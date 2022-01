De Miss Tenerife a reina del Carnaval

Con el patrocinio de McDonald’s y EL DÍA-La Opinión de Tenerife, Daniel Pages se lo juega a una carta este año en la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que está previsto que se celebre el miércoles 23 de febrero, el único acto que por ahora tiene fecha fija en esta edición de transición que pivotará en concursos y elecciones de soberanas.

Pages es el diseñador de cabecera de McDonald’s y EL DÍA-La Opinión de Tenerife, con las que esta edición presenta su décima reina, a la que se suma la guardiana del Carnaval Virtual 2020, cuando se recortaron las dimensiones de las fantasías. En su regreso a los volúmenes tradicional de los trajes más grandes del mundo –en tamaño y espectacularidad–, el creador palmero se ajustó a su metodología de trabajo: primero el diseño y luego la candidata que lo vestirá. Con la confirmación del patrocinio de sus marcas de referencia y la propuesta artística ya realizada en octubre, Daniel Pages se puso en contacto el pasado 12 de noviembre con Marta González Pérez, a quien conoció sobre la pasarela desde su participación como modelo en Tenerife Moda, en 2018.

Palmera de cuna, al igual que el propio diseñador –ambos naturales de Los Llanos de Aridane–, Pages localizó el teléfono de Marta a través de Amanda Perdomo –la «Poderosa Amazona», también de la Isla Bonita– con la que el artista logró en 2014 la primera de sus dos reinas y estableció esta conversación a través de whatsapp:

Dani Pages (D.P.) : Hola! Qué tal?. Soy Dani. Daniel Pages no sé si tienes mi número.

: Hola! Qué tal?. Soy Dani. Daniel Pages no sé si tienes mi número. Marta González (M.G.) : Qué tal? No, no lo tenía, pero ya si. Pues parando un poco ahora con el día que llevo jaja.

: Qué tal? No, no lo tenía, pero ya si. Pues parando un poco ahora con el día que llevo jaja. D.P. : Estás en Madrid?

: Estás en Madrid? M.G. : Sii.

: Sii. D.P. : Supongo que estás currando ahí.

: Supongo que estás currando ahí. M.G. : Empecé la academia hace poco y trabajando también.

: Empecé la academia hace poco y trabajando también. D.P. : Genial. Bueno, no sé si te haces una idea de por qué te escribo. Tengo una proposición. Pero no sé si estando ahí será posible.

: Genial. Bueno, no sé si te haces una idea de por qué te escribo. Tengo una proposición. Pero no sé si estando ahí será posible. M.G. : Jajaja si es lo que yo me creo, podríamos verlo seriamente. ☺️

: Jajaja si es lo que yo me creo, podríamos verlo seriamente. ☺️ D.P. : Me alegro. Y lo ves viable estando en Madrid?

: Me alegro. Y lo ves viable estando en Madrid? M.G .: En principio en mi trabajo son bastante flexibles, lo único que la temporada navideña es fuerte.

.: En principio en mi trabajo son bastante flexibles, lo único que la temporada navideña es fuerte. D.P. : Bueno, la gala es el 23 de febrero.

: Bueno, la gala es el 23 de febrero. M.G.: Si nos organizamos bien, yo creo que si me podría adaptar. Cuando empezarían los ensayos?

Hasta hoy, ha sido uno de los secretos mejor guardados por Marta González, quien solo le había confiado que es la candidata de McDonald’s y EL DÍA-La Opinión de Tenerife en la gala del próximo Carnaval chicharrero, dedicado al mundo de la Ciencia Ficción.

Nacida el 22 de enero de 1999, Marta González Pérez explica que ni se lo pensó cuando recibió el mensaje de Daniel Pages porque «necesitaba una alegría en mi vida», después de la experiencia agónica de los últimos tres meses, donde convivió con la situación provocada por la erupción del volcán hasta que se marchó a estudiar Interpretación, y también trabajar, en Madrid. «Dentro de lo que cabe, la familia está bien y lo importante son las personas; ya los cultivos se recuperarán», explica esta modelo que tiene a gala representar el nombre de su tierra natal. «En 2017 fui elegida Miss Tenerife y en 2019 quedé segunda dama en Miss España». Entre un año y otro fue cuando participó en el Tenerife Moda donde la conoció Pages y la grabó en su retina para esta oportunidad.

Amante del mundo de las artes, en particular la pintura y la danza, el pasado diciembre decidió salir de su zona de confort, como lo denomina, y afrontar uno de sus sueños: formarse como actriz en la academia Work in Progress, una de las más prestigiosas del país por su formación y atención a los alumnos, reconoce la propia Marta, quien tras realizar los bachilleratos de Arte y Letras, empezó Diseño y Bellas Artes, lo que le ha permitido el manejo en las técnicas de el carboncillo o la acuarela, amante de las vanguardias.

Metódica, exigente con si misma, Marta lo tiene claro: «Este va a ser nuevo Carnaval, ya nos toca», lo dice como desagravio a los tiempos del covid y la erupción en La Palma.

Cuando se le pregunta sobre su experiencia en el mundo de la máscara, lo resume en dos palabras. En caso del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, «la Weyler» –«que ya habla por sí sola»–; en la fiesta palmera, «Los Indianos», y el Carnaval de día y sus verbenas. Es la esencia, reconoce. Y si alguien tiene duda sobre su ADN carnavalero, Marta ofrece el armario corredero del sótano de su casa de Los Llanos de Aridane como ejemplo. «En mi familia el Carnaval es un show, como las verbenas».

Hija única y la más pequeña de su familia hasta la llegada de sus dos primos, Marta se define reservada, y admite que ya se está entrenando para estar en buena forma física. Lo más que le preocupa, y ese es su objetivo y compromiso: «necesito que salga todo perfecto».

El maravilloso momento del escenario

Junto a su madre, abuelas y tías –«las mujeres de la familia», comenta con humor–, Amanda Perdomo, la reina de 2014 de Daniel Pages que le facilitó el contacto, es de las pocas personas que saben de su participación en la gala de la reina del próximo Carnaval chicharrero. «Amanda me ha comentado es que es una experiencia maravillosa y que el momento del escenario hay que vivirlo, gozarlo, sentirlo. Cuando estás arriba eres tú y el público», explica Marta, como si solo le faltara cerrarse los ojos para imaginarse el momento en el que se abrirán las puertas del escenario para dejar paso a la candidata de McDonald’s y EL DÍA-La Opinión de Tenerife con la fantasía de Daniel Pages, cuando se desvelará el secreto mejor guardado, el propio traje. «Dani es también una persona muy reservada como yo y hasta un poco supersticioso, por lo que no le gusta que nadie sepa nada. Entre lo que me he probado, he visto brillo plateado...».

Hoy mismo Marta regresa a Madrid para continuar su formación en Interpretación, a la espera de regresar a final de enero a Tenerife para realizar más pruebas antes de volver ya dos semanas antes de la celebración de la gala de elección de la reina para que todo esté a punto.

Cuando se le pregunta qué le gusta más del Carnaval, si la calle, las murgas, la gala, las comparsas..., responde: «La pregunta es un poco injusta, ¿no?, porque sería como dar a elegir entre mamá o papá». Su deseo, que vuelva a ser Carnaval, con el esplendor que se le reconoce.