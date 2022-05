Los presentadores, los otros ‘reyes’ de la gala infantil del Carnaval de junio

Cuatro niñas y tres niños, de entre siete y once años, serán los maestros de ceremonia de la gala infantil del Carnaval de junio que se desarrollará el domingo 19 en el recinto ferial. Será la segunda oportunidad de estas características en la que el director del espectáculo, Enrique Camacho, confía en los pequeños la responsabilidad de presentar la elección de la reina de la cantera. Para ello ha vuelto a depositar su confianza en Alicia Rodríguez, la actriz y periodista que convierte en éxito todos los trabajos que desarrolla con la cantera, por más que se la vincule con la voz del tranvía.

Para llegar elegir a los maestros de ceremonia o presentadores de la gala infantil del Carnaval de junio, la comisión artística que lidera Enrique Camacho convocó en la primera quincena de noviembre un casting a través de las redes sociales que secundaron un total de 52 pequeños, entre los que resultaron elegidos Sara Corimbo, de 7 años; Daniela Valeriano Martín, de 12; Neymar Pérez Osorio, de 7; Ignacio Tetuani Rodríguez, de 13; Mireia Hernández Rodríguez, de 11; Leyre Hernández Marrero, de 9, y Joel Arias Expósito, de 10.

Una vez se celebraron las pruebas de selección, en las últimas semanas se ha iniciado el proceso de formación, que ha transformado la Casa del Carnaval en la ansiada escuela del Carnaval, donde Alicia Rodríguez se ha encargado, sobre todo, de sacar el artista que llevan dentro los pequeños. Solo por ver el entusiasmo, la entrega y lo bien que se lo pasa la actriz, ya es un espectáculo por el que habría que pagar entrada. Y es que los niños se forman como maestros de ceremonia jugando. A priori puede parecer una responsabilidad de gran calado, por lo que supone que los niños son los únicos protagonistas de llevar el peso de la gala, pero ellos disfrutan y hasta han establecido amistad entre el grupo.

De los otros siete reyes de la gala infantil, solo uno procede de grupos del Carnaval, caso de Joel Arias, director de la murga infantiles Redoblones; los otros son nuevos talentos a los que la dirección artística confía la presentación, desde la salutación, dar paso a las candidatas... o hasta el momento más anhelado: conocer el nombre de la soberana, con el añadido de que estarán prestos para salir en auxilio de algún compañero ante cualquier contratiempo. Algo tienen claro tanto Alicia Rodríguez como Enrique Camacho: hay talento y mucho.

Sara Corimbo Monteverde, de 7 años (Santa Cruz).

Nada más iniciar la conversación con el intruso que se ha colado en la Casa del Carnaval y ver que toma nota de su apellido, Sara le advierte: «Corimbo, con m», lo que evidencia su desparpajo. De familia procedente de Cataluña, esta alumna del colegio de El Chapatal reside desde pequeña en Santa Cruz de Tenerife; tiene dos hermanos por parte de padre y es la única hija de su madre, se explica. Admite ser una enamorada del baile, para añadir que llegó al proceso de selección de presentadores de la gala infantil porque una amiga de su madre le advirtió de la celebración del casting.

Paradojas de la vida, la hija de la amiga de su madre también se presentó pero no fue elegida, a diferencia de lo que pasó con Sara. Cuando se le pregunta si le gusta el Carnaval, la pequeña desprende entre fantasía y su verbo fluido: «Me encanta porque hay alegría en las calles y se nota mucha emoción entre la gente», al menos es también lo que espera encontrarse en la gala de la reina del 19 de junio en el recinto ferial.

Estudiante de Segundo de Primaria, en el momento de esta entrevista llevaba ya dos o tres ensayos, tiempo suficiente para asegurar que le encanta la experiencia.

Daniela Valeriano Martín, de 12 años (La Laguna).

Reside en La Laguna pero es alumna del colegio Virgen del Mar. Al igual que Sara, una de sus compañeras en tareas de presentación, acudió a las pruebas para elegir a los presentadores porque una amiga de su madre la animó para que se presentara, no en balde sabe que Daniela participa en grupos de teatro y hasta hace cine en la Escuela Lecuona. Sus inicios fueron con pequeñas obras y ahora está más inmersa en grabaciones del séptimo arte, cuenta, donde les entregan unos diálogos para que se aprendan que luego tienen que interpretar después de caracterizarlos para el personaje que tienen que poner en escena.

Hija única, admite que le gusta la murga adulta Los Bambones, en la que salen algunos miembros de su familia. De mayor quiere ser actriz, aunque como una segunda actividad, pues su principal objetivo es llegar a cursar los estudios de Derecho. Destaca que estas clases que le imparten en la Casa del Carnaval ayudan para vencer la vergüenza, un requisito que ella ya ha superado por su formación teatral y hasta cinematográfica.

Neymar Pérez Osorio, de 7 años (Adeje).

Es uno de los rostros conocidos de los siete presentadores porque participó en el anuncio de la campaña de la Consejería de Sanidad para animar a la vacunación contra el covid.

Alumnos de primero de Primaria del colegio de Adeje, se traslada desde el Sur de la Isla para participar en los ensayos que dirige Alicia Rodríguez y que no se pierde el director del espectáculo, Enrique Camacho. Le gusta ser presentador, y no descarta que tenga que cantar, aunque no le entusiasmo tanto bailar.

Se estrenará en la gala infantil del 19 por todo lo alto en el Carnaval, pues será presentador de una fiesta en la que dice no haber salido, lo que no le ha impedido haberse disfrazado en fiesta de los años ochenta. Es un artista en potencia, al que han llamado para participar en la grabación de serie, comenta con desparpajo, para añadir que es el mediano tres hermanos, la mayor se presentó en el Sur como candidata a reina.

Cuando se le pregunta cómo cree que será la gala, demuestra su riqueza dialéctica: «No me lo imagino porque va a tener tantas cosas... y eso que la imaginación no tiene límites», concluye.

Ignacio Tetuani Rodríguez, de 13 años (Santa Cruz).

Es el veterano del grupo de presentadores de la gala infantil. Alumno del Colegio La Salle-San Ildefonso, cuenta que su madre lo inscribió por error, porque en realidad a quien iba a apuntar para el casting es a su hermano Quino, de 17 años, que estudia en el Instituto de Artes Escénicas. Sin embargo, finalmente se presentó y fue elegido.

Tras reconocer que sabe tocar el piano, explica que se ha disfrazado hasta de coronavirus, también con un traje flameco –«pero de mujer», precisa–, así como de personajes de ciencia ficción –motivo del Carnaval 2022, como Buzz Lightyear. En su opinión, su madre, secretaria de Radio Club Tenerife, es mucho más carnavalera que su padre, informático, que está inmerso en el desarrollo de una web para un colegio, comenta con la seriedad propia de un maestro de ceremonia que sienta cátedra.

Mireia Hernández Rodríguez, de 11 años (La Victoria).

Al igual que Neymar, es otro de los presentadores que tiene que hacer muchos kilómetros para acudir a los ensayos en la Casa del Carnaval, lo que pone en valor el entusiasmo y la ayuda de sus padres.

Aunque vive en La Victoria, es alumna del colegio La Milagrosa, de La Orotava. Su madre conoció la celebración del proceso de elección de los maestros de ceremonia a través de la propia Alicia Rodríguez. «Esto es una experiencia muy bonita que valora la espontaneidad de los participantes», dice.

Mireia está curtida en el mundo del espectáculo y, en especial, la televisión, donde fue participante de Idol Kids, en el que participaron como jurado Isabel Pantoja, Edurne y Carlos Jim, que le dieron tres «síes» en la primera ronda.

Su padre, operario del servicio de limpieza, y su madre, peluquera, Mireia, que tiene un hermano más pequeño, admite que le fascina cantar.

Leyre Hernández Marrero, de 9 años (Santa Cruz).

Vecina de Ofra, es alumna del colegio Echeyde. Se reconoce una enamorada del canto y el baile. Cuenta que su madre la inscribió para el casting, después de enterarse por una amiga que estaban haciendo estas pruebas de selección para la gala infantil del Carnaval.

Es componente del grupo coreográfico Yu-Funk, y asegura que lleva dedicada más de seis años al baile, una de sus pasiones, junto con cantar. Este año no saldrá en su grupo coreográfico para dedicarse e tope a esta experiencia como maestra de ceremonia de la gala infantil del Carnaval, gracias al esfuerzo que realizan sus padres que hacen un hueco en sus compromisos profesionales –él, autónomo, y su madre, trabajadora de Mercadona– para que Leyre pueda acudir a los preparativos.

Joel Arias Expósito, de 10 años (Santa Cruz).

De los siete presentadores de la gala infantil es el único que milita en murgas de la cantera, y junto a Leyre, los dos que están vinculados a grupos del Carnaval; ella en Yu-Funk y él, en la infantil Redoblones.

Joel procede de una familia vinculada a las murgas, tanto en el caso de su padre, Roberto Arias, como su madre y hermana, que Tati Arias, que estuvo al frente de la murga Los Rebeldes. Además de dirigir la formación de la cantera que ensaya Javier Suárez Plata, y en las que ya lleva dos años al frente, a Joel le encanta rapear. El período de formación como presentador de la gala infantil lo ha alternado con los ensayos de la murga; acaba en la Casa del Carnaval y sube al local de Redoblones. Su madre se enteró del proceso de selección porque se lo advirtió el cantante Besay Pérez, cantante de Sabandeños y componente de la murga adulta Zeta-Zetas.

Junto a su faceta más artística, Joel alterna los ensayos con su formación académica en el Colegio La Salle-La Laguna.

Estos son los siete artistas que llevarán el peso de la gala infantil del 19 de junio.