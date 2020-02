Carlos Vives: "El de Santa Cruz es el mejor Carnaval del mundo porque es el más familiar"

La contratación del artista ha supuesto una inversión de 150.000 euros

Le piden que se ponga una enorme peluca de colores y unas gafas, y él accede con una sonrisa, a pesar de que considera que "no es algo muy serio, pues estoy junto a las autoridades". El cantante colombiano Carlos Vives, que es este año el "artista estrella" del Carnaval de Día del Sábado de Piñata de Santa Cruz de Tenerife, ofreció ayer una rueda de prensa, junto a la alcaldesa, la socialista Patricia Hernández, y el concejal de Fiestas, el socialista Andrés Martín, para presentar la actuación que ofrecerá hoy en el escenario de la avenida de Anaga, a partir de las 20:00 horas. Vives, que también cantó en la fiesta chicharrera en 1993, aseguró sentirse "muy feliz por regresar a Canarias", y señaló, respondiendo a EL DÍA, que los Carnavales de Santa Cruz de Tenerife "son los mejores del mundo porque son los más familiares de todos en los que yo he estado".

"El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife es muy hermoso y me encanta. En él puede disfrutar toda la familia en unión. Les he dicho a mis hijos que algún día los traeré. Estoy seguro de que les va a gustar muchísimo", agregó el artista. Comentó que ha encontrado la Isla, y en concreto la capital tinerfeña, "más bonita" en comparación con la primera vez que vino. "Cada vez que viajo hasta aquí, me siento como en casa, porque me recuerda a mi tierra. Cuando comunicaron a mi oficina la posibilidad de que yo actuase este año en los Carnavales de Santa Cruz, ellos enseguida contestaron que sí porque sabían que yo adoro este lugar y esta fiesta. Para mí es un auténtico placer compartir mis canciones en un escenario tan importante", manifestó Carlos Vives.

El artista colombiano anunció que hoy, durante su actuación en el Carnaval de Día chicharrero, que se prolongará durante unas dos horas y media, estrenará, en Santa Cruz de Tenerife para todo el mundo, No te vayas, el primer single de su nuevo disco, Cumbiana, que saldrá a la venta en breve y en el que participan otros cantantes como Juan Luis Guerra. Además, Carlos Vives ofrecerá sus canciones "de siempre" y también sus éxitos más recientes. Así, los carnavaleros que acudan a este concierto podrán bailar al ritmo de La Gota fría, La Celosa, La Cartera, Voy a Olvidarme de mí, La Bicicleta o Robarte un beso.

Además de elegir la capital chicharrera para estrenar su nuevo sencillo, el cantante colombiano también incluirá a Canarias, y en concreto al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, en el documental que está preparando sobre su música. "Me he traído a mi equipo porque es importante que también contemos este capítulo, mi relación con este Archipiélago y sus fiestas. El Carnaval de esta ciudad es tradición, es identidad, es un símbolo de Canarias que se comparte con el mundo. Y yo siento mucha felicidad por poder formar parte de él. Estoy como en casa. El Caribe empieza en Canarias y termina en Luisiana", apuntó Carlos Vives. Por último, este bromeó con que igual se disfrazaba de antídoto del coronavirus.

La contratación de Carlos Vives, uno de los artistas latinos de mayor proyección internacional, ha supuesto una inversión municipal de 150.000 euros, según han confirmado a EL DÍA fuentes municipales. Con más de 20 millones de discos vendidos, este cantante ha destacado a lo largo de su carrera por ser pionero en la fusión de los ritmos y sonidos propios de su tierra natal, Colombia. Una mezcla que le ha garantizado el éxito, tal y como se refleja en los premios internacionales que ha logrado acumular, entre ellos dos Grammys y 12 Grammy Latino. Esta proyección internacional ha sido clave en la apuesta de la Corporación municipal a la hora de decidir el cabeza de cartel para este Sábado de Piñata.

En este sentido, la alcaldesa y el concejal de Fiestas agradecieron ayer a Carlos Vives que haya aceptado actuar durante el Carnaval de Día chicharrero. "Para nosotros es un placer poder contar con este artista internacional, que no necesita presentación, pues sus éxitos hablan o, mejor dicho, suena por él", apuntó la regidora chicharrera, quien animó a los carnavaleros a disfrutar de este concierto. "Déjense llevar y prepárense para gozar", agregó.

Hernández y Martín aprovecharon para anunciar que "este año el Carnaval de Día tendrá un plan de seguridad específico, para poder disfrutar con total tranquilidad".