El concejal de Fiestas, Alfonso Cabello, afrontó el martes 3 de agosto una maratoniana tarde de reuniones a través de Zoom con los grupos de Carnaval, para invitarles a afrontar los preparativos de cara a la próxima edición, después de garantizar al 99,9 por ciento -«por no decir 100%»- que el próximo mes de febrero se celebrarán los concursos y galas de la fiesta de la máscara. Otra cosa es qué pasará con la programación festiva en la calle. «Hasta la semana pasada era más optimista; si me pregunta ahora, soy más pesimista», admitió. No obstante, el responsable de Fiestas remitió a los representantes de los grupos a la segunda quincena de septiembre como la fecha en la que se podrán conocer los planes con los actos en la calle.

Cabello, junto a Enrique Camacho y a Guillermo Martínez, mantuvo tres reuniones digitales. La primera, con los portavoces de agrupaciones coreográficas, rondallas, comparsas y formaciones musicales; la segunda, con los representantes de las murgas adultas infantiles, y la tercera, con los diseñadores del Carnaval.

En los tres casos, el concejal garantizó que habrá concursos y galas; no de forma virtual, sino presencial. Eso sí, la organización heredará de la edición 2021 la disposición del escenario, que se pondrá a lo ancho y no a lo largo, pues esta ubicación da más garantías para ir acotando el aforo en función de las restricciones sanitarias que estén en vigor en el momento de la celebración de los certámenes. El nuevo emplazamiento permite un número máximo de entre 4.500 y 4.800 localidades.

Más allá del pistoletazo de salida virtual con el que el concejal de Fiestas animó a los representantes a preparar la elección de sus repertorios y disfraces -diseños, selección de telas y trajes de prueba-, el responsable de la organización reiteró el llamamiento a la prudencia para que los grupos no acudan aún a los locales de ensayo, ni siquiera con las restricciones que se establecen en la actualidad, que equivale al 33% de la capacidad máxima del local al estar en vigor el nivel 4.

La representante de la murga infantil Redoblones transmitió la preocupación, tanto de su grupo como de la modalidad, por la dificultad que entraña volver a reunir a los niños para sacar a concurso un grupo de pequeños, en especial por la incertidumbre que existe sobre el calendario de vacunación o la fórmula de llevar a cabo los ensayos de los temas.

El concejal le recordó que ayer mismo ya se estaban vacunando a niños de 12 años y también aludió a que los alumnos ya se han acostumbrado a clases virtuales, por lo que dejó entrever esta fórmula como una alternativa para preparar el repertorio, siempre evitando el local de ensayo.

Después de alertar sobre la falta de componentes en las infantiles, el representante de Pita-Pitos puso sobre la mesa la posibilidad de que se permita que los niños que cumplieron la edad máxima autorizada coincidiendo con el Carnaval virtual 2021 y no tuvieron la oportunidad de subir al escenario a cantar, por última vez, con su murga sean «repescados» para brindarle esa ocasión en 2022, algo que dejó sobre la mesa el concejal de Fiestas.

Cabello también garantizó a los representantes que Fiestas restituirá el 100% de las contrataciones que abona, como era habitual hasta 2020, ya que en la pasada edición sufrieron una merma del 30%, pues su actuación se limitó a un vídeo y a la actuación conjunta para la gala. También se anunció que desde hoy se distribuirá un cuestionario para conocer, entre otros asuntos, qué número de temas pueden ensayar los grupos si empiezan a ensayar en octubre, noviembre o diciembre.

En principio, también será en la segunda quincena de septiembre cuando se decida, en función de la evolución de la pandemia, cuándo se puede comenzar a ensayar.

Nada se dijo del formato de los concursos, que quedará condicionado a si los grupos tienen capacidad para preparar uno, dos o tres temas, en función a cuando comiencen, aunque se insinuó, sin precisar, que se podría establecer un recorte el número de componentes por colectivo.

La reunión de los diseñadores fue la más intensa. La organización garantizó que se recuperan las galas en las tres categorías, mientras los creadores se preocuparon más por saber si Fiestas les mantiene el pago de la contratación que se fijó por primera vez en 2021 para incentivar la participación. Al final, también planeó la posibilidad de poner un cupo para evitar una elevada participación -según los cálculos podrían haber entre 15 y 20 aspirantes adultas-, después de que creadores de categorías infantil y mayores anunciaran su disposición a presentar en la modalidad adulta. Los diseñadores también deberán valorar en el cuestionario que se les entregará hoy si aceptan el voto del público, que se contemplará en el resto de certámenes, en este caso como un premio añadido.

