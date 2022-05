«Sería una grandiosa alegría tener este año una reina de La Palma»

¿Había participado ya en algún certamen de belleza?

Sí, gané el Miss World SpainTenerife 2017 y dos años después fui al nacional, como fijan los plazos, representando a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y quedé segunda dama de honor entre 52 candidatas.

¿Qué tiene que ver un certamen de belleza con una gala de reina del Carnaval?

Por una parte, nada; por otra, mucho. Es muy importante empatizar con la gente, que seas una persona que se valore no solo la belleza, sino el conjunto.

¿Qué prevalece en un traje: la candidata o la fantasía?

No desmerece una cosa ni otra. El traje es una pieza artesanal que lleva meses de preparación de parte de diseñadores y equipos y hay que complementarlo con la candidata, que pone en valor la fantasía, pero también tiene que darse y lucirlo, porque es un momento único.

¿Alguna vez se imaginó participar en la gala de la reina?

Sí. Muchas niñas hemos soñado con ello, da lo mismo cómo te identifiques socialmente.

Natural de Los Llanos de Aridane, ¿qué ha estudiado?

He cursado varios bachilleratos hasta presentarme a la EBAU con el de Letras Puras, aunque tengo el de Arte también. Empecé el doble grado de Diseño y Bellas Artes pero sentí que no empatizaba del todo con la enseñanza de Bellas Artes y decidí quitarme de ello. Siempre he sido más autodidacta en el tema artístico. Al final, opté por la rama de la Actuación y estoy muy contenta y feliz de haberme venido a Madrid para cursarla.

¿Cómo conoció a su diseñador, Daniel Pages?

Sabía de él antes de que me conociera. (Se ríe). Es muy nombrado en las galas y fue el diseñador de Amanda Perdomo, que es mi reina favorita (’Poderosa Amazona’, 2014, de McDonald’s y La Opinión de Tenerife) y a quien conozco personalmente: es una bellísima persona. Daniel tiene muchas coronas y muchas niñas colocadas en ese marco de honor. Me conoció a raíz del Miss España y a través de familiares que son amigos comunes.

¿Es casualidad que diseñador y candidata sean de La Palma o tiene algún sentido?

Nos sentimos isleños y queremos a la Isla. Sería una grandiosa alegría tener este año una reina de La Palma.

Estudiando y trabajando en Madrid, ¿cómo se va a organizar si es elegida reina?

En verano, lo siento, pero manda Canarias. ¿Quién dice que no pueda coger un vuelo de Madrid a Tenerife? No es impedimento.

¿Era partidaria de mantener el Carnaval en junio o lo habría aplazado a febrero de 2023?

Ya no solo porque me encanta que se celebre el Carnaval en una fecha tan señalada como 2022, pero, desde el punto de vista económico, supone un reclamo muy importante para el Archipiélago y, con la perspectiva del tiempo y la evolución sanitaria, se dan las condiciones. Ha sido una buena idea celebrar el Carnaval en junio para volver a impulsar el turismo.

De hecho, en Los Llanos de Aridane se celebrará el Carnaval a comienzos de agosto.

Sí, lo hacen más tarde, incluso, que en Santa Cruz de Tenerife. Los carnavales de La Palma y de Tenerife son muy diferentes.

¿Qué destacaría del Carnaval de La Palma?

Una fiesta que me gusta mucho desde pequeña son Los Indianos, por el ambiente de la gente y la felicidad que se comparte.

¿Qué destaca del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Sin duda, el Carnaval de Día. El ambiente es increíble, aparte de lo que son las galas y concursos. Todo el mundo espera el Carnaval de Día, además de las galas; da lo mismo lo que lleves siempre que vayas disfrazada. Me encanta compartir el espíritu carnavalero con mi gente.

En estas fechas no creo que vaya a salir de osito en junio...

(Se ríe). Todo es posible, no descarto nada. Siempre hay alguien que consigue adaptar un disfraz a las condiciones. Igual vemos a alguien en bikini y de oso.

¿Una gala para televisión o para el público en directo?

Es necesaria la gente en el recinto, porque te hace sentir y vibrar en el escenario, pero también es un espectáculo visual que todo el mundo demanda por televisión.

¿De pequeña, veía galas de la elección de la reina?

Sí, lo solía hacer así con mi tía. Me crié con mis abuelos, que eran de ir al Carnaval en la calle, pero yo veía las galas de la reina con mi tía y sus amigas.