La rondalla Gran Tinerfe, segundo grupo que no saldrá en 2021 por temor a la Covid

El presidente de la rondalla Gran Tinerfe-Nueva Echeyde, Secundido Álamo, ha comunicado al Organismo Autónomo de Fiestas la decisión de no participar la próxima edición del Carnaval "debido, por un lado, a la cantidad de personas vulnerables que tenemos en nuestra asociación, y por otro, a no poder establecer un mínimo exigido para nuestros ensayos, ya que no poseemos en nuestras instalaciones un salón adecuado donde poder mantener esta medida", según consta en el escrito al que ha tenido acceso EL DÍA.

En la reunión celebrada por la junta directiva el pasado viernes se acordó "continuar el trabajo de la rondalla Gran Tinerfe-Nueva Echeyde a puerta cerrada, utilizando para ello medios digitales". Sin embargo, acordaron "no realizar puesta escénica del trabajo desarrollado ni presentar documentación para formalizar la participación en la próxima edición de la fiesta de la máscara".

Al igual que hiciera la murga La Traviata, cuando hace tres semanas también comunicó su decisión de no concurrir a la próxima edición del Carnaval por miedo a la incidencia del Covid-19 y para evitar el posible contagio, la directiva de la rondalla que fundara el célebre maestro Jesús Fariña y el laureado y admirado Argelio Bermúdez en 1982 proponen a la organización que "el dinero que iba a ser empleado como remuneración de nuestro trabajo se utilice en la ayuda de personas víctimas del Covid de la menor manera posible". La directiva de Gran Tinerfe comienza su escrito en el que comunica su ausencia en la próxima edición de la fiesta haciendo constar la estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia, y recordando las estrategias en materia de asistencia sanitaria, vigilancia epidemiológica, identificación y contención precoz de fuentes de contagio y las medidas de protección colectiva que se aconsejan para acotar y erradicar el contagio del virus.

Después de la época de esplendor de Gran Tinerfe con el tándem de Fariña–Bermúdez, esta rondalla que ensaya en la casa de los maestros de El Toscal peleó para mantener el pulso al Carnaval y garantizar su continuidad en la fiesta. Con el objetivo de lograr un proyecto y consolidar grupo, Gran Tinerfe apostó por Gara Fierro como directora para sacar adelante la rondalla que remontó enteros la pasada edición y que parecía llamada a alcanzar nuevos logros.