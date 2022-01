‘Bejo’, autor del cartel anunciador del Carnaval más votado en la web de Fiestas

El rapero Borja Jiménez (Tenerife, 1994), más conocido en el espectáculo como Bejo –compañero de aventuras artísticas con Don Patricio, es el autor del cartel del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife más votado al cierre del plazo establecido por la organización, la pasada medianoche del domingo al lunes. Sin embargo, Fiestas tendrá que resolver aún el recurso presentado por otros participantes que cuestionan el proceso de selección seguido; en particular, que la propuesta del creador, que lleva por título Carnaval 2222, haya sido publicitada en las redes sociales, desvelando su identidad.

La propuesta remitida por Bejo y elegida por un jurado de expertos entre las diez mejores propuestas de las dieciséis obras remitidas al concurso del cartel anunciador del Carnaval 2022, dedicado a la Ciencia Ficción, ha logrado casi un 40 por ciento de los votos, frente al sesenta por ciento que se reparte las otras nueve.

La organización ha decidido esperar hasta el lunes 31 de enero para presentar el cartel oficial de la próxima edición y no hacer público ayer el resultado de la votación a la espera de resolver el recurso presentado por otros participantes sobre el proceso.

Otros participantes, sin saber el resultado de la votación que se desarrolló entre las diez obras que se sometieron a votación popular en internet, remitieron un escrito a Fiestas en forma de recurso en el que advierten que no se dan las mismas oportunidades para todos los artistas que han secundado la convocatoria del certamen.

A juicio de los afectados, el hecho de que los autores hayan hecho pública en sus perfiles sociales en internet la autoría de sus cuadros rompe el anonimato y permite declinar la balanza según el número de seguidores. Aunque no lo citan, Bejo cuenta con 250.000 fans en Instagram.

Las bases del concurso del cartel no prohíben a los autores pedir el voto en las redes sociales

Consultadas las bases del concurso del cartel anunciador, la organización no hace constar de forma expresa que se prohiba a los autores pedir el voto en las redes sociales. Sólo en la cláusula referida en la forma en la que se deben presentar las obras, Fiestas establece que se deberá presentar en un sobre, cerrado, los datos personales. «Deberá tener en el exterior el siguiente título: Concurso del cartel del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2022 y en letras mayúsculas el mismo lema elegido que aparezca en el sobre número 1». El contenido del sobre número 2 incorporará el boletín de inscripción debidamente cumplimentado, así como una declaración jurada firmada indicando que el trabajo es original e inédito, no habiendo sido presentados en otros concursos y que no supongan en todo o en parte copia o plagiado de obras publicadas propias o de otros artistas. En caso de usar imágenes, tendrán que tener la correspondiente licencia de uso».

Junto a Bejo, otros artistas publicitaron también sus obras, como el creador Hugo Cebrián, autor de «Futuro próximo», o Filomena de Martino, que firma «Carnaval Andrómeda 2022», que fue promocionada también por el anterior ganador del concurso del cartel del Carnaval 2021, Sandro Burcio.

En una entrevista con EL DÍA, Bejo, el más votado, explicó que «hace años que hacía pensado que estaría bien participar en el concurso del cartel anunciador del Carnaval y por fin este año llegué a tiempo y lo pude presentar».

Bejo explicó que intentó recrear un mundo futuro, con naves espaciales, personas que se mezclan con la máquina como si fueran cyborgs –híbridos entre humanos y máquinas–, con la referencia de Santa Cruz en una esquinita y sobretodo transmitir la alegría y la felicidad del Carnaval. Cuando se le preguntó sobre si su alto número de seguidores podría desequilibrar la votación a su favor, el artista afirmó que «espero que la gente vote el cartel que más le guste no al mío porque sea yo».