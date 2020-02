Una fantasía con 50.000 piedras de cristal y 12.000 plumas de pavo real

Su traje ha costado más de 15.000 euros

Más de 50.000 piedras de cristal, 12.000 plumas de pavo real y 1.000 plumas de avestruz. Son los materiales, entre otros, que el diseñador Sedomir Rodríguez de la Sierra empleó para la fantasía que lo convirtió el pasado miércoles, por segundo año consecutivo, en el ganador de la Gala de elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Rodríguez admitió ayer a El DÍA que no se esperaba que su candidata, Sara Cruz Teja, en representación del Centro Comercial Alcampo, se convirtiese en la Reina, "pues uno nunca sabe qué es lo que le puede gustar al jurado". "La verdad es que había mucho nivel. Quiero felicitar a todos mis compañeros por el trabajo que han realizado", apuntó.

Su fantasía, Sentir, pesa 350 kilos y mide cuatro metros de alto, cinco de ancho y seis de fondo. El presupuesto empleado en la confección de este traje ganador ha superado los 15.000 euros. A este coste, y según explicó el diseñador, hay que sumarle el del trabajo empleado. "Calcular el precio del esfuerzo que lleva este diseño es imposible. Por ejemplo, tuvimos que pegar a mano cada una de las piedras de cristal, y estamos hablando de miles y miles. Pero yo soy muy afortunado porque cuento con un equipo maravilloso, declaró.

Sedomir Rodríguez de la Sierra, cuyo taller se encuentra ubicado en La Victoria, aterrizó en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife por casualidad, según el mismo cuenta. Se dedicaba a diseñar trajes para eventos y fue, precisamente, en un acto de las fiestas de La Orotava cuando una empresa le propuso participar en el Carnaval chicharrero. Su primera fantasía para la Reina adulta la diseñó en 2004. Sin conseguir ningún premio en este concurso, aunque sí obtuvo una Reina infantil en 2009, decidió retirarse y descansar. El año pasado, y tras cinco sin participar, Sedomir Rodríguez regresó al Carnaval de la capital. Y lo hizo a lo grande, consiguiendo la Reina adulta, con el traje La Nuit, que lució Priscila Medina.

El diseñador confesó ayer que este año estuvo "más nervioso que nunca". "En la pasada edición de la fiesta chicharrera me sentía más seguro con mi fantasía. En esta ocasión no lo estaba tanto, a pesar de que muchas personas me decían que iba a ganar, que mi diseño era muy bonito". Por eso, añadió, "cuando Sara salió al escenario y sentí la ovación del público, me eché a llorar". "Es que ella lo estaba haciendo tan bien y a la gente le estaba gustando tanto mi traje, que no pude contener las lágrimas", explicó Sedomir Rodríguez de la Sierra.

Con respecto a su candidata, Sara Cruz Teja, proclamada Reina del Carnaval de la capital tinerfeña en la Gala celebrada el pasado miércoles, Sedomir comentó que ha tenido muchísima suerte con ella. "Sara fue elegida en un casting, a pesar de que yo no soy muy partidario de este método de selección, pero mi patrocinador así lo decidió. Y me llevé una sorpresa porque, aunque Sara es muy jovencita, ya que solo tiene 18 años, lo ha hecho perfecto y ha sido todo un placer trabajar con ella", manifestó el diseñador.

Sedomir Rodríguez contó que su fantasía, Sentir, surgió a raíz de la canción Santa Cruz en Carnaval. "Este es un tema que me recuerda mucho a mi niñez, cuando no me perdía ni una sola Gala de la Reina de la fiesta chicharrera. Yo me sabía hasta los guiones de los presentadores. Era, y creo que sigo siendo, un friqui del Carnaval. Se trata de una canción muy significativa y, sin embargo, nadie la había utilizado para diseñar un traje", indicó.

Pero hasta ahora no había podido convertir esta idea en realidad porque no había encontrado a un productor que le hiciese la versión de la canción que él pretendía. "Por fin, para este año lo conseguí y Anaé puso la voz. Y a partir de ahí me puse a crear mi fantasía. Utilicé los colores azul y plata porque recuerdan a la bandera de Tenerife, aunque sustituí el blanco por el plata. También pensé en hacer una alegoría del mar y de la noche de Santa Cruz en Carnaval", informó Sedomir Rodríguez de la Sierra.

El trabajo de este diseñador ha vuelto a encantar al jurado de la Gala de la Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Ya tiene en mente su próxima fantasía. Dice que el secreto para subir al escenario de la Gala un gran traje es tener mucha creatividad y contar con un buen equipo. "Esto último es fundamental porque yo no sería nada sin la gente que me ayuda cada año", concluyó Sedomir Rodríguez de la Sierra.