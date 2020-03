Andrés Martín Casanova: "Este es el primer Carnaval de la historia que ha estado politizado"

De la plaza del Príncipe al Casino, el primer murguero que asume la Concejalía propone revisar las bases del concurso rey. Se siente especialmente satisfecho con el escenario de las galas y concursos porque se han adaptado los decorados de la plaza de España al recinto ferial. Ya mira a 2021. Revalida su confianza en el mismo equipo artístico y sacará a concurso el cartel: "Ojalá sea un cuadro y no venga en un pendrive".

¿Balance de su primer Carnaval como concejal?

Hago un balance positivo que dividiría en dos partes. La primera, en el recinto ferial y con los concursos que salió todo muy positivo, donde la organización estuvo a la altura de todos los grupos. Salió todo muy correcto y contento con el desarrollo de los actos. Apostamos por una final de murgas con un récord de asistencia en el recinto ferial, con asientos numerados que ha sido un éxito de organización y seguridad, por el que nos han felicitado todos los cuerpos de seguridad, por ser la final de murgas más segura de la historia con prácticamente ningún incidente y 7.500 personas en el público.

¿Y la gala de la reina?

Ha sido una gala muy correcta y muy elegante donde María y Marco han puesto su sello como diseñadores del Carnaval y directores de espectáculos de gran formato. Quizás ellos no hicieron la gala que tenían en la cabeza, sino se tuvieron que adaptar a lo que nos gusta y esperamos de una gala los chicharreros: que salgan todos los grupos, que esté la Fufa... Por primera vez se ha dado un protagonismo a las reinas que nunca habían tenido, con el doble pase, con desfile y carrusel, y se dio protagonismo también a las que no fueron finalistas.

¿Volverá a contratarlos?

Se lo dije a María y Marco antes de ver la gala; ellos serán los directores de las galas del Carnaval de Santa Cruz mientras yo esté y hasta que ellos decidan no estar. Cuando los llamamos para que iniciaran este proyecto no era por un año, sino para las cuatro ediciones del mandato.

¿También contará de nuevo con Javier Torres Franquis?

Por supuesto. No me he sentado con él todavía pero ha sido un total acierto encargarle la dirección de la escenografía porque a pesar del espacio limitado que tenía en el recinto ferial ha conseguido crear un escenario de plaza de España dentro del recinto. Todo el mundo ha alabado su trabajo, no sólo en el diseño sino que ha estado todo el verano a pie de obra con los creadores en 3D para que la idea del escenario fuera practicable conforme también a la idea que querían María y Marco.

¿Ha sido raro?

No veo que haya sido un Carnaval raro. Todos los carnavales son diferentes.

¿Ha estado más politizado?

Este es el primer Carnaval de la historia que ha estado politizado; puede ser porque el PSOE no ha estado en la oposición sino en el gobierno... Para el PSOE los casi 40 años que estuvo en la oposición el Carnaval era sagrado y nunca hizo política con él. Aquí llevan haciendo política con el Carnaval siete meses y todo el mundo lo ha podido ver en las últimas cuatro semanas; no hay otros temas que hayan sacado que no sea la fiesta.

¿Podrán acercar posturas para dejar a salvo el Carnaval y no minar la imagen de la fiesta?

Todavía no han aceptado que no están en el gobierno y que no manejan los hilos del Carnaval; hay que dejar que los que estamos ahora trabajemos, y no nos han dejado ni un Carnaval de tregua sino antes de empezar la gala ya decían que era un desastre y no había comenzado aún.

¿De qué se siente más satisfecho?

De lo más satisfecho que me siento es del escenario que se ha construido en el recinto ferial porque hemos trabajado mucho tiempo y porque se ha plasmado la idea que teníamos en un inicio y que fuera hasta mejor que el diseño; cuando se activaron las luces y lo inauguraron las murguitas lo pusieron en marcha... fue espectacular. Fue como si fuera un hijo que salió adelante. Fue un alivio que todo el trabajo que realizamos durante meses se viera recompensado.

La calima, el fuego, el viento... ¿todo culpa de la alcaldesa?

(Se ríe). Hay muchas cosas positivas en este Carnaval, como la final de murgas con más gente y un éxito de seguridad y organización, el uso del vaso reciclable que ha descendido las toneladas de la recogida de plástico y ha sido un éxito, la colocación del doble de baños en todo el cuadrilátero y hasta los que se han conectado directamente a la red del alcantarillado y ha permitido mitigar los olores que había al día siguiente de las Noches de Carnaval. Las pocas medidas que hemos podido tomar han funcionado.

¿Satisfacción en el trato con los grupos? ¿Cree que Zeta-Zetas se la jugó con la negociación de las bases?

No hubo ninguna negociación con las bases. Solo las presentamos con cambios gramaticales.

Sí, al prohibir instrumentos reales solo en temas de concurso y revolucionó el concurso.

Sí, y eso lo votaron todos. Lo que no puede ser es que no se hable en las reuniones y luego, cuando no te gusta el resultado del concurso, critiques las bases... Entonces, ¿para qué vienes a las reuniones, no aportas y te quejas?

¿Hay que mejorar algo de la final de murgas?

Hablando de las bases, nos tenemos que sentar todos y darle un vuelco porque siempre las murgas van por delante del reglamento, parece la Fórmula 1. Lo que no se puede regular es todo, lo que no existe o lo que los grupos quieren hacer; siempre vamos por detrás. Tenemos que sentarnos, ver los criterios y darle un revolcón a las bases para ajustarlas al Carnaval de la próxima edición.

¿Sacan a concurso el cartel anunciador del Carnaval 2021?

Sí, esa es la fórmula que queremos para el año próximo; me gustaría que el cartel fuera como los de antaño, un óleo o un acrílico sobre lienzo... Sería magnífico y no sé si se podría regular en las bases. Me gustaría que el cartel fuera un cuadro y no que venga en un pendrive (se ríe), y se pueda exponer en Fiestas o en la Casa del Carnaval... Tampoco le vamos a poner criterios a los artistas. Si fuera jurado del cartel me inclinaría por aquellos que estén realizados con técnicas tradicionales. También presentamos en la tarde de ayer la votación para elegir el motivo de la próxima edición. Se podrá votar en diez días porque necesitamos que el diseñador del escenario se ponga en marcha y sacar los pliegos y permitir la construcción cuanto antes.

¿Ha faltado previsión en los pliegos para la contratación, tal vez por la falta de gerente?

Los plazos administrativos son los que son y si sacamos un pliego de más de 250.000 euros tiene que ir a una exposición europea 45 días, y si una empresa te pone un recurso te paraliza la adjudicación. El Carnaval de Santa Cruz está por encima de las empresas, los partidos y la administración, y se ha visto que hemos podido sacar adelante el Carnaval con esos tres inconvenientes.

Ha sido siete años murguero y ahora está de concejal... ¿Desde la organización se puede influir en los veredictos?

No, es más: el jurado lo elige una funcionaria del Organismo Autónomo de Fiestas donde el concejal no impone su criterio, puede ser peor o mejor, y lo elige también la disponibilidad de muchas personas que no pueden repetir, que tiene conexiones familiares con los grupos y a última hora hay que hacer cambios porque hay alguna protesta de grupos... y no es fácil resolverlo.

¿Había más gente con Carlos Vives o con Juan Luis Guerra?

(Se ríe). Teniendo en cuenta que estaba abierta la nueva zona de Puerto-Ciudad el Sábado de Piñata a diferencia de hace un año calculo que en ese momento, solo en el concierto de Carlos Vives, había 180.000 personas.