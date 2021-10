"Es un escenario para que brille lo que se vea el próximo febrero en el recinto ferial, desde un programa de televisión, si no se permite asistencia de público, a un espectáculo con hasta 4.800 personas entre el público". Así define el concejal de Fiestas el decorado para el Carnaval de la ciencia ficción, en la que toca dar un salto cualitativo para adaptarse a las condiciones covid.

La licitación está previsto que se apruebe en el consejo del organismo autónomo de Fiestas que se celebrará este jueves y en un plazo que se abrirá la próxima semana. "Hasta no tener un plazo de más certidumbre no lo podíamos presentar".

Antes de final de año está previsto el plazo de construcción y el montaje, después de la visita de los Reyes Magos.

Para el director artístico, la gran bondad del escenario es que la acción está focalizada en el centro y da profundidad la iluminación del techo. "La luz forma parte del escenario, no es un elemento del escenario", precisó el alcalde, para precisar que eso no quiere decir que no existan elementos como el giratorio.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, comenzó admitiendo la emoción que le suponía escuchar alguna de las bandas sonoras propias de la fiesta de la máscara como más que se escuchó en el vídeo de presentación del escenario.

Bermúdez admitió que "estamos con la ilusión" que se pueda hacer retomar el Carnaval tras la pandemia para pasar la palabra al concejal de Fiestas, tras advertir que no había visto el decorado para el recinto.

"La luz en este caso es un elementos esencial en el decorado", donde siempre ha tenido gran protagonismo. "Y en particular la luz en el escenario de ciencia ficción es fundamental", añade el alcalde, para hablar de películas como "Trom", "Star Wars" hasta "E.T.". "Este escenario no puede funcionar sin luz", añade.

Alfonso Cabello de refirió a la pasada edición de la fiesta como una edición de pinceladas de Carnaval, y definió el acto de presentación de la escenografía como el pistoletazo de salida de los preparativos.

"Este escenario te permite tener un escenario diferente en cada gala o concurso", no tiene los anclajes volumétricos tradicionales, lo que da unas capacidades organizativas importantes, dijo Cabello. "El conjunto del escenario es el resultado del éxito".

Cabello abundó en datos para anunciar la proximidad de la próxima edición: el próximo lunes se celebrará la reunión con los responsables covid tras confirmar la inscripción de 58 grupos en menos de 48 horas de la apertura del plazo.

También destacó el esfuerzo que asumen los grupos con el regreso de a los locales de ensayos, en una demostración del talento que se podrá ver el próximo febrero sobre el escenario.

"Genera incertidumbre el trabajar en esta circunstancias, en las que es preciso tener capacidad de que sea realidad", añadió Cabello.

El objetivo, para el director artístico de la fiesta 2022, es que "la celebración del Carnaval no sea una ciencia ficción".

"El gran reto es alejarnos a tres escenarios que sirvieron de inspiración, pensamos en trabajar en una realidad paralela, en un Carnaval que mantenga la esencia".

"Necesitamos un escenario que reflejara lo que queremos trasladar; por ejemplo Harry Potter no es ciencia ficción sonó fantasía", matizó Camacho antes de darle la palabra a Carlos Santos, el escenógrafo.

El arquitecto grancanario agradeció la confianza dada por el Ayuntamiento de Santa Cruz. "El escenario se inspira en un carnaval paralelo, que se inspira en las órbitas paralelo y a la medida de televisión".

Hay referente a concursos de Eurovisión, se televisión con la apuesta de pantallas en el decorado, precisó antes de mostrar el vídeo.

Destino confirmado: Carnaval. Así fue la presentación de un decorado de luz para recrear la ciencia ficción entre órbitas de láser que bailan a ritmo de batucada de comparsas.

El alcalde explicó que es un escenario innovador y diferente.

"Vamos a trabajar el escenario en una disposición en eje transversal en el recinto vi ferial", al final que el año pasado, en la edición virtual, con un público colocado "a la italiana", de forma frontal.

El escenario tiene más de 2.100 metros cuadros de planta, con una altura libre de 12 metros en la boca escenario.

Serán 250 metros cuadrados de escenario, más la incorporación del giratorio que se adentra entre el público.

La licitación saldrá a 150.000 euros, 50.000 menos que en el último Carnaval.

"El propia escenario funciona con sus líneas de luz" , precisó Carlos Santos.