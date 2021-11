“En Mamelucos, nadie es imprescindible salvo Manolo Peña. De hecho, si necesitas un arreglista musical das una patada y te salen dos mil”. De esta forma Xerach Casanova (Santa Cruz de Tenerife, 1984) intenta restar importancia a la decisión que comunicó a los componentes de la murga Mamelucos la noche del lunes 1 de noviembre.

A través de un mensaje de whatsapp, y después de haber hablado con el presidente de la Casa del Miedo, Xerach Casanova hizo partícipe a sus compañeros de escenario desde 2003 -cuando pasó de Mamelones a engrosar la fila de Mamelucos- que deja la dirección artística en la que se inició en el año 2009, aunque continuará vinculado como responsable musical, al igual que ocurrirá con la cantera de la Sociedad Mamel's y Tiralenguas, de Icod de los Vinos, y Simplones, de Lanzarote.

Dos son los motivos que han llevado a Xerach Casanova a cerrar los doce años que ha estado al frente de Mamelucos: el covid y su nueva situación laboral. “Básicamente no salgo porque llevo año y medio quedando con poca gente y para mí era un cambio muy brusco de repente bajar a ensayar con 85 personas. Eso sumado al poco tiempo que tengo: el nuevo trabajo, estudios y el montaje de todas las murgas a las que realizo los arreglos musicales. Normalmente siempre tengo trabajo adelantado pero este año como no se sabía, no había hecho nada”.

Xerach Casanova es categórico a la hora de asegurar que “no soy partidario de ensayar en las actuaciones circunstancias sanitarias”, máxime cuando entiende que el acuerdo alcanzado entre Fiestas y las murgas es “como si tuvieras que ponerte a ensayar los cuatro temas desde septiembre”. En su opinión, “no se van a poder cumplir con todas las normas fijadas en el protocolo de seguridad”.

El que ha sido director artístico de Mamelucos desde 2009, que incluso tomó el relevo al mismísimo Toño Ramírez, entiende que esta decisión es firme y no cabe ponerse de nuevo al frente de la murga a partir de 2023 por respeto a la persona que tome la batuta en el Carnaval que se dedica a la ciencia ficción.

Xerach Casanova se inició en las murgas en 1996 en las filas de la infantil Carricitos, animado por su hermano Richar Casanova, que por aquel entonces se encargaba del montaje de los temas de la sociedad que presidía Ángel González Ramos. Dos años después de su estreno, en 1998, asume la dirección de la formación en la que se inició en el Carnaval, para salir desde 1999 a 2002 como componente de Mamelones, en la Casa del Miedo.

Ya en 2003 cierra su etapa infantil y participa como componente en la adulta, sin dejar de colaborar con las letras de la infantil Mamelones, responsabilidad que compaginó hasta 2009, cuando se puso al frente de Mamelucos, para asumir la dirección musical, una de las señas de identidad de la Casa del Miedo, a partir de 2013, cuando monta dos temas de la final y arregla uno de fase.

Cuando se le pregunta si le pasará factura a Mamelucos que limite su participación al montaje musical pone como ejemplo el resultado de Tiralenguas 2019, para dar por hecho que no tiene por qué peligrar el resultado final. “Aquel año Tiralenguas fue de las murgas más afinadas del concurso y se trabajó de la misma forma que ahora lo va a hacer Mamelucos”.

¿El sustituto?

Mamelucos se convirtió el lunes de la semana pasada en la primera murga que retomaba los ensayos de cara el Carnaval de la ciencia ficción, en el regreso a la normalidad con condiciones, cuando se desconocía la decisión final de Xerach Casanova y el letrista Airam Bazzocchi se encargó de coordinar a los jefes de cuerdas para que desarrollaran los preparativos en las diferentes estancias de la Casa del Miedo a la espera de que el director artístico se incorporara en diciembre.

Tras el anuncio de Xerach Casanova, el presidente de la Sociedad Mamel's, Manolo Peña, no quiere hablar de cambios de métodos de trabajo, y continúa con su hoja de ruta, que se basa en los ensayos con los audios que le envía el director musical aprovechando que se inician en el montaje de las primeras estrofas del repertorio. Quienes conocen al fundador y presidente de Mamelucos aseguran que Manolo Peña depositará la dirección artística, que supone la cara del grupo, en alguien de la Casa de su plena confianza.

Xerach Casanova representa la segunda generación de Mamelucos, en la que desembarcó curtido tras su paso por la cantera y su nombre ya está vinculado a la historia de la Casa del Miedo, no solo por los primeros de Interpretación de 2016 y 2018, sino en particular con la canción de los 'Sarymamel's', letra de Airam Bazzocchi. Fue un año redondo al conseguir no solo el triplete, sino una actuación irrepetible que figura entre los mejores episodios murgueros gracias al esfuerzo desarrollado tanto por Xerach como por Bazzocchi -un tándem perfecto- que alternaron ese año los ensayos entre Tenerife, con Mamelucos, y en Gran Canaria, con Nietos de Sarymánchez, para bordar un tema histórico, cita obligada para quien quiera conocer una joya de canción.