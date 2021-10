Los grupos del Carnaval preparan su regreso a falta del protocolo de Fiestas

Juan Díaz, de La Traviata

«Que estés vacunado no significa que no te contagies»

Esperan a conocer el plan del concejal para retomar los ensayos. Sanitario de profesión, admite que ya han preparado disfraz y un tema, al margen de muchas ideas. Pero advierte: «Que estés vacunado no significa que no te vayas a infectar, con el agravante de que puedas llegar a perder tu trabajo». Pregunta si se ensayará con mascarilla y teme que alguno de los 60 componentes se contagie y a sus familias. El número de componentes o si habrá micro para cada componente en concurso, otra de las dudas.

Lali Carvajal, de Diabólicas

«Hay ganas ya»

Está entusiasmada con el regreso: «Ya tenemos disfraz y canciones». «Hay ganas ya», añade, para precisar que «aunque no hayamos estado reunidas de forma presencial hemos estado preparando las cosas».

Juanka López, de Trapaseros

«La idea es salir»

Pese a la pandemia, la directiva no ha dejado de trabajar. «La idea es salir; habrá que ver el protocolo. Tenemos un local muy amplio, de los más grandes en los que he estado. Podríamos ensayar sin problema».

Javi Ramos, de Triqui-Traques.

Su hoja de ruta es «cumplir con el Carnaval», aunque admite que tendrán que empezar a hablar con los componentes. «Estamos con diseño y letras», admite, si bien precisa que no han hecho nada por la incertidumbre del qué pasará. En función de lo que anuncie hoy activarán los preparativos.

Adela Peña, de Burlonas

«No sabemos qué hacer»

Finalistas en los últimos tres concursos, están a la espera de la reunión de hoy para tomar una decisión y ver si salen. De momento, están a la expectativa, sin mover pieza.

Cintia Prendes, de Klandestina

«Esperamos que se pueda»

La directora está a la espera de lo que comunique el edil para activar todo el dispositivo de cara a la próxima edición. «Esperamos que se pueda», precisa, después de añadir que ellas ya han ido desarrollando los preparativos.

Primi Rodríguez, de Bambones

«Tenemos previsto salir»

Ya han desarrollado los preparativos sobre las letras y la idea del disfraz. «Desde que sepamos las condiciones de los ensayos se lo comunicaremos a la murga y vemos la cantidad que somos. A partir de ahí, presupuesto y encargo de telas y demás...», comenta como quien se ve ya sobre el escenario.

Tere Reyes, de Marchilongas

«Pendiente de lo que digan las componentes»

La presidenta de la murga femenina decana de cuantas concursan explica que, desde hace ya dos años, habían pensado el disfraz, pero «como ahora es todo a última hora» apuesta por un diseño mucho más sencillo y a un color. También la sociedad ya ha tocado a letristas para preparar el repertorio. «Todo depende de la reacción de las componentes, porque algunas han tenido problemas en su familia y no todas están decididas; vamos a ver lo que pasa».

Manolo Peña, de Mamelucos

«Las canciones ya están listas»

Otro de los grandes murgueros que se suma al Carnaval 2022. «Tenemos disposición de salir; no habíamos preparado disfraz elaborado y menos para tres o cuatro actuaciones que habrá, si acaso, el próximo año. Tenemos muchos bocetos, pero no nos habíamos decantado por uno porque no sabíamos por dónde iba a salir. Pero las canciones sí están listas. Airam Bazzocchi ya tiene hechas tres y pico preparadas», aunque Fiestas prevé dos. «La letra está, ahora falta meter los arreglos musicales».

Melca Barrera, de Tras Con Tras

«Hemos hecho los deberes»

La directora y también componente decana del grupo admite que está a la espera de la reunión de esta tarde para ampliar la información que les permita cómo se va a proceder. «La directiva nos hemos reunido y estamos en constante contacto con la murga. La intención es participar en el próximo Carnaval. Y también hemos hecho los deberes. Está todo pensado a la espera; dependiendo de lo que nos digan».

Tania Fernández, de MasQLocas

«Con todo preparado»

«Hemos trabajado en tiempo de pandemia para estar preparadas para cuando nos diesen el visto bueno. Con incertidumbre, trabajando a ciegas, pero con todo preparado para que no nos coja el toro» y espera que hoy Fiestas aclare los planes que tiene de cara a la próxima edición .

Maxi Carvajal, de Diablos Locos

«Ya estamos medio convencidos»

Con el humor trónico que le caracteriza, admite que «ya estamos medio convencidos para el retorno». En realidad, Diablos no ha abandonado su actividad más social, al margen de los escenarios. Ayer mismo presentó el suéter –el disfraz de su afición–, una creación de un incondicional, Josué Hernández, que participó en el concurso que convocó la murga para dar forma al pulover. Estaba previsto para 2021, pero finalmente se apostó por otra creación y se ha hecho efectiva el año del retorno, para que tuviera más solera. Desde que Fiestas dijo que habrá concursos, Maxi, Tomi, Moi y Lito han estado dándole vueltas al disfraz. No paran de reírse después de la idea alcanzada, tras descartar otras cuatro. Sobre las letras, están en marcha; al menos ya tienen una para empezar.

David Díaz, de Ni Pico

El presidente de la murga de El Toscal fundada allá por el 73 anuncia el regreso si las condiciones permitan el retorno a los locales de ensayo. Cuestiona hacer un gasto importante para la fantasía que se pondrán 20 minutos y, con suerte, otros 20 si pasan a la final, dado que teme que no haya Carnaval de calle. Considera clave la reunión de hoy para tomar la decisión.

Lolo García, de Chinchosos

«Preparamos todo hasta que se paró»

Cuando se anunciaron los concursos, se pusieron manos a la obra hasta que llegó la incertidumbre. Chinchosos tiene todo preparado a falta de que la organización explique sus previsiones.

Yone Expósito, de Trabachones

«Tenemos todo encaminado»

«Nuestra intención es adaptarnos a las medidas que se decidan y salir si las condiciones y las circunstancias lo permiten. Hemos hecho todo lo que se haría normalmente y que no requiera juntar al grupo: un disfraz de prueba, letras, reuniones por separado, el suéter... «Si la cosa se vuelve a torcer, pararemos».

Tati García, de Desatadas

«Tenemos muchas cosas adelantadas»

«Por ahora nuestro objetivo es seguir participando, cumpliendo con todas las normas de seguridad. Tenemos muchas cosas adelantadas y guardadas porque no hemos estado quietas en estos dos años de descanso».

Almudena Domínguez, de Triquikonas

«No veo un concurso en 2022»

Esta formación –de las más numerosas– no ha iniciado los preparativos de cara al próximo año. Hoy acudirá a para conocer los planteamientos de la organización, pero advierte que no ve un concurso el próximo año.

Tino Expósito, de Arremangados

«Están los temas y el disfraz de prueba»

«Si Sanidad lo permite, tenemos todo preparado para volver a actuar», asegura, y precisa que ya tiene el repertorio y hasta el traje de prueba para 2022.

Juani Padilla, de Desbocados

«Salimos por el pueblo»

«Queremos salir por las ganas que tenemos de murga, por el amor al carnaval y la necesidad de estar en familia, pero no por Fiestas, su falta de información y ninguneo a los grupos; se está cargando el Carnaval».

Laura Sierra, de Ni Muchas-Ni Pocas

«Cogido con pinzas»

«Con tanto cambio, está todo cogido con pinzas, sin saber ni arriesgar por miedo, como todos. Tenemos traje de prueba, pero parado; y también las ideas para los temas, pero paradas con tanto cambio. Si todo va bien, queremos salir».