Bejo, finalista del cartel de Carnaval: «Las murgas tienen mucho que ver con el rap»

¿Qué hace un chico como tú en un lugar como Madrid?

Me vine a estudiar Comunicación Audiovisual y luego hice el máster del rap. En Madrid ando desde hace diez años. ¿Ustedes qué tal?

Sorteando el virus

Hace dos semanas que lo pasé.

Como soy cincuentón te llamo Borja; si fuera mi hijo se dirigiría a ti como Bejo.

Cada uno tiene sus preferencias; eso es así.

¿Cómo te llamo?

Borja, sin problema.

¿Por que un cantante de rap hace un cartel de Carnaval?

Al igual que la música siempre me ha gustado también dibujar en las libretas del colegio y el instituto desde chico. Esa curiosidad siempre me ha seguido acompañando y de vez en cuando me pongo a pintar. Hace años que hacía pensado que estaría bien participar en el concurso del cartel anunciador del Carnaval y por fin este año llegué a tiempo y lo pude presentar.

¿Es la primera vez que presentar una obra pintada a un concurso?

La verdad que sí; tal vez de pequeño lo hice en algún concurso del instituto para hacer un grafitis en el patio del recreo; para eso sí me presentaba. Pero en estos temas más institucionales, por así decirlo, es la primera vez.

¿Has vivido el Carnaval en la calle?

Sí, de pequeño no me perdía yo una.

¿Has participado en grupos oficiales del Carnaval?

No, eso no.

¿Con qué te quedas del Carnaval?

Coño, con la fiesta, con la oportunidad de volver a a encontrar a tus colegas, de estar en un ambiente tan guapo, con un montón de gente en la calle. Es todo libre abierto, sin entradas. Está todo el mundo invitado e incluido. Todo el mundo se lo curra porque se hace los disfraces con mucha antelación. Dice uno: Vamos de Mariocars, y va uno con el car y otro disfrazado, con ese tipo de disfraces de colegueo entre diez, que está también está muy guapo. Me quedo con eso.

¿Qué no se tiene que perder un colega tuyo si viene de Madrid al Carnaval?

Le diría que se cogiera un avión y se fuera para allá; eso es la mejor explicación. Si no puede, que coja envidia ahí viendo los vídeos luego por internet diciendo: ¡Ay mi madre si hubiera ido, lo increíble que lo hubiera pasado!.

¿Qué representa tu cartel del Carnaval, que opta entre los diez finalista a ser el oficial?

La temática de este año es la ciencia ficción, un tema que me interesa bastante y me da mucha curiosidad fantasear sobre cómo será el futuro. Mi diseño he intentado recrear ese mundo futuro, con naves espaciales, con personas que se mezclan con la máquina como si fueran cyborgs –híbridos entre humanos y máquinas–. Puse también la ciudad de Santa Cruz como referencia en una esquinita. Intenté mezclar de forma fantasiosa el Carnaval del futuro y sobretodo transmitir la esencia del Carnaval, su alegría y la felicidad y sobre todo aportar mucho color, como una explosión. Fíjate que todos los muñequitos están sonriendo y contentos, aunque sean robots, no va a ser todo apocalíptico y destrucción del mundo.

¿Qué técnica utilizaste en tu propuesta de cartel?

Es digital, con una tableta de diseño gráfico.

¿Qué es más difícil cantar o pintar?

No es difícil o fácil, sino se trata de lo que a cada uno le salga. Son cosas diferentes. Igual en las canciones no surgen cuando estás escribiendo la letra y quieres decir algo más específico y concreto y a lo mejor la pintura es algo más abierto a la interpretación. Cada cosa tiene su intríngulis y que cada lo reciba como quiera.

¿Alguna vez te han ofrecido hacer una letra de murga?

No, todavía no. No he hablado todavía ni con la Ni Fú-Ni Fá ni con los Diablos Locos, pero sí que he de decir que las murgas tienen mucho que ver con el rap y la música que hacemos. Ellas tienen más que trillado eso de las letras, con los ritmos y los cánticos que todo el mundo secunda. Desde pequeñito siempre me han gustado las murgas y no me suelo perder sus concursos.

Juega con ventaja en la votación popular para elegir el cartel anunciador del Carnaval.

Eso ya depende del árbitro.

Más bien por el equipo que tiene, con 275.000 seguidores solo en Instagram.

La primera fase es verdad que es de forma anónima cuando un jurado de experto eligió a los diez finalistas y ahora quise anunciar a mis seguidores que quedé finalista porque me hacía ilusión. Igual por esa parte juego con un poco de ventaja, pero espero que la gente vote el cartel que más le guste no al mío porque sea yo.

"Lo bueno sería aplazar el Carnaval en vez de cancelar las cosas dada la situación" Bejo - Rapero y finalista en el concurso del cartel del Carnaval

Por curiosidad, habrá visto los otro nueve finalistas.

Por supuesto que sí. Me parecen muy buenos. Hay bastante nivel con el uso de diferentes técnicas y colores. Están muy variados.

¿Con cuál te quedas?

Me gusta ‘Un futuro próximo’ y ‘Carnaval Andrómeda 2022’. Están guapos, son mis favoritos de los otros concursantes.

¿Te gustaría venir a cantar al Carnaval de Tenerife?

Eso sería la bomba, claro. Lo que no sé yo si el Carnaval va a seguir para adelante o no, porque estamos aquí con la votación para elegir el cartel pero las fiestitas en las calle no sé si nos van a dejar.

¿Tu mejor recuerdo de Carnaval?

Estar con mis amigos en la calle de San José bailando al lado de una carroza.

¿Una murga?

La Ni Fú-Ni Fá, como los Globetrotters.

¿Un cartel anunciador?

He estado curioseando en la página web de la organización. Los primeros me gustaban mucho, muy de pintura, como el estilo antiguo; están muy guapos. Los carteles de los años sesenta o setenta me llaman más la atención, aunque luego vez el progreso en la técnica con el paso de los años, como el de 2019, realizado en 3D, y el de la Ni Fú-Ni Fá, de 2011; o el de Frankestein, de 2009; el del Mono, de 2010. Están guapos.

Hay un debate ahora mismo entre celebrar el Carnaval a final de marzo y comienzo de abril o hacerlo en junio. El lunes lo anuncia el alcalde.

Lo bueno sería aplazarlo un poquito a junio en vez de cancelar las cosas dada la situación y a la espera que estén mejor las cosas.