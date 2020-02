Sara Cruz: "Quería ser Reina para mi abuela"

Está agotada, aunque asegura que no le importa, pues sigue teniendo "muchas ganas de Carnaval". Apenas han pasado unas horas desde que fue proclamada Reina de la fiesta chicharrera y aún está asimilando lo que le ha ocurrido. Sara Cruz cuenta que cuando escuchó su nombre pensó de manera inmediata en su abuela. "Fue presidenta de la agrupación Chaxiraxi, por lo que mi amor por el Carnaval se lo debo a ella. Yo soñaba con ser Reina para que ella me viese, para dedicárselo. Y tenía que lograrlo antes de que fuese demasiado tarde". La abuela de Sara padece Alzheimer. "La vi tan feliz la noche de la Gala. Con eso me quedo".

Solo tiene 18 años. Desde que cumplió la mayoría de edad, y según sus propias palabras, tenía claro que debía intentar ser candidata a Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Quería hacerle un homenaje a su abuela, "una gran carnavalera y presidenta de la agrupación Chaxiraxi durante muchos años". El objetivo era convertirse en Reina y que ella la viese "antes de que fuese demasiado tarde", pues padece Alzheimer.

"Desde que tengo uso de razón adoro esta fiesta y todo es gracias a mi abuela. Participé hasta en tres ocasiones en la Gala infantil, consiguiendo los títulos de primera y de segunda dama de honor. Pero yo quería ser Reina para que ella disfrutase conmigo de ese momento, para dedicárselo. En la actualidad está consciente, pero a veces no está aquí. Yo necesitaba vivir este momento con ella lo antes posible", ha contado hoy a EL DÍA Sara Cruz Teja, la nueva Reina del Carnaval chicharrero.

Hace unos meses, tras cumplir los 18 años, Sara, vecina de Santa Cruz, se presentó a su primer casting para lograr ser candidata. También era la primera vez que su diseñador, Sedomir Rodríguez, realizaba un proceso de selección previo para escoger a la chica que luciría su fantasía. Esta estudiante de Psicología, que quiere especializarse en la rama de Criminología, fue la elegida.

"Mi sueño comenzaba a cumplirse, pero nunca me imaginé que, finalmente, me convertiría en la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. El miércoles, cuando conseguí el cetro en la Gala del Recinto Ferial, no me lo podía creer. Pensé enseguida en mi abuela. La vi muy feliz y muy contenta. Me dijo que estaba muy guapa y que mi fantasía era preciosa. Con esto me quedo", manifestó Sara.

Y por eso ya ni le importa lo cansada que está. Dijo que cuando llegó a casa, después de la Gala, sentía "como si un camión me hubiese pasado por encima", pero "tengo más ganas de Carnaval, de disfrutar de esto tan maravilloso que me está pasando". Para la nueva Reina, cada uno de los momentos que vivió sobre el escenario del Recinto Ferial fueron "muy especiales, tanto el desfile con mi fantasía como la proclamación como Reina".

Sara Cruz, que también se dedica al mundo de la moda, aseguró que nunca había sentido en ningún escenario, "y me he subido a unos cuantos por mi trabajo como modelo, lo que sentí en el del Carnaval". "Cuando me abrieron las puertas para mis tres minutos de desfile y escuché mi canción , Santa Cruz en Carnaval, algo recorrió todo mi cuerpo, fue una energía muy especial y diferente a todo lo que había vivido hasta el momento. Y ya cuando el público comenzó a aplaudirme, fue tal el chute de adrenalina que recibí, que me entregué en cuerpo y alma a mi actuación. La disfruté mucho, con todas mis fuerzas. Noté que mi fantasía, Sentir, y yo habíamos llegado al público", apuntó la Reina.

Tanto es así, agregó la joven, que nada más terminar el desfile "me acerqué a mi diseñador, Sedomir Rodríguez, y le comenté que, aunque no sabía lo que iba a suceder al final de la Gala, yo ya me sentía ganadora". "Había exprimido al máximo esos tres minutos en el escenario. Fue un momento que no podré olvidar nunca. La entrega y el cariño del público me habían convertido en Reina antes de tiempo, aunque no hubiese ganado. Pero es que, además, tuve un final feliz. La noche no podía acabar mejor", declaró la ganadora.

Y con respecto al momento exacto en el que los presentadores gritaron su nombre, Sara indicó que fue "algo indescriptible, increíble, que no puedo explicar con palabras". "No me lo podía creer, yo era la Reina", añadió. Y es que para Sara Cruz Teja, el nivel de creatividad y de belleza de las 16 fantasías que participaron el miércoles por la noche en la Gala de la Reina de Santa Cruz de Tenerife "era muy alto". "Yo confiaba mucho en mi traje, pues para mí es una joya y detrás de él hay un gran trabajo. Pero todas las chicas tenemos la esperanza de que podemos ganar, ya que nunca se sabe qué le va a gustar al jurado. Lo que sí tenía claro es que yo iba a estar entre las ocho finalistas, era evidente, pues mi fantasía es preciosa. Pero de verdad que no pensaba que yo fuese la Reina. Para mí fue una sorpresa, una maravillosa sorpresa", aseguró la ganadora.

Sara Cruz Teja contó ayer a EL DÍA que para ella ser Reina del Carnaval de Santa Cruz supone "todo un orgullo, porque estamos hablando de los mejores Carnavales del mundo". "Esta fiesta es mágica. Detrás de ella hay cientos y cientos de personas que le dedican parte de su vida. Además, nos une. Y ya puedo decir que formo parte de su historia", dijo.

La nueva Reina también está encantada con el premio que le ha entregado el Organismo Autónomo de Fiestas del Ayuntamiento chicharrero, un fin de semana en el Hotel Hard Rock. "La Reina se merece un descanso y qué mejor que en un hotel. Ni siquiera sabía que nos daban algo, así que yo estoy muy feliz y aprovecharé el regalo desde que pueda", indicó.

Sara Cruz Teja recomienda esta experiencia "a todo el mundo". Para ella ha sido una de las mejores de su vida. Además, añadió, "mi diseñador, su equipo y mi patrocinador, el Centro Comercial y de Ocio Alcampo La Laguna, me han tratado desde el primer momento como una reina". Por eso, la joven anima a todas las chicas que "sueñen con ser candidata a Reina a que lo intenten y a que no se rindan aunque no las elijan en los casting".

Al acabar la entrevista, Sara quiere irse a descansar, aunque ya está pensando en la Cabalgata, "otro momento mágico que viviré".