La suerte está echada. Pasan a la Final del Concurso de Murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria seis murgas de las diez que han actuado en las últimas dos noches en el Parque Santa Catalina y actúan en el siguiente orden:

Chismosos Los Chancletas Las Tramposas Despistadas Gambusinos Lady's Chancletas

Tres de ellas, además, ya han sido recompensadas con los premios de vestuario:

Despistadas Lengüetudos Gambusinos

Tras dos noches de canciones en el Parque Santa Catalina que han marcado el regreso del Carnaval a Las Palmas de Gran Canaria, llega la Final del Concurso de Murgas, que será este sábado 5 de marzo.

Tres murgas masculinas y otras tantas femeninas protagonizarán este sábado 5 de marzo la fiesta de la crítica, el humor y el pasacalle del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, un 'cita a seis' protagonistas que abrirá la formación de Santa María de Guía Los Chismosos, como ocurriera en la sesión inaugural del miércoles, en la que por primera vez en la historia actuará una formación llegada desde Fuerteventura, Los Gambusinos.

Los ganadores majoreros de 2019, dirigidos por Ayoze Sarabia, fueron protagonizaron precisamente la grata sorpresa en las dos fases previas por donde desfilaron un total de diez murgas, hasta el punto de parecer de otra galaxia respecto al resto de participantes en las dos fases previas. Fueron simplemente magistrales, devolviendo al certamen la ilusión y el brillo que parecía haberse quedado por el camino en esta etapa de postpandemia.

Una vez desfilaron sobre el escenario del parque Santa Catalina las diez murgas concursantes de esta edición -trece menos que en 2020, cuando se desarrolló el último certamen-, el maestro de ceremonias de las últimas quince ediciones, Daniel Calero, desveló el veredicto del jurado en el apartado de Vestuario, que vino a confirmar el séptimo primer premio de presentación que se llevan para La Isleta Las Despistadas, de Fefi Betancor, gracias al ingenio de su diseñador de cabecera, Josué Quevedo, con su fantasía de geisha.

El segundo de Vestuario recayó en Lengüetudos, llegados de Santa Lucía de Tirajana, en la primera oportunidad que 'moja' en este apartado, mientras que el jurado de presentación se quedó 'frío' con la fantasía de Gambusinos, los únicos 'esquimales' que habitan en playas, en este caso en las de Fuerteventura.

Con Chismosos, Chancletas, Tramposas, Despistadas, Gambusinos y Lady Clanchetas convocadas para la final de mañana se podría dar el escenario de 2016, la última oportunidad que en Las Palmas de Gran Canaria una murga femenina 'mojó' en el apartado de Interpretación de la mano de Las Traviesas, con un tercer premio en 2016, una senda que ya abrieron en 1995 Las Urracas, del barrio capitalino de Las Rehoyas, también cuando se alzaron con el cartón del tercero. Solo dos oportunidades las murgas femeninas han acaparado galardón por su repertorio en los 45 años de historia que celebra esta edición el concurso de murgas de Las Palmas de Gran Canaria que se celebró por primera vez en 1977.

Aunque a priori, por los nombres y sus trayectorias, se 'vendía' la primera fase de murgas adultas como una final adelantada, visto el resultado del jurado no existió tal desfase entre la primera y la segunda fase. De hecho, lograron el salvoconducto para repetir sobre las tablas del Santa Catalina este sábado Chismosos, Chancletas y Despistadas, de la eliminatoria inaugural, y Tramposas, Gambusinos y Ladys' Chancletas, de la segunda.

Melindrosos, que fue una de las ocho finalistas de las murgas en 2020, se quedó esta edición fuera del olimpo de la crítica y el pasacalle, donde lo fácil era estar entre las seis protagonistas de la cita de mañana, después de no superar la criba las otras cuatro participantes. También verán desde la grada la final del sábado Kikirinietas, Lengüetudos y Payasos Alborotados.

1. Kikirinietas (Arucas, 2014).

Dirigidas por Cathaysa Velázquez, recrearon apostaron por un tema que tuvo como hilo conductor las marionetas en donde acabaron atrapadas, con una puesta en escena mejor que su propia interpretación vocal, donde demostraron su facilidad para rimar sanidad y educación. De lo mejor, la mención a cuando quedan atrapadas en las redes... sociales. Con el montaje musical de su armonizador, Ernesto Medina -en la segunda oportunidad que se subía al parque en esta edición-, lucieron una fantasía de Rafa y Rosa. Mañana no estarán en el Santa Catalina Melindrosos que dirige el propio Ernesto Medina, quien se podrá desquitar del mono de la final con la murga femenina que armoniza.

La formación de Arucas metió entre las cuerdas de sus marionetas referencias de actualidad y cercanía al público, como la subida del recibo de la luz.

Tal vez faltó que cuidaran tanto su interpretación como su vestuario, que las hizo merecedoras de algún cartón que se les resistió.

2. Lengüetudos (Santa Lucía de Tirajana, 2016).

Hizo historia en el concurso al convertirse en una murga que le debe puntos al jurado. Con Samuel Noda, en su doble condición de director y armonizador, se decantaron por la endogamia, al dedicar parte de sus 20 minutos de actuación a reproches a aquellos que depositan su confianza en armonizadores y al negocio que se mueve en el seno de las murgas, para deslizar un 'viaje' a aquellos que decidieron no salir esta edición. Se quedaron con la magua de no cumplir su objetivo de pasar a la final y amenazan con volver. El tema se presenta como si intentaran entonar siendo logotipos y hasta el que han caracterizado de su anagrama parece más una piñata.

3. Tramposas (Lomo Apolinario, 2009).

Es una de las dos murgas que cambió de director a las puertas del concurso; la otra, Payasos Alborotados, lo que permitió el estreno de Montserrat Hernández como directora, en sustitución de Dácil Betancort, que renunció por incompatibilidad con su nueva etapa profesional en la Sociedad del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

El tema se soporta en un original hilo conductor, las excusas, tan llamativa la idea como complejo hilvanar los argumentos, si bien la canción acaba como un saco sin fondo para dar cabida desde los motivos que le da a una amiga para no salir, brindis por una sanidad mejor o tributo a las víctimas de la pandemia, en un intento por incorporar algún toque de humor en un montaje musical reconocible. Fue la excusa para salir a cantar y pasar a final.

4. Gambusinos (2001).

La alegría del concurso y el orgullo del concurso del parque Santa Catalina, que demuestran en el Carnaval de la tierra hay murgas buenas, aunque tengan que llegar desde Fuerteventura. Magistrales. Sensacionales. Apoteósis. Arrolladores. Ejecutaron 20 minutos de un espectáculo compacto en el que no no dieron tregua, con una exquisita selección musical capaz de mezclar melodías de Antonio Machín con los últimos éxitos de los bailes de Carnaval. Se echó en falta el uso de la tradicional trompeta murguera y ya la actuación sería de antología para incorporar en el diseño curricular de aquellos que quieran saber qué es una murga. Los reyes del desierto.

Por poner un pero, el título de la canción “Todo se ve desde mi ventana, desde el Santa Catalina para toda Canarias”. En realidad, cuentan lo que ve 'la vieja del visillo', con grandes dosis de humor, crítica capaz de despertar carcajadas y referencias en su repertorio al rey emérito, Fernando Simón o Pablo Iglesias que le permite al concurso lograr una proyección nacional, sin que eso fuera en detrimento de 'viajes' de consumo interno: los 20 años de abandono de las carreteras de Fuerteventura, la situación del hospital o la mención a Casimiro Curbelo. Y para lograr la cuadratura del círculo, colofón con un canto a Canarias en el que el parque -donde habían casi más majoreros que locales, entre ellos las concejalas de Puerto del Rosario Peña Armas y Sonia Álamo-. Son la gran esperanza para la final de este sábado. Llegaron, cantaron e hicieron historia. Carnaval, Carnaval, Carnaval.

5. Lady's Chancletas (1999).

Pocas, o ninguna murga, habría querido suceder a Gambusinos después del paseo que se dieron en el parque los chicos de Ayoze Sarabia, pero allí estaban Lady's Chancletas, con una discreta presentación. Pueden presumir de tener una letra de más calidad que sus hermanos mayores Los Chancletas, por más de que incurrieron en el mismo error, tal vez por corporativismo, de incluir alguna referencia velada a los murgueros que decidieron no participar en esta edición.

Dirigidas por Sarah Cervera, no se quedaron en un vacío legal, sino que mostraron méritos sobrados para volver al Santa Catalina con una actuación que fue de menos a más. Con una presentación 'de puntillas' para ganar soltura sobre el escenario. Hablan del vacío legal de qué pasa cuando alguien se come algo en un supermercado y no lo paga, para rozar su mejor momento con las referencias a los okupas y, en particular, al criticar la invasión de los patinetes, tema de máxima actualidad. De más a menos, con timple incluido. Justo ahí, la letra se contagia del hilo conductor y cae en la endogamia de los problemas que padecen los murgueros, donde fue más llamativa la presencia del timple, con la que recuerdan a los armonizadores que da los tonos, una picaresca que no impiden las bases. Hicieron un digno papel, pudiendo presumir de estar entre las cuatro mejores de las diez participantes. El tiempo dirá quién prefirió amarrar el pase y echar en fase su artillería o darlo todo mañana en la final.