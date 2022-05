«Ojalá se vean representadas todas las que quieren ser reinas»

¿Cómo conoció a su diseñador Alexis Santana?

Participé en el certamen de Miss Norte 2021 y ahí conocí a Alexis Santana. Ya disponía de candidata para el Carnaval que se iba a celebrar en febrero, pero se aplazó para junio y entonces, por motivos personales, se quedó sin candidata. En ese momento me llamó y me comentó que él ya me tenía presente para futuras ocasiones y, dado el contratiempo, me plantea adelantar sus previsiones. Me llamó por teléfono, me advirtió que algo bueno me tenía que contar, me convocó en su taller de costura y desde que me lo planteó no le puse ningún pero. Ya había tratado con él y he visto sus trajes de años anteriores. Al verme segura, me dijo que quería que fuera su candidata.

¿Se tuvo que modificar la fantasía inicial?

Me llamó en marzo y es cierto que el traje tenía las medidas de la anterior candidata, por eso me advirtió que quería que fuera yo, aunque me tenía que probar el traje para ver si las medidas cuadraban. Y fue todo perfecto.

¿Ha tenido vínculo con el Carnaval?

Mi madre ha participado en una comparsa de Puerto de la Cruz y también mi abuelo ha colaborado en las galas de la tercera edad, ayudando a crear trajes de reinas junto a mi madre. Somos una familia carnavalera. También es habitual la participación de mis padres, que acuden a los cosos y cabalgatas para verlos; eso cuando mi madre no salía como componente de la comparsa y desfilaba desde dentro.

¿Qué recuerdo tiene del Carnaval cuando era pequeña?

Tenemos la tradición en casa de no perdernos ningún año la gala de la elección de la reina. Por eso nos reunimos y la vemos juntos, y lo mismo hacemos con la gala drag de Las Palmas, desde que era pequeña. Desde niña siempre quise participar en la elección de la reina del Carnaval en Santa Cruz, pero por motivos personales no pude. Por eso, vivirlo ahora es cumplir ese sueño frustrado.

¿Por qué estudia Farmacia?

Me gusta mucho la medicina, el poder ayudar a los demás. Soy una persona muy empática y me agrada muchísimo saber que puedo ayudar a una persona a sentirse mejor, incluso a ayudarle en su vida. Es muy gratificante para mí.

¿Esa vocación profesional viene de familia?

No. Mi madre trabaja en el servicio de limpieza actualmente y mi padre es mecánico militar.

¿Su objetivo es ganar o disfrutar en la gala?

Mi objetivo es disfrutar. Participar es un sueño que tengo desde la infancia, ser el alma de un traje y tener la posibilidad que no todos tienen de representar a esas candidatas que se han querido presentar y no han podido y llevarla en cada piedra, en cada pluma... Es un honor para mí representar todo eso.

Suponga que está en un congreso de farmacéuticos. ¿Cómo presentaría el Carnaval?

El Carnaval no solo tiene una faceta de fiesta en la calle, también incluye un componente histórico muy importante. Cuando se suprimió, luego se celebró como Fiestas de Invierno y goza del reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Internacional. No es una fiesta solo callejera, sino que lleva un gran condicionante histórico. Te tienes que sentir orgulloso de lo que representas; ser reina es ser la cara de un Carnaval único con una convocatoria tan atípica. Este año tiene el añadido de la vuelta a la normalidad plena y la gente se va a volcar en hacer un Carnaval único, que marque la historia de la fiesta.

¿Qué ilusión tiene cuando acabe de estudiar Farmacia?

Tengo varias posibilidades, aunque mi opción favorita es trabajar en un laboratorio para la investigación. Eso me obligaría a hacer un máster y luego, a opositar. Otra alternativa es trabajar en un hospital o desarrollar mi labor profesional en una farmacia; incluso podría ser policía científica, pero esta última es una opción remota que estuve viendo entre las oportunidades laborales que me permite Farmacia.