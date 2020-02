Santa Cruz valora en un millón de euros el impacto económico de Paulina Rubio

La empresa que medió en la contratación de Paulina Rubio en la gala de elección de la reina del Carnaval celebrada el pasado miércoles calcula que el impacto en el mundo de la comunicación para la fiesta de la máscara superará el millón de euros. A falta de cuantificar el seguimiento dado a su participación en el espectáculo de proclamación de la soberana, medios de comunicación nacional como Semana o La Sexta ya se han hecho eco de la presencia del huracán mexicano en el Carnaval, o incluso en Latinoamérica.

La contratación de Paulina Rubio supuso para las arcas municipales un desembolso total de 105.000 euros -unos 100.000 euros según confirmaron ayer fuentes del Organismo Autónomo de Fiestas-. Según pudo saber EL DÍA, Paulina Rubio se trasladó desde Miami; la estrella mexicana lo hizo en primera, mientras que sus tres miembros de su equipo se trasladaron en el mismo avión en clase turista. El total de los cuatro pasajes ascendió a 15.000 euros, a los que se suman los 90.000 que incluyen los 57.000 que se refieren al caché neto para la artista. Cabe recordar que Paulina Rubio participó al término de la gala con la interpretación de tres canciones en play-back y, como admitieron los responsables del espectáculo, no participó en los ensayos del mismo, sino que los miembros de su banda fueron los únicos que probaron sonidos dos horas antes del inicio del espectáculo.

Para garantizar que la intérprete mexicana interviniera en la gala de la reina, desde el Organismo Autónomo de Fiestas se libró el pago a favor de la empresa Starlite Holding Global, que actuó en calidad de representante de la estrella de la gala de la reina, empresa que tiene su sede en Milicias de Garachico, en la capital tinerfeña.

Cherry and Ladies. Nada que ver tiene que ver el caché del grupo Cherry and Ladies que actuó en la gala para recrear momentos musicales de la gala de la reina, cuyo caché ascendió a 7.455 euros por los sus dos apariciones en la elección de la reina del miércoles, y la reserva de una tercera actuación pendiente aún de designar por el Organismo Autónomo de Fiestas de la capital tinerfeña. Dicha cuantía no incluye la estancia en la Isla ni el transporte interno ni el traslado de seis personas desde Madrid a Tenerife, según las fuentes consultadas por EL DÍA vinculadas a la contratación.

Soraya, 10.000 euros. Cabe añadir a los gastos de la gala que dirigieron María Díaz y Marco Marrero la participación de Soraya, cuyo importe asciende a 10.000 euros. Dicha cuantía se considera más que rentabilizada porque la artista se trasladó a Tenerife desde una semana antes del espectáculo de proclamación de la reina y no sólo participó en todos los ensayos sino también en las tareas de presentación e interpretó en director su canción, Un brindis por el Carnaval.

La oposición pedirá los expedientes. Tanto el Partido Popular como Coalición Canaria han mostrado su preocupación por la transparencia de la contratación no solo del montaje de los escenarios sino también de la estrella de la gala, así como de todo el proceso administrativo que se está desarrollando en torno al Carnaval. Por este motivo, han solicitado al Organismo Autónomo de Fiestas los expedientes relacionados con el proceso de tramitación que se ha seguido para tener a la cantante mexicana Paulina Rubio en la gala de elección de la reina, así como el importe de su actuación.