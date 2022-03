«El Carnaval en la calle será del 23 al 26 de junio con Cabalgata y bailes»

¿Por qué se puede celebrar estos días el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y no el de Santa Cruz de Tenerife?

La asimetría por las diferentes medidas sanitarias tomadas entre comunidades autónomas nos abocan al más absoluto de los ridículos. Llevo todo el fin de semana recibiendo fotos e imágenes no solo de las Fallas sino del Carnaval de Tolosa, por ejemplo... Es de ridículo nacional lo que está sucediendo. Lo que ha sucedido con el Carnaval respecto a lo que ocurre con las Fallas o en muchos de España es de ridículo nacional por la disparidad de medidas y la interpretación que ha hecho el Gobierno de Canarias.

¿A qué obedece eso?

A cobardía. Se está pensando más en no asumir cualquier responsabilidad y ser excesivamente garantistas en vez de ponderar los beneficios de las diferentes actividades económicas (y muestra en el móvil imágenes de Tolosa, como si fuera una noche del Orche).

¿Pero se podía celebrar el Carnaval o no?

Se pueden celebrar concursos y galas con unos condicionamientos de aforo muy importantes. Hay que tener en cuenta que la decisión que tomó el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, y digo el Carnaval, con respecto a llevarlo a junio fue por un contexto pandémico. En el mes de noviembre, con más de 6.000 casos diarios, no parecía razonable empujar a un colectivo de más de 9.000 personas a los locales de ensayos. ¿El partido se jugaba hoy 18 de enero o el 20 de diciembre? Soy consciente que estos días va a parecer que el Carnaval de Las Palmas tiene mucho protagonismo, y de eso yo me alegro, pero en el mes de junio llegará nuestro momento.

Pero los grupos de Las Palmas sí han podido ensayar.

Sí, por diferentes variables. Una, diferencias en los locales; dos, menor número de grupos con menos componentes. No es lo mismo dar solución a un colectivo de nueve murgas que a veinte. No es lo mismo 90 entidades inscritas que 23 en el caso de Las Palmas. No es lo mismo que el plato fuerte del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sea un concurso televisivo de drag queen que la final de murgas de Santa Cruz de Tenerife donde te van 9.000 personas. Una gala de la reina de Santa Cruz de Tenerife implica que puedan pasar por el escenario hasta cuatro mil personas, depende del año, y otras seis mil de público.

Pero, ¿los grupos han tenido celo por salir?

Ha habido una evolución por parte de los grupos. Hubo un momento en el que, como cualquier colectivo humano, tuvo miedo. Hemos tenido gente que nos ha pedido no ir a ensayar.

¿Y ahora?

Los grupos tienen empuje y ganas de ensayo, hay ganas de salir, hambre de Carnaval.

¿Y ya se puede ensayar?

Este miércoles ya se podrá volver a los locales de ensayo.

¿Ya es oficial?

A la vista de la última de la última tabla de medidas impulsada por el Gobierno de Canarias, asimilamos los locales de ensayo con los locales de actividades culturales, que lo son, y se podrá volver con un aforo del 75 por ciento.

¿En todos los locales?

Sí, el 75% sobre la ocupación total, en función de los metros cuadrados. La tendencia es favorable par que se vayan relajando las medidas. Significa que regresamos.

¿Santa Cruz se va a desquitar de este parón en junio?

Santa Cruz se va a desquitar. Junio se va a convertir en el punto de inflexión en la ciudad con respecto a la vuelta a la actividad.

El alcalde anunció la recuperación del Carnaval en la calle con formato de uno de dos fines de semana.

La organización está trabajando y convencida ya para que el Carnaval se calle se retome entre el día 23 y el 26 de junio, y seguimos trabajando en que se puedan producir en dos fines de semanas, como plantea el alcalde.

¿Habrá Cabalgata anunciadora?

El Carnaval arrancará con una sorpresa la noche de San Juan. La Cabalgata anunciadora será el viernes 24 de junio y esa misma noche habrá baile; el sábado 25 se celebrará Carnaval de Día y noche también y el domingo 26, Carnaval de Día y Ritmo y Armonía.

¿Y a comienzos de julio habrá otro fin de semana de Carnaval?

Se están haciendo los números.

¿Los bailes serán amenizados por las orquestas canarias?

Las orquestas canarias están llamadas a ser las grandes protagonistas de la vuelta del Carnaval en la calle. En esa línea, desde la organización estamos trabajando en un cambio de modelo bastante profundo. Hasta ahora, cuando se quería contar con orquestas, se hacía un planteamiento para utilizarlas como un relleno o como almohadilla entre otras actuaciones. En esta ocasión se dan las circunstancias para elevarlas a auténticas protagonistas y reyes de los bailes del Carnaval de junio.

¿Los bailes serán con mascarilla?

Con lo que permitan las condiciones sanitarias en ese momento.

¿Las murgas van a cantar con mascarilla?

A día de hoy, sí. Estamos en disposición de hacerle PCR a todos. No cerramos ningún escenario.

¿Cómo se imagina el Carnaval de junio?

Viendo el vídeo que hizo Darío López, de Mátrix, sobre Carnaval, se me ponen los pelos de punta por la responsabilidad del mantenimiento de ese sentimiento colectivo. De la misma forma que fue una responsabilidad aplazarlo por la incidencia del covid, también es una responsabilidad enorme activarlo con el reto de hacerlo fuera de la fecha tradicional.

¿Han encontrado apoyo en otras administraciones?

El año de mayor incertidumbre, fruto de la evolución sanitaria, en otras administraciones como la Autoridad Portuaria se ha intentado poner zancadillas a la celebración del Carnaval en un recorrido cortoplacista y empobrecedora. Entienden que cuanto peor le vaya a la ciudad, peor le va a Coalición Canaria, y es un error.

¿La organización tiene músculo para tanto?

Es un reto organizativo. Fiestas va a ejecutar el 98 por ciento del presupuesto en cincuenta días. Del año 2020 al 2021 el presupuesto majó un 37%; de 2021 a este, sube un seis.