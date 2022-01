Las rondallas, el número genuino del Carnaval, protagonizarán el primero de los concursos y galas de las carnestolendas chicharreras, que de desarrollará el sábado 4 de junio, según ha informado esta tarde el concejal de Fiestas, Alfonso Cabello, y el director artístico, Enrique Camacho a los representantes de esta modalidad.

El responsable de la organización, ya restablecido de Covid, precisó que el concurso se desarrollará en el teatro Guimerá y no en el Auditorio de Tenerife, dado que el aforo que habitualmente ha servido de esta cita, está ocupado.

El presidente de El Cabo planteó la posibilidad de si se mantiene o no el número de obras en el repertorio, que cuando se planificó para febrero se redujo de tres a dos. Alfonso Cabello fue contundente: "Las bases de los concursos ya están aprobadas y ese melón no lo quiero abrir".

También desvelo otro dato que afecta a todas las modalidades. Si el 18 de abril las condiciones sanitarias impiden la vuelta a los locales de ensayos la organización se fija esa "fecha de no retorno"'. De otra forma, si el 18 de abril no se retoman los preparativos Fiestas renunciará a celebrar el resto de concursos salvo las galas, la Canción de la Risa y las rondallas.

La presidenta de Walkirias se interesó sobre los motivos de por qué el certamen no se podía celebrar en el Auditorio, a lo que Camacho precisó que la sala estaba ocupada.

El concejal habló de "algún feo", pero evitó ahondar en los actuales momentos de la situación sanitaria.

Camacho dijo que el teatro Guimerá "es mucho mejor" para la rondallas por su su acústica. "Para que la frustración no nos lleve a la melancolía", dijo Cabello, "vamos a volver al Guimerá, que jugamos en casa y de cara al futuro valoramos".

La Canción de la Risa, el domingo 5

El concejal de Fiestas abrió con los portavoces de los grupos de la Canción de la Risa los encuentro con los grupos, que continúan esta tarde y mañana.

El concurso de la Canción de la Risa se celebrará el domingo 5, y mantiene su lugar de referencia, el teatro Guimerá.

Los representantes pidieron a la organización más visibilidad y promoción, insinuando incluso al director artístico que cuenten con ellos para la gala, posibilidad que no contempla Camacho porque el formato es más propio de su certamen y no tan apropiado para la elección de la reina. Además, "en mis galas no van grupos de relleno, sino se sube quiénes van a hacer algo".