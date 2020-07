Guillermo Martínez, nuevo director gerente del Organismo Autónomo de Fiestas

Economista y periodista, fue durante diez años director de ferias y eventos de la Institución Ferial y gerente, durante otro período similar, de IDECO Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el OCIO

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha designado a Guillermo Martínez como nuevo director gerente del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas de la capital tinerfeña.

El concurso para la designación del responsable técnico de la organización del Carnaval, entre otras actividades que dependen de este organismo, fue convocado el 23 de diciembre del año pasado por el anterior concejal de Fiestas, el socialista Andrés Martínez Casanova, y la resolución se demoró por la coincidencia con el confinamiento a raíz de la crisis sanitaria que motivó el Covid-19.

En total se presentaron trece candidatos, uno de ellos fuera de plazo. Entre los aspirantes al puesto, Jorge Alfonso Román, gerente del Colegio Oficial de Farmacéutivos; Luis Juan Santacreu, director del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2; el exalcalde de Arafo José Juan Lemes, funcionario; Jordi Bercedo Toledo, director del Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz, o Mercedes Férez, directora de Producciones Olé.

Se da la circunstancia de que el 9 de julio, cuatro días antes del debate de la moción de censura, el anterior responsable del Organismo Aútónomo de Fiestas firmó la "propuesta de selección de candidata" a favor de Mercedes Férez, a falta de ratificar en Junta de Gobierno. El lunes 13 de julio fue la moción de censura y se produjo en cambio en la Alcaldía y, por tanto, el relevo al frente de la Concejalía de Fiestas, Alfonso Cabello.

Esta mañana, en la segunda Junta de Gobierno que celebra el equipo de Bermúdez en esta nueva etapa al frente de la Alcaldía, Cabello dio cuenta de la propuesta de nombramiento del nuevo gerente en favor de Guillermo Martínez.

En el informe elevado a la Junta se hace constar que "una vez valorado los méritos acreditados por cada candidato se comprueba que la candidata propuesta (Mercedes Férez, por Andrés Martín Casanova) no reúne los requisitos exigidos en las bases para su nombramiento". En el informe se hace constar que "tanto la experiencia laboral como la formación complementaria no guarda relación con el puesto de dirección a desempeña. Se acreditan cinco años de experiencia profesional pero no en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada objeto del puesto director a cubrir. No se acredita conocimiento y experiencia en actividades lúdicas municipales, ni experiencia en desarrollo y organización de grandes eventos de carácter internacional. Tampoco se acredita puestos de dirección relacionados con el puesto a cubrir".

En el informe de idoneidad, se propone a Guillermo Martínez por contar con una mayor experiencia específica en el sector del ocio, director de ferias y eventos, lo que "conlleva la gestión comercial y viabilidad presupuestaria de los diferentes proyectos, trabajo con grandes equipos así como la coordinación multidisciplinar y dirección de grandes eventos directamente relacionados con el puesto". También se valora su gestión en empresas del sector púvblico y conocimientos de idiomas, "entendiendo que con ello se garantiza un mejor desarrollo de las funciones propias del puesto objeto de la convocatoria".

Guillermo Martínez, profesor asociado de la Universidad de La Laguna, fue durante una década director de ferias y congresos de la Institución Ferial de Tenerife, así como gerente, durante otros diez años, en IDECO Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio.

Desde marzo de 2018 es fundador y administrador de una consultoría de márketing y entre junio de 2015 y diciembre de 2017 fue adjunto a la dirección de JFT Comunicación.