El Premio Criticón convoca a las murgas de Tenerife para el Carnaval 2021

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife no celebrará concursos en febrero de 2021 pero no estará huérfano del ingenio de las letras de las murgas gracias a la iniciativa que promueve el jurado del Premio Criticón, que días atrás ha contactado con todos los colectivos críticos participantes en la última edición para invitarlos a secundar una convocatoria virtual que reivindicará el espíritu del género estrella de la fiesta de la máscara.

La organización del Premio Criticón, bajo la presidencia de su fundador Pablo Afonso, ha invitado a las murgas a sumarse a un formato digital con la elaboración de nuevas letras que se presentarán el próximo febrero, mes tradicional de la celebración del Carnaval y que, por primera vez en sesenta años, no contará con actos oficiales para sortear la incidencia del virus Covid-19 y evitar posibles contagios.

En función de cómo evolucione el coronavirus, la propuesta actual implica a todas las formaciones que deseen sumarse a esta convocatoria del Premio Criticón, para lo que sería preciso la elaboración de un tema de nueva creación interpretado por cada una de las murgas que deseen secundar la invitación, siempre conforme a lo que permitan las medidas sanitarias. Sirva como ejemplo la experiencia que muchos grupos pusieron en marcha durante el estado de alarma que se decretó el pasado 14 de marzo, cuando hicieron de las redes sociales su escenario para presentar montajes audiovisuales preparados desde sus hogares con el uso incluso de sus terminales móviles.

La puesta en marcha del proyecto fue consultada y acordada días atrás por miembros del jurado del Premio Criticón que tras la buena acogida de la totalidad de los grupos ha decidido una próxima reunión que se realizará de forma presencial, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, con un representante de las murgas para perfilar los detalles de la convocatoria.

El entusiasmo de los promotores y participantes en esta experiencia virtual hará posible que aunque no se celebre el esperado concurso presencial de las murgas en el recinto ferial o las actuaciones en los escenarios callejeros de la capital tinerfeña o cualquier otro lugar físico de la geografía insular, los murgueros tengan una cita virtual con los aficionados el próximo febrero a través de los medios telemáticos en lo que, sin duda, supondrá una exhibición del ingenio de los letristas y los amantes de este género carnavalero.

La convocatoria del Premio Criticón supondría la implicación de cuantas murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife lo deseen con la aportación de una letra por grupo que sería interpretada por cada colectivo y presentada en formato digital, que se divulgaría en las redes sociales para el disfrute de los aficionados de la modalidad. De esta forma, no habrá actos oficiales, los grupos no desfilarán o actuarán por las calles, pero las murgas sí desbordarán con su ingenio las redes sociales, en una oportunidad histórica para disfrutar desde casa o en el coche escuchando la visión de una edición histórica: la primera vez que la fiesta de la máscara no desfilará por el callejero insular. Ni esto frenará la novelería de los murgueros que sortearán gracias al soporte digital los imponderables del distanciamiento físico que imponen las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid.

Los promotores de la experiencia del Premio Criticón virtual y los representantes de las murgas deberán determinar en una próxima reunión si se realizará una exhibición con los temas que prepare cada formación o si prefieren que entre las propuestas virtuales el tradicional jurado que preside Pablo Afonso valore y designe el mejor tema, a su juicio, del "Carnaval del Covid".

Comienza así la cuenta atrás para la celebración del Premio Criticón 2021, en una edición virtual que cambiará los escenarios convencionales por las plataformas virtual para demostrar que el ingenio no sabe de restricciones.

Cabe recordar que el Premio Criticón nació en el año 1985 promovido por Pablo Afonso junto a los periodistas que cubrían la información de Carnaval para premiar a la mejor letra, con el objetivo de incentivar y fomentar el ingenio y la creatividad de los autores de las canciones de las murgas del Carnaval, reconociendo así la importancia de la crítica y el humor sazonado con la sátira, la ironía y el doble sentido.