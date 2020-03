Arremangados anuncia el cambio de su director artístico

Arremangados, murga que participó esta edición por segundo año en Santa Cruz y que ensaya en Candelaria, no aguarece su director artístico. En 2019 estuvo Marco González, lo sustituyó esta edición Graci Martín y no han comenzado los actos en la Villa Mariana y ayer ya se confirmó que no continuará al frente. Durante las actuaciones, como ocurrió en Ofra, Arremangados se presentó con Fito Sosa, su responsable musical.