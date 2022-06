El director artístico del Carnaval, Enrique Camacho, asegura que no se quiere imaginar la gala de elección de la reina del próximo viernes 10 de junio sin la actuación de las murgas. De esta forma sale al paso a la información publicada por eldia.es en el que se da cuenta de que la organización ha convocado a los representantes de las diecisiete formaciones críticas a una reunión a las 13:30 horas del próximo domingo. "El único motivo de ese encuentro es realizar una prueba acústica", explica en un audio que dirigió esta misma tarde a los presidentes de las murgas adultas después de hacerse pública la noticia de la reunión de este domingo.

En su audio, Camacho cuenta que "me ha llegado por diferentes componentes de murgas esta noticia y me ha cogido por sorpresa y lo he hablado con el resto de miembros de la organización". "Esa información no es correcta", asegura el director artístico, para insistir en que la reunión del domingo es para realizar la prueba de sonido para que los murgueros puedan comprobar cómo funciona la acústica del aforo, "y esa es la única convocatoria que tenemos hasta el momento".

"Sí es cierto que estamos preocupados por los mensajes que nos han llegado en los últimos días respecto a la participación en los ensayos para la gala de la reina porque ustedes están muy ocupados con los preparativos de los concursos. Eso nos ha llevado a reducir todo al máximo para causar la menos molestia posible y, sobretodo, para garantizar que la actuación en la gala de la reina pueda ocurrir como está previsto. Nunca ha sido mi afán obligar a nadie a venir a ningún sitio y mucho menos a la gala de la reina", añade.

"Esta es su actuación y los que conozcan la letra saben perfectamente de lo que estamos hablando. No estoy especialmente contento con varias partes de la letra pero si es vuestro deseo... yo no solo lo respeto sino que lo apoyo y lo trabajaremos para que luzca tal y como ustedes lo han planteado", continúa.

Enrique Camacho precisa que, "por nuestra parte, no hay duda de que va a ocurrir esa actuación; por nuestra parte existe esa preocupación porque los vemos muy apurados y no queremos que la gala de la reina sea una carga... De ahí a convocarles para ver si hacemos o no la canción... No quiero imaginarme una gala de la reina sin la actuación de murgas después del trabajo que ha costado ponerla en marcha después de todos los ajustes hemos hechos en los ensayos".

"No hemos hecho esta convocatoria ni la vamos a hacer; si quieren el domingo hablamos sobre este tema ya que estamos todos en el recinto y planteamos todo lo que tengamos que plantear, como siempre hacemos", manifestó el director artístico, para concluir: "Cualquier cosa, hablamos lo que quieran, tanto los que se sientan cómodos trabajando con nosotros como los que tengan algún tipo de discrepancia. Estamos aquí para trabajar por ustedes, sólo para ustedes".