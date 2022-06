«No tenemos que ser chicas modelos las que nos presentemos a reina del Carnaval»

¿Cómo llega a convertirse en candidata a reina este año?

En 2016 tuve la oportunidad de presentarme en el Carnaval de Los Realejos con mi actual diseñadora y fue un sueño, tanto para ella como para mi, porque fue de sus primeros trajes y se hizo realidad porque, encima, ganamos, por lo que tuvimos doble satisfacción. Sabía que me hacía ilusión ir a Santa Cruz y nos planteamos ese objetivo que este año cumplimos.

¿Ha participado en grupos del Carnaval?

Mi familia tiene una carroza desde 2002 y con ella recorremos la mayoría de los cosos, tanto de Santa Cruz o Los Cristianos, además de la comarca del Norte.

¿Trabaja o estudia?

Estoy en tercero de Trabajo Social y trabajo como educadora en un centro de inmigrantes.

¿Por qué Trabajo Social?

Vocación, sin duda ninguna. Igual que me pasa con mi profesión me pasa con el Carnaval. Mi satisfacción es dar lo mejor de mi para facilitar la vida a otras personas; ya que tengo la oportunidad para hacerlo y que soy fuerte para ello, lo aprovecho.

Carnaval y Trabajo Social, un contraste importante.

Si, totalmente. En el Trabajo Social el mundo de la moda, por así decirlo, no entra mucho en los valores, pero sí me gusta como reivindicación, que no solo tenemos que ser chicas modelo las que nos presentemos al Carnaval. Yo veo el Carnaval más allá que simplemente moda; entre otras cosas porque no me gusta ese campo para dedicarme como profesión. Sin embargo, sí me gusta el Carnaval para vivirlo y lucir una fantasía sobre el escenario. De ahí que mi participación tiene ese punto reivindicativo: cualquier chica puede ver que soy una joven normal y corriente, que no soy modelo, y eso puede hacer que otras se ilusionen con presentarse a reina.

¿Qué labor desarrolla en el centro de inmigrante?

Llevo cuatro meses en este centro que está en Puerto de la Cruz y estoy con niños que casi no hablan español, por lo que se lo imparto a unos y a otros les ayudo a mejorarlo, porque estamos en formación externa, que abarca desde hacer la tarea a escucharlos y acompañarlos, que te cuenten sus proyectos de vida. Al final están aquí solos y la figura más cercana que tienen aquí somos nosotros.

¿Le ha comentado a los niños inmigrantes que se presenta a reina del Carnaval?

Sí. Hay muchos que no habían visto una fantasía, aunque la fiesta sí la conocen (se ríe). Cuando les enseño vídeos de otras galas dicen: «Yo quiero, Jenni, yo quiero».

¿Participa en el equipo de elaboración de la fantasía?

Sí, sí... todos los días. (Se ríe). Es de lo que más me encanta; el Carnaval me gusta desde dentro y por eso estoy todos los días en el taller piedrita a piedrita.

¿Recomendaría la experiencia de presentarse a reina?

Totalmente, pero desde dentro. Los días previos, el trabajo que lleva un traje y que nadie se imagina... es lo que más me voy a llevar porque los tres minutos del escenario se van a pasar volando y más con los nervios.

¿Acude a gimnasio para prepararse para llevar su traje?

Sí, aunque ya llevo años haciendo CrossFit, era cuestión de incrementar la intensidad, aunque ya tenía fuerzas; otra cosa es tomarme en serio la alimentación.

¿Es la primera candidata a reina en su familia?

No, ya se presentó mi prima en 2014, con la fantasía La vida en rosa, de Alexis Santana, y fue una locura en la familia; es que somos una familia muy carnavalera. También vivimos con mucha intensidad las murgas, porque tengo familiares en Los Irónicos.

¿Cómo se imagina la noche de la gala del día 10 de junio?

Voy a disfrutar como una niña pequeña. Me gusta tanto y sueño con hacerlo bien por todo el trabajo que ha llevado ese traje y la responsabilidad que adquiero a la hora de defenderlo bien. Espero hacerlo bien y disfrutarlo al máximo, sin que prevalezcan los nervios por encima de la ilusión.

¿Será un Carnaval multitudinario en junio?

Si antes las entradas volaban, este año será una locura. Se nota en la gente, que tiene muchas ganas de volver a sentir el Carnaval como estábamos acostumbrado.

¿Le gusta el escenario?

Me impresiona; es increíble. Me encanta. Va a ser un boom.

¿Gala para el público o para televisión?

La gala para el público, que es quien está disfrutando con nosotras y nos hace a nosotras disfrutar, que también es importante.