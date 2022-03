Ya hay fumata blanca sobre el calendario 'definitivo' de las carnestolendas chicharreras que se celebrará en junio de 2022, con todas las precauciones que se pueden adoptar en este regreso a la nueva normalidad. El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que se aplazó de febrero a junio para sortear el covid y facilitar a los grupos que pudieran ensayar con plena seguridad, comenzará el viernes 3 de junio, con el pistoletazo de salida, presentación y sorteo de las aspirantes a reinas en las modalidades adulta -once-, infantil -once y de mayores -ocho.

La programación consensuada establece cuatro semanas de concursos y galas que finalizarán con un 'fin de semana de cuatro días', que se prolongará desde el jueves 23 de junio, con la celebración del Entierro de la Sardina, que se prolongará hasta el domingo 26 de junio, con el broche de oro que pondrán las comparsas con el Ritmo y Armonía que inundará de frenesí y color la avenida de Anaga, su escenario natural: la calle. Por el camino, el viernes 24 se celebrará la Cabalgata anunciadora, por su recorrido tradicional, para seguir por la noche con los bailes en la calle y el Sábado de Carnaval 25 de junio: Carnaval de Día y de Noche, y sin dar tregua, Carnaval de Día en la mañana del domingo 26, para empatar con el Ritmo y Armonía.

La ausencia de la modalidad de la Canción de la Risa permite retrasar al viernes 3 de junio el acto inaugural, que se desarrollará en el recinto ferial. Al día siguiente, las rondallas protagonizarán su certamen, esta vez en el teatro Guimerá, y no en el Auditorio de Tenerife, donde era habitual, pero que al trasladarse el Carnaval a junio está comprometida la sala.

A partir de ahí, algunos detalles cuanto menos llamativos. Mientras las murgas adultas, con Maxi Carvajal, de Diablos Locos, y Airám Bazzocchi, de Mamelucos, alzaron la voz para pedir no limitar su actuación al concurso sino poder cantar también en la calle -para lo que contaron con la complicidad de Enrique Camacho, que se comprometió a poner todas las facilidades, aunque no sea con megafonía-, llamó la atención la postura planteada por la portavoz de Redoblones, y secundada por otras murgas infantiles.

Dado que el Carnaval en la calle se concentra en un fin de semana, del 23 al 26 de junio, y que los niños, algunos de 19 años, llevan esperando dos ediciones para reencontrarse con la fiesta en la calle, se descartó actuaciones de las murgas infantiles en la calle para evitar la "resaca" de algunos de sus componentes; no porque beban, sino para permitir que puedan salir a la calle y no se sientan atados a las actuaciones. Este planteamiento provocó la sorpresa de algunos representantes de murgas infantiles que, aunque no alzaron la voz, se sintieron ajenos a la evolución de la fiesta frente a su concepto de la cantera.

Frente a la postura de las murgas infantiles, que limitarán el esfuerzo realizado para ensayar al día del concurso y el desfile de la Cabalgata, las murgas adultas se mostraron a favor de que en el fin de semana anterior al Carnaval en la calle, el sábado 18 y el domingo 19, poder salir a cantar a la calle en los cuatro espacios que le habilite Enrique Camacho, aunque no sea con sonido.

También se acordó ajustar el inicio de los horarios para que la tarde solar que se prolonga hasta ya entrada la noche no desluzca la presentación de las fantasías de agrupaciones musicales, concurso que comenzará a las 21:00 horas del sábado 11 de junio, así como el de comparsas, también a las 21:00 horas del sábado 18 de junio.

Las últimas incorporaciones al programa son dos actos tradicionales: el concierto de Los Fregolinos y el Festival de la Zarzuela, que en esta ocasión abandonarán su tradicional espacio en la Plaza del Príncipe para ofrecer su repertorio en el Teatro Guimerá.

Así queda el calendario 'definitivo' del Carnaval de junio

Viernes 3 de junio (21:30 horas). Recinto ferial. Inauguración del Carnaval y presentación de las once candidatas adultas, otras tantas infantiles y ocho de mayores.

Sábado 4 de junio (17:00 horas). Teatro Guimerá. Certamen de rondallas.

Domingo 5 (17:00 horas). Recinto ferial. Festival Coreográfico.

Martes 7 (20:30 horas). Concierto de Los Fregolinos. Teatro Guimerá

Miércoles 8 (20:30 horas). Festival de la Zarzuela. Teatro Guimerá.

Viernes 10 (21:30 horas). Recinto ferial. Gala de Elección de la Reina del Carnaval.

Sábado 11 (21:00 horas). Recinto ferial. Concurso de agrupaciones musicales.

Domingo 12 (17:00 horas). Recinto ferial. Gala de Elección de la Reina de los Mayores.

Lunes 13 (21:00 horas). Recinto ferial. Primera fase de murgas adultas.

Martes 14 (21:00 horas). Recinto ferial. Segunda fase de murgas adultas.

Miércoles 15 (21:00 horas). Recinto ferial. Tercera fase de murgas adultas.

Viernes 17 (21:00 horas). Recinto ferial. Final de murgas adultas.

Sábado 18 (21:00 horas). Recinto ferial. Concursos de comparsas.

Domingo 19 (18:00 horas). Gala de Elección de la Reina Infantil.

Lunes 20 (20:00 horas). Recinto ferial. Primera fase de murgas infantiles.

Martes 21 (20:00 horas). Recinto ferial. Segunda fase de murgas infantiles.

Miércoles 22 (20:00 horas). Recinto ferial. Tercera fase de murgas infantiles.

Jueves 23 (21:00 horas). Carnaval en la calle, con el Entierro de la Sardina.

Viernes 24 (19:00 horas). Cabalgata anunciadora y Carnaval de noche.

Sábado 25. Carnaval de Día y Carnaval de Noche.

Domingo 26. Carnaval de Día y Ritmo y Armonía por la tarde (20:00 horas). Fin de fiesta.