Santa Cruz celebra este año su Carnaval en junio con un cartel del año 2222. 'Carnaval 2222' es el lema de la obra con el que el rapero Bejo ganó el concurso popular que convocó el Organismo Autónomo de Fiestas entre noviembre y diciembre y al que se presentaron un total de dieciséis propuestas, una de ellas llegada de Italia, como adelantó EL DÍA el 24 de enero, al día siguiente que finalizara el proceso que se llegó en la página oficial de la organización.

El alcalde chicharrero, José Manuel Bermúdez; el concejal de Fiestas, Alfonso Cabello, y el director artístico, Enrique Camacho, presentaron el cartel anunciador, cuya posible incógnita se desveló desde que se confirmó la presencia de Bejo en la Casa del Carnaval y mientras el responsable de la organización reclamaba un poquito de de música carnavalera y Bejo se ofrecía a rapear. "Para nosotros es un honor que sea un artista chicharrero, que ha vivido en la Cruz del Señor", destacó el alcalde, que agradeció la presencia de los padres del artista polifacético.

La preselección de los diez mejores trabajos que se sometieron a votación popular hasta el 23 de enero la realizó el jurado de expertos formado por el artista Julio Nieto; la licenciada en Bellas Artes y diseñadora gráfica de Tenerife Espacio de las Artes (TEA), Cristina Saavedra; la artista y licenciada en Bellas Artes, Ana Seco; y el presidente del Aula de Cultura del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Mengíbar. Ya en aquella ocasión los encargados en la preselección plantearon a la organización que, de cara al futuro, los expertos acoten en cinco o seis las propuestas que se sometan a votación popular, además de dar mayor peso al criterio del jurado, ponderando los apoyos recibidos en las redes sociales con la puntuación de los especialistas. También alertaron de que un participante pudieran ganar por su popularidad tasada en número de seguidores que por la calidad de la obra en sí.

La Casa del Carnaval acogió esta mañana la presentación del cartel ya oficial de la fiesta de la máscara que esta edición, dedicada a la Ciencia Ficción, se celebrará del 1 al 26 de junio en la capital tinerfeña, después incluso de que la obra de Bejo superara incluso una 'tercera votación' en forma de recurso presentado por quienes consideraban que se había incumplido con el anonimato que se exigía en la convocatoria del certamen y ese da ventaja en una votación popular a quien más seguidores tiene en internet, donde se sometió la elección en la que se impuso este rapero de 27 años. Solo en Instagram, el intérprete que ha cantado con Don Patricio cuenta con 275.000 personas que le siguen.

Finalmente, los servicios jurídicos acreditan que no se incumplieron las bases que no regulan de forma concreta este particular, por lo que no impiden a los finalistas que, una vez elegida las diez propuestas finalistas, lo puedan anunciar en sus perfiles en busca de apoyos.

Naves espaciales y marcianos que ríen en una ciudad feliz

Borja Jiménez Mérida (Tenerife, 1994), nombre oficial del rapero Bejo, quien se presenta como herreño de La Caleta y tinerfeño de La Laguna, explicó que en el cartel del Carnaval 2022 intenta recrear un mundo futuro, “con naves espaciales, con personas que se mezclan con la máquina como si fueran cyborgs –híbridos entre humanos y máquinas–. Puse también la ciudad de Santa Cruz como referencia en una esquinita. Intenté mezclar de forma fantasiosa el Carnaval del futuro y sobretodo transmitir la esencia del Carnaval, su alegría y la felicidad y en especial aportar mucho color, como una explosión. Fíjate que todos los muñequitos están sonriendo y contentos, aunque sean robots; no va a ser todo apocalíptico y destrucción del mundo”.

Bejo hizo un alto en su agenda musical para participar esta mañana en la presentación del cartel anunciador de la fiesta de la máscara de junio. Recién llegado de Madrid, acudió a la Casa del Carnaval antes de partir por la tarde rumbo a Estados Unidos.

El artista, que ha demostrado que se maneja con la misma soltura con un micrófono sobre el escenario que con la tablet a la hora de diseñar un cartel, reconoció haber cumplido en la presentación de esta mañana su viejo anhelo: "participar en el concurso para dar forma y color al reclamo para promocionar el Carnaval que ha disfrutado y le enamora, desde la calle a los concursos de murgas o galas".

La fiesta en la vía pública es precisamente el principal atractivo del Carnaval chicharrero para Bejo, porque “te brinda la oportunidad de volver a encontrar a tus colegas, de estar en un ambiente tan guapo, con un montón de gente en la calle. Es todo libre abierto, sin entradas. Está todo el mundo invitado e incluido. Todo el mundo se lo curra porque se hace los disfraces con mucha antelación”. Pero habrá que esperar al menos a febrero de 2023 para que se pueda disfrutar del Carnaval de calle que afronta en junio una transición a la nueva normalidad en forma de galas y concursos, a la espera de que Bejo pueda hacer volver a hacer realidad su imagen de la fiesta: “estar con mis amigos en la calle de San José bailando al lado de una carroza”.

“Las murgas tienen mucho que ver con el rap y la música que hacemos. Tienen más que trillado eso de las letras" Bejo - Rapero y autor del cartel del Carnaval 2022

En calidad de ganador del concurso del cartel anunciador, Bejo es el primer miembro del jurado de la elección de la reina que se celebrará el día 10 junio, además de percibir 2.500 euros como premio del certamen de reclamo y que le compromete también a desarrollar la imagen corporativa del uso de la imagen de su obra en la cartelería oficial de 2022.

Amante de las murgas -reconoce que intenta no perderse ningún concurso-, explica que “las murgas tienen mucho que ver con el rap y la música que hacemos. Ellas tienen más que trillado eso de las letras, con los ritmos y los cánticos que todo el mundo secunda”.

El concejal de Fiestas, Alfonso Cabello, definió el cartel anunciador como “nuestra tarjeta de presentación al mundo y una de nuestras mejores bazas en excelencia cultural, creativa y de ocio”.

Un programa consensuado con los grupos

Junto a la presentación del cartel anunciador del Carnaval 2022, el concejal de Fiestas aprovechó también para presentar el programa de la convocatoria de junio, resultado de las reuniones celebradas el jueves y viernes de la semana pasada.

Las rondallas, al teatro Guimerá.

Cabello detalló que, tras el acto inaugural de presentación y sorteo que deparará el orden de actuación de las treinta candidatas en sus respectivas galas, el género más genuino del Carnaval chicharrero abrirá los concursos del Carnaval 2022, en un certamen lírico que se desarrollará el sábado 4 de junio en el teatro Guimerá, y no en el Auditorio de Tenerife, para sortear los problemas de agenda del aforo diseñado por Santiago Calatrava.

La Canción de la Risa, domingo 5 de junio.

De las óperas, operetas y zarzuelas de las rondallas se pasará al día siguiente, domingo 5 de junio, al humor de los grupos de la Canción de la Risa, que también se celebrará en el teatro Guimerá, su marco ideal, y que a su vez permitirá ganar tiempo a la organización para continuar con el montaje del escenario principal del Carnaval.

La gala de la reina estrena escenario.

Las once candidatas adultas protagonizarán el espectáculo que dirige Enrique Camacho el viernes 10 de junio, que supondrá a su vez el estreno del escenario de Carnaval en el recinto ferial diseñado por el arquitecto grancanario Carlos Santos y que genera un espacio propio de Ciencia Ficción, que lo transforma en un plató de televisión al más puro estilo de Eurovisión. La cita con las ocho representantes que aspiran al cetro de la reina de los mayores de Tenerife se desarrollará también en el recinto ferial el domingo 19 de junio, en un día que se prevé intenso por la oferta: el Corpus, la romería de La Orotava... y hasta un posible ascenso del CD Tenerife si llega a jugar el playoff. Mientras, la cantera 'cerrará' las elecciones de reina, con vocación de mirar al futuro, el sábado 25 de junio.

Fin de semana de agrupaciones y coreográficos.

Las agrupaciones musicales, colectivos que reivindican el lado más familiar y de las parrandas en las que en antaño se reunían los grupos de amigos para disfrutar de la fiesta, subirán al escenario del recinto ferial el sábado 11 de junio, para dar paso el domingo 11 a las formaciones coreográficas.

Del 13 al 17, la semana de las murgas adultas.

Un acuerdo adoptado por el concejal de Fiestas obligó a variar la configuración de la propuesta inicial del director de la gala, después de que los representantes de los colectivos infantiles advirtieran a la organización del problema que les origina a sus componentes concursar en la semana del 13 al 17 de junio, al coincidir con los exámenes de final de curso. Por ello, del lunes 13 al miércoles se celebrará las fases previas que permitirá elegir a las ocho murgas protagonistas de la gran final, prevista el viernes 17 en el recinto ferial. Todo, supeditado a que el 14 de marzo los grupos críticos ya hayan podido volver a los locales de ensayos. De no ser así, se irá a un tema, lo que pone en peligro el formato de final.

Sábado de comparsas.

Las agrupaciones de cuerpo de baile y parranda celebrarán el sábado 18 de junio su concurso de escenario en el recinto ferial, en una edición que reserva el Ritmo y Amonía que lleva el nombre del fundador de la modalidad, Manolo Monzón, al domingo 26. La evolución del covid permitirá saber entonces si el desfile tiene lugar en el recinto ferial o en la calle, como colofón al Carnaval 2022.

La cantera comienza con la noche de San Juan.

El jueves 23, el día de las hogueras de San Juan, las primeras murgas infantiles abren la primera de las dos fases a las que se limita en esta edición el certamen. ¿Los motivos? Hay menos grupos de niños -diecisiete- y tienen menos tiempos de actuación -al limitarse a un tema, en vez de dos-. De ahí que se haya decidido concentrar el concurso en dos fases.

El concejal de Fiestas explicó el esfuerzo realizado en la búsqueda del consenso con los grupos, dada la peculiaridad de la convocatoria que se traslada a junio, que sigue pendiente de la evolución de la crisis sanitaria -aunque se mira con optimismo en función de la evolución a la baja de los contagios-. Salvo el Ritmo y Armonía, si lo permite la pandemia en la avenida de Anaga, será un Carnaval de galas y concursos. La calle tendrá que esperar, si el covid lo permite, a febrero de 2023.