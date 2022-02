El Colegio de Educación Infantil y Primaria Príncipe Felipe, en Candelaria, acogió ayer el acto de graduación que organizó la comunidad académica como colofón a los dos meses de actividades desarrolladas dentro de la unidad didáctica EduCarnaval, elaborada por la murga Diablos Locos y que presenta el Carnaval como Cultura.

No eran los Reyes Magos, pero los seiscientos alumnos lo recibieron como quien se encuentra con sus ídolos, con la misma algarabía que cuando los presentadores desvela el nombre del primer premio de Internacional en la final de murgas. El colectivo trónico del Carnaval admite haber vivido una experiencia única que es la recompensa, en forma de escenario, al trabajo en silencio que comenzaron desde el pasado verano, cuando Ruymán y Elías, entre otros componentes, plantearon sacar los valores de la fiesta de la máscara de los locales del ensayo y llevarlos a los colegios.

El proyecto se presentó como EduCarnaval, donde Ruymán, desarrolló todos los detalles desde su experiencia como profesor. Lo que pudo haber sido como una actividad extraescolar para la fiesta que se organiza con motivo de la celebración de la fiesta de la máscara se transformó en una asignatura del segundo trimestre.

El proyecto enamoró más que La Fasnia a los propios componentes, que hicieron crecer con sus iniciativas. Dentro de EduCarnaval se crearon los talleres para hacer letra, de percusión, de elaboración de disfraces, entrevistas virtuales o visitas a los locales. Mucho más que una cita esporádica con el Carnaval. Los Diablos Locos se han volcado en estas tareas, y se han comprometido hasta el punto de que han sido los monitores que se han convertido en los embajadores del Carnaval que han visitado una quincena de colegios de Tenerife. EduCarnaval es un boom en la escuela porque sirve para trabajar en lengua con las rimas, en música con los ritmos, en Educación Física con el baile... Parte fundamental ha jugado la implicación del profesorado.

En el particular de Candelaria, con Carlos Gustavo Morales, que ha acabado por contagiar hasta al profesor de Educación que acabó disfrazándose ayer por primera vez después de quince años. La experiencia de la Villa Mariana es extrapolable en los colegios donde han disfrutado de EduCarnaval, como en el particular de El Cardonal, donde incluso se da la circunstancia de que en el claustro participa una exdirectora de la murga infantil Mamelones. Y no es una excepción, sino que más allá de la condición de integrante de grupos del Carnaval, son muchos los profesionales que están vinculados con el mundo de la educación, lo que ha permitido abrir las puertas del centro.

"¡La mitad de mi vida está en la pizarra de los colegios!" Maxi Carvajal - Presidente de Diablos Locos

Tras esta primera experiencia, la murga de Maxi Carvajal ya trabaja en elaborar una memoria para presentar a la Consejería de Educación, que estuvo representada en la celebrar de la jornada de ayer, al igual que el Ayuntamiento de Candelaria, con su alcaldesa, Mari Brito, al frente. Lo que habría sido la fiesta que tradicionalmente se organiza con motivo del Carnaval a la calle, con la Cabalgata –este año relegada por el covid hasta junio, si lo permiten las condiciones sanitarias– ayer se transformó en el acto de graduación.

Indescriptible la cara de satisfacción de los niños que se encontraron con Víctor Asensio, el letrista y director musical de Diablos Locos, a quien habían visto por el tutorial que les permitió conocer cómo se hace una letra. Y lo mejor, acabaron asumiendo el reto. De hecho, Diablos se ha comprometido a cantar todos los chío chío que han elaborado los alumnos en todos los centros de Tenerife.

Ayer, después de dos meses de trabajo gracias a la comunidad escolar del Príncipe Felipe, el patio del centro se hizo escenario. Con una exhibición del rigor con el que cumplen las medidas sanitarias, cada uno de los concursos del centro se colocó en el patio para recibir a Diablos Locos, con Tomi Carvajal al frente. «Es la primera actuación que tenemos después de dos años», agradecía Víctor Asensio. La sorpresa se la llevaron los propios murgueros que han seguido la estela de Tom Carby bajo la tutela de Maxi cuando interpretaron su pasacalle y vieron como todos los niños lo bailaron y lo cantaron, fruto del trabajo desarrollado en la unidad didáctica que se ha aplicado desde enero. Para profesores y murgueros, la mayor satisfacción es concluir que, por encima de todo, el Carnaval es Cultura. El proyecto EduCarnaval logra matrícula cum laude en las prácticas.