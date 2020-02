Directo | Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

La Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2020, la cita que se ha convertido en el principal icono de la fiesta en la capital grancanaria, arranca este viernes a las 21.00 horas.

Dieciséis drags buscan su corona de queen presentando sus números en el escenario del Carnaval de 'Érase una vez...', en el Parque Santa Catalina. El actor Santi Millán, el presentador de Radio Televisión Española en Canarias y pregonero del Carnaval, Roberto Herrera, y la periodista de Televisión Canaria Pilar Rumeu se encargarán de ir dándoles paso y de conducir una gala que promete transgresión y diversión, con números llenos de arte.

Los finalistas a Drag Queen son: High Heels Performance, Équinox, el dúo Acrux y Orión, Eiko, Shiky, Sirius, Quirón, Kinegua, Múlciber, Ármek, Hefesto, Vulcano, Lemnos, Boydevil, Sethlas y Vanderbilt.

Desfilarán en este orden.

La Gala puede seguirse en directo por televisión y también a través de la web de El Día.

Además, la noche ofrecerá las actuaciones musicales de Blas Cantó, que interpretará 'Universo', la canción que representará a España en el Festival de Eurovisión y de la cantante grancanaria Cristina Ramos que cantará 'The show must go on' y 'Don't leave this way'.