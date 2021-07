El Carnaval de Las Palmas acaba de celebrar unos talleres para preparar su próxima edición; entre las conclusiones, los murgueros de aquella isla proponen cambiar el formato de concurso: un tema de fase y otro en final, con 20 minutos máximo de actuación; en vez de los dos temas de fase y dos en final en media hora. La idea no desagrada a los reyes de la crítica chicharrera, mientras la organización tinerfeña insiste en que trabaja para organizar galas y concursos como toda la vida, si el Covid lo permite. Sólo Mamelucos, La Traviata y Bambones descartan de forma categórica jugársela a un solo tema, mientras Zeta-Zetas aceptaría la fórmula con una condición: que no se recorte el número máximo de componentes.

Laura Sierra, de Ni Muchas

La directora advierte que «todo depende del tiempo de ensayo; preferimos el formato de siempre pero conforme avance el tiempo sin ensayos habrá que buscar opciones: dos temas en fase y uno en final; o uno en fase y otro en final. Todo depende del tiempo que tengamos para ensayar».

Tati García, de Desatadas

La responsable de la última murga en incorporarse asegura que «si confirman que hay Carnaval, nos tenemos que adaptar al formato de concurso que se pueda». Explica que el deseo de regresar a los escenarios permiten justificar que se recorte diez minutos el tiempo de actuación. «Lo importante es volver con garantías; Lo sensato en la actual circunstancia es preparar una actuación más corta, de 20 minutos». «Ojalá todo esto acabe cuanto antes», añade.

Lali Carvajal, de Diabólicas

La directora es partidaria de mantener los cuatro temas, dos en fase y otros dos en final; aunque admite que para eso necesario comenzar en septiembre. La fórmula de una canción en fase y otra en final es una válida, pero advierte de que «todo depende del tiempo que tengamos para poder montar los temas». «Somos conscientes de que la situación no ha mejorado y no se va a vivir un Carnaval como todos conocemos», analiza.

Lolo García, de Chinchosos

Preparar un tema en fase y otro para final «fue una de las propuestas que mandamos por escrito al en entonces concejal Andrés Casanova cuando se nos pidió la opinión dada la situación por la cual estábamos pasando». «Si siguiésemos igual y no mejora, sería una de las soluciones al igual que limitar el número de componentes para guardar la distancia de seguridad. A veces, a pesar de nuestra voluntad, hay que tomar medidas distintas para poder mantener nuestra fiesta y no perderla».

Cintia Prendes, de Klandestinas

«Me parece una buena opción dada las circunstancias sanitarias y que el objetivo de buscar nuevas fórmulas de concurso es preparar un repertorio de calidad en un tiempo más reducido que el habitual ya que a día de hoy no sabemos cuál va ser la situación sanitaria en septiembre, que es cuando a preparar el repertorio. Es una fórmula idónea para el concurso del 2022», afirma la directora de Klandestinas.

Javi Ramos, de Triqui-Traques

El presidente de la murga más antigua de cuantas concursan ve con buenos ojos la preparación de un tema en fase y otro en final, «sobretodo porque no creo que estemos en condición de ensayar en septiembre. De esa manera mantendría la competencia del concurso que siempre dará calidad». Hace constar que, «aún así mantengo mis altas dudas de que el Carnaval se pueda hacer con las máximas condiciones sanitarias… que es lo que debe primar».

Javier Lemus, de Zeta-Zetas

Al director artístico y también letrista de la murga más laureada de los últimos cinco años preparar un tema para fase y otro para final «es una fórmula válida para Santa Cruz», eso sí lo condiciona a que «siempre y cuando podamos empezar a ensayar el 1 de noviembre toda la murga junta», sin contemplar una reducción respecto al número habitual, que oscila entre 40 y 85 integrantes; «no voy a dejar a nadie fuera», advierte.

Maxi Carvajal, de Diablos Locos

El presidente y codirector de la murga trónica reconoce que sería también partidario de hacer una canción para la fase y otra para la final, «más que nada porque no nos vamos a poder reunir para ensayar cuatro canciones; como mínimo estaría bien hacer dos para que no se pierda el concurso, lo que se traducirá en recordar a 20 minutos la duración máxima de actuación». El director de Diablos también contempla el tiempo que se invertirá en desinfectar cada vez que se turnan las murgas sobre el escenario, a la vez que se pregunta: «¿cuántos componentes van a dejar cantar? Eso es un problema y pasará factura a las murgas, pero es lo que nos ha tocado vivir ahora». «Los ensayos empezarán a finales de octubre o noviembre, y en dos meses te preparas un tema por mes». «Puestos a pedir, que sea en la plaza de España o a la interperie y no en sitios cerrados, aunque hay que ver cómo evolucionarán las cosas con la vacuna». Reconoce que no se pueden hacer previsiones porque todo cambia de un día para otro.

Melca Barreda, de Tras Con Tras

La directora y componente decana de la murga femenina Tras Con Tras reconoce que la fórmula de un tema para fase y otro para final «se ha estado comentando desde el año pasado. Es una buena idea, pero depende de cómo siga esta pandemia; otra opción es un solo tema para fase y puede que sin final. Más bien por el tiempo que haya para ensayar. En la situación actual ni se nos pasa por la cabeza meternos en un local para iniciar los preparativos».

Adela Peña, de Tras Con Tras

La directora que ha logrado ‘pleno’ en los tres últimos pases consecutivos a la final también considera una «fórmula válida preparar un tema para fase y otro para final, aunque soy partidaria de dejar pasar todo y afrontar el Carnaval con el 100% de seguridad».

Yone Expósito, director de Trabachones

Director artístico y letrista de la murga adulta revelación en el último concurso presencial del Carnaval chicharrero, en 2020, Yone Expósito cree que un tema para fase y otro para final «es una buena idea. El problema será poder llegar a cuatro si comenzamos a ensayar en noviembre. Por eso me parece más lógico plantearlo a la mitad; además, creo que una final a un tema es mucho más atractiva y seguramente tendrá mucho más nivel porque te los vas a jugar a una carta. Si ese formato se puede hacer con seguridad, es una muy buena opción en mi opinión».

Almudena Domínguez, de Triquikonas

La directora del ‘pelotón’ del Carnaval afirma que «con los datos tan preocupantes que se están mostrando cada día del comienzo de esta quinta ola, me resulta muy complicado plantearme la posibilidad de realizar ensayos de cara al año que viene y la celebración de un próximo Carnaval». Profesional de la sanidad, admite que quizás no es la respuesta esperada, pero «en estos momentos no podría dar otra».

Manolo Peña, presidente de Mamelucos

El histórico murguero y presidente de la Casa del Miedo es categórico no es partidario de una canción en fase y otra en final. «Mejor tres, dos a fases y otras tantas a final, pudiendo repetir una». En el peor de los casos, si no hay tiempo para una final, propone el formato de las infantiles: tres fases con dos temas y ganan los mejores, pero nunca jugártela a un tema, ya sea en fase o en final.

Agustín Expósito ‘Papuchi’, de Arremangados

Este murguero de Candelaria celebra la posibilidad de que el próximo concurso de murgas se celebre a un tema en fase y otro en final, entre otras cosas porque admite que da más oportunidades a las murgas pequeñas.

Tere Reyes, presidenta de Marchilongas

La presidenta de la murga femenina más antigua de cuantas concursan en el Carnaval advierte de que en la actual situación sanitaria no pueden ni ensayar porque la normativa lo impide. Tere Reyes no descarta que la fórmula pudiera pasar por un tema en fase y otro en final, e insiste: siempre que se pueda ensayar y que la evolución de la pandemia lo permita.

Primi Rodríguez, de Bambones

Para el director de murgas decano del Carnaval un certamen con un tema de fase y otro de final «se convertiría en un concurso de entradas pasacalles y despedidas con un pequeño paréntesis de una canción. Nos olvidaremos de canciones críticas y se buscará lo comercial. La calidad no existirá y con golpes de suerte se aspirará a todo; los que trabajan y ponen empeño en sacar algo de calidad y representativo murguero quedarán en segundo lugar». En opinión de Primi Rodríguez, esta propuesta «es una idea para quitarse de encima ese complejo que tienen algunos que dirigen esto para vender al exterior lo que llaman un espectáculo supuestamente televisivo, olvidando que las murgas gustan año tras año» . «Si es por el Covid, que esperen a ver en que situación estamos cuando llegue la época de ensayos, y saber que tiempo tenemos, no decidir a priori porque su intención es ponerlo para quedarse».

David Díaz, de Ni Pico-Ni Corto

El presidente de la murga de la calle de El Toscal, nacida en 1973, asegura que respetará la decisión que adopte la organización, si bien son partidarios de una canción en fase y otra en final.

Juanka López, de Trapaseros

El director de la murga del Norte que renunció a su concurso para participar en el de Santa Cruz afirma que la idea de un tema en fase y otro en final «está muy bien y podría ajustarse también para el Carnaval de Santa Cruz, si es por elegir, preferiría que fueran como el formato de las murgas infantiles, sin final, y así todas las murgas podrían cantar su repertorio, y que gane la mejor». Eso sí, advierte que «todo depende de cuándo se puede empezar a ensayar, si es en octubre o noviembre».

Josechu Álvarez, director de La Traviata

Este carismático director considera que la fórmula de la fiesta Las Palmas no es válida para Santa Cruz. Desde la ironía que le caracteriza, plantea su alternativa: «pasacalle y despedida».

Tania Fernández, de MasQLocas

La directora considera «maravilloso cualquier alternativa que valga para que se logre hacer un Carnaval este 2022. Todos nos estamos adaptando a la situación y el concurso de murgas de Santa Cruz no será menos».

Carlos Estévanez, de la novel La Sonora

A la espera de poderse estrenar en el Carnaval, Carlos Estévanez considera que preparar un tema para la fase y otro para final es «una alternativa válida para valorar sin que sea excluyente de otras que se planteen». «Estamos a la espera de que se inicien las consultas con los grupos y recibir el cuestionario anunciado desde Fiestas para consensuar las alternativas mas apropiadas en función de los escenarios posibles», recuerda el carismático director.