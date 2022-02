El Carnaval de junio comienza a tomar forma este febrero

Los grupos del Carnaval chicharrero han comenzado a retomar sus encuentros. Unos, de cara a preparar el repertorio de la fiesta, caso de la murga Mamelucos, que reinició anoche sus ensayos; otros, como las comparsas Los Cariocas y Tropicana de Candelaria o la rondalla Unión Artística El Cabo para satisfacer los compromisos artísticos adquiridos. Mientras, la gran mayoría está a la espera de que el concejal de Fiestas, Alfonso Cabello –que ha pedido prudencia en el regreso a los locales–, oficialice el retorno a los ensayos.

La Casa del Miedo reabrió ayer su sede para permitir los ensayos de cara al Carnaval de junio que comienza a prepararse en febrero, y en previsión de que el Gobierno de Canarias pudiera rebajar hoy la crisis sanitaria al Nivel 3, que con la aplicación de las últimas restricciones, sería como estar en Nivel 2. Cabe recordar que fue el 15 de diciembre pasado cuando los grupos decidieron suspender sus preparativos, coincidiendo con el inicio de la sexta ola de covid.

Bajo la presidencia de Manolo Peña y la supervisión de Airám Bazzocchi, Mamelucos regresó a casa y habilitó cinco de las habitaciones de su sede en la calle de La Noria para hacer posible los preparativos, cuatro para preparar las voces y una, para percusión. En la hoja de ruta trazada por el tándem Peña-Bazzocchi, anoche se comenzó a repasar la primera música y media del primer tema, que ya se dejó listo cuando la pandemia permitió ensayar, de noviembre a mitad de diciembre.

Manolo Peña precisó que la decisión que se tomó a posteriori de aplazar el Carnaval a junio a motivado al letrista, Airám Bazzocchi, a realizar algunos retoques para darle actualidad, por lo que en los primeros días se centrarán los esfuerzos en dejar perfilado los cambios antes de continuar.

El hecho de que la Casa del Miedo sea una fábrica de Carnaval –por el alto número de formaciones de otras modalidades que tienen ahí su cartel general– obliga a trazar un calendario para facilitar la desescalada murguera. Mamelucos ensayará los lunes, miércoles y viernes, mientras se prevé que el lunes 7 de marzo comiencen los preparativos del pulso y púa de La Rondalla Mamel’s, y al día siguiente retomará los preparativos el coro. Días después se contempla el reencuentro de los niños de la infantil Mamelones.

Compromisos artísticos

Mamelucos es la avanzadilla del Carnaval de junio, pero no son los únicos que han desembarcado en sus locales. Aunque no para preparar su repertorio de concurso, sino para atender los compromisos artísticos ajenos a la fiesta de la máscara, la Unión Artística El Cabo inició el lunes sus ensayos, de cara a una actuación cerrada el 27 de febrero en La Esperanza. Y no es la única, pues el 6 de marzo tienen previsto actuar en el Domingo de Piñata que ha organizado el Liceo Taoro, en La Orotava.

De la lírica, al ritmo de la batucada. La compasa Los Cariocas, presidida por José Manuel González Pérez, también ha retomado sus ensayos, con dos o tres parejas del cuerpo de baile, de cara a los congresos y bodas comprometidas, mientras que Tropicana también ha hecho lo propio de cara para preparar su actuación de Carnaval que protagonizará el fin de semana del 25 y 26 de febrero en una sala de fiestas de El Retiro, explicó su presidente, José María Bolaños.

Un Carnaval más cultural

A la espera de los concursos y galas del Carnaval, del 1 al 26 de junio en Santa Cruz, Diablos Locos ha puesto en marcha en el segundo trimestre su proyecto académico EduCarnaval, que acerca talleres de letras, diseño, música, disfraces a una veintena de centros de Tenerife, para alumnos de Infantil y Primaria y que disfruta de gran aceptación y admiración en el profesorado al presentar la fiesta como cultura.

Desde la Concejalía de Cultura, dirigida por Gladis de León, la plaza de toros, escenario del Carnaval, tiene un espacio en la Sala General de la Biblioteca Municipal Central, en su sede de TEA, desde el 15 de febrero al 13 de marzo, dentro de la segunda exposición ‘Escenarios del Carnaval’; la primera, dedicada al teatro Guimerá, bajo la dirección de Francisco Sáenz de la Cruz y su equipo.

El sábado 26, Santa Cruz ofrecerá un tributo a Juan Luis Guerra, bajo el título de Te regalo una rosa, en el Guimerá en una puesta en escena que dirigirá, curiosamente, el responsable artístico del Carnaval de Las Palmas, Israel Reyes.

El Carnaval como formación. Así presentó ayer el proyecto que se denomina Teje el Porvenir, de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz, que ofertó su primera master class sobre confección de fantasías, de la mano del diseñador Jorge González Santana, ganador de tres reinas, a una docena de personas en el Centro Municipal de Formación y Empleo de Miramar. Una fiesta que genera opciones de trabajo y se sustenta en la ilusión de los participantes.