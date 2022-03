Los grupos de la Canción de la Risa posponen su concurso al Carnaval 2023

El promotor e inventor del concurso de la Canción de la Risa, Manón Marichal, oficializó el pasado viernes con el concejal de Fiestas, Alfonso Cabello, la decisión adoptada de forma unánime por los grupos que se inscribieron en la que iba a ser la edición número quince de este certamen que nació para promover el humor.

La decisión adoptada por Fiestas de trasladar el Carnaval a junio ha supuesto un contratiempo en las previsiones de muchos de los componentes de los grupos que participan en la última modalidad incorporada a la fiesta de la máscara.

Solo Los Lejías, La Familia Monster y Las Jediondas tenían su maquinaria ya engrasada para salir. No era el caso de los cinco restantes: Las Noveleras, el reductor de la murga femenina llegada del Sur de Tenerife, no tenía ni letra ni componente, al igual que Los Dibujos Animados, una de las dos grandes referentes del certamen. Entre las primeras en descolgarse, No Tengo El Chichi Pa’ Farolillos, de Lito Díaz y el ingenio de Maxi López. Tampoco estaban por la labor de participar los grandes favoritos, Los Cornucas, pues cuatro de sus componentes prevé viajar en junio a Cádiz para ver el concurso de agrupaciones, y también los Escandinavos tenían problemas en el número de integrantes.

La primera reunión la celebraron las propias formaciones el martes y fue ahí donde se desestimó continuar con solo tres de las ocho inscritas, para intentar volver en febrero de 2023.

Ya sin concurso en junio, no se descarta que salgan los grupos de la Canción de la Risa con un chío chío que interpretarían el sábado 25 de junio.