de la Propiedad?

El Carnaval es una alegría, te permite evadirte, salir a disfrutar... Es un Carnaval internacional, y puedes participar aunque no estés en un grupo. En el Carnaval de Tenerife no te aburre.

¿Aunque sea en verano este año?

Aunque el Carnaval sea en verano este año; creo que es hasta mucho mejor.

¿Cree la experiencia de junio abre la puerta a un Carnaval en febrero y una fiesta en verano?

Sí. Tenemos una responsabilidad en este regreso a la normalidad y debemos demostrar que todo puede seguir adelante siempre con seguridad y organización.

¿Cómo se imagina la gala, cuando pronuncien su nombre?

Voy a dar muchas sorpresas porque tengo preparadas muchas cosas nuevas y vamos a dar mucho que hablar. Quiero transmitir mucha fuerza y soltar todo el Carnaval que llevo dentro.