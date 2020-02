Marco y María convertirán la elección de la Reina en un "musical carnavalero"

La Gala de la Reina de la capital chicharrera, dirigida este año, por primera vez, por los diseñadores Marco Marrero y María Díaz, se convertirá en un "musical del Carnaval" y en un "homenaje entrañable a esta fiesta", que "dedicaremos a Santa Cruz, a los grupos y a las candidatas". Aunque mantendrá el tradicional formato de obertura y desarrollo del acto, "veremos algo diferente" a ediciones anteriores, y las aspirantes, "las auténticas protagonistas de la Gala", esta vez tendrán más presencia en el escenario.

Así lo aseguró ayer María Díaz durante la rueda de prensa en la que presentó "solo" algunos detalles del espectáculo, "pues queremos que este sea una sorpresa". La directora de la Gala de la Reina del Carnaval chicharrero estuvo acompañada por el concejal de Fiestas, el socialista Andrés Martín, y por la cantante Soraya, que vuelve a participar en este acto carnavalero después de hacerlo hace seis años, aunque esta vez será una de las presentadoras del mismo, junto a los periodistas Alexis Hernández y Pedro Rodríguez.

La Gala de elección de la Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, en la que en esta ocasión concursarán 16 candidatas, se celebrará hoy miércoles, 19 de febrero, en el Recinto Ferial, a partir de las nueve y media de la noche. Tendrá una duración aproximada de tres horas y contará con la actuación estelar de la cantante Paulino Rubio, que "ofrecerá temas que todos podremos corear".

Marco Marrero y María Díaz se enfrentan por primera vez a la dirección de uno de los actos más importantes del Carnaval chicharrero, inspirado este año en Los coquetos años 50. Díaz indicó que tanto ella como su compañero de dirección son conscientes de que el espectáculo que tienen preparado "no gustará a todo el mundo", pero "podemos asegurar que le hemos puesto todo nuestro cariño, esfuerzo y corazón". "No podemos adelantar mucho sobre el desarrollo del mismo, pero sí podemos decir que habrá sorpresas y una obertura diferente a lo visto hasta ahora", añadió.

María Díaz explicó que la intención del equipo era realizar un musical inspirado en los años 50, "algo que no ha sido nada fácil". "En España, los años 50 fueron una época muy oscura y nuestro Carnaval no es nada oscuro. Al final, nos decantamos por la cultura americana de los musicales, inspirándonos en Broadway. Y finalmente, la Gala de la Reina de Santa Cruz será un musical que se convertirá en un musical del Carnaval", manifestó.

La directora del espectáculo también aprovechó para agradecer la implicación de los grupos y de la cantante Soraya. "Nosotros hemos estado muy vinculados al Carnaval pero desde el mundo del diseño. Con esta experiencia hemos descubierto un Carnaval hecho con mucho amor y esfuerzo, una fiesta muy familiar. Estamos encantados de trabajar con los grupos, que no han dicho que no a nada. Y con respecto a Soraya, a la que considero mi amiga, tengo que decir que es un lujo y un placer poder contar con ella", añadió.

Díaz indicó que este año también se ha intentado atender todas las demandas de los diseñadores y de las candidatas, pues "ellos son los protagonistas". En este sentido, la directora anunció que en esta Gala las aspirantes tendrán más presencia en el escenario, "aunque no puedo adelantar nada más". "Saldrán en cuatro bloques y deberán desfilar cada una durante tres minutos y medio. Pero tendrán más protagonismo. Y ya no puedo seguir hablando", apunta. A lo que no se ha podido dar respuesta es a la petición de que todas las fantasías pudiesen estar en el escenario durante la proclamación de la Reina. "A mí se me partirá el corazón cuando nombre solo a diez para que vuelvan a salir al escenario, pero con las dimensiones que tenemos en el Recinto Ferial, otra cosa no podemos hacer", dijo.

Por su parte, la cantante Soraya manifestó que, aunque ella ya participó en la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz en 2014, "en esta ocasión se trata de una intervención muy especial". "Aquella vez lo hice como cantante, pero esta vez no es una simple actuación. Ahora soy una trabajadora más y estoy encantada. Para mí es un placer estar bajo la dirección de mis amigos Marco y María. Y sé que ofrecerán una Gala maravillosa, porque conozco perfectamente su buen gusto. Tienes preparadas muchas sorpresas, sobre todo un momento muy mágico", anunció Soraya.

Con respecto a la intervención de la cantante Paulina Rubio, tanto la directora de la Gala como el concejal de Fiestas confirmaron que aún no había llegado a la Isla, "pero lo hará en las próximas horas". "No la conozco, pero estoy muy contenta con que forme parte de este espectáculo. Desde que llegue le enseñaremos el escenario. Ella no ha puesto ningún problema en los temas que le hemos propuesto, para que todos podamos cantarlos", dijo María Díaz.

El concejal de Fiestas mostró su satisfacción ante el espectáculo que están preparando los nuevos directores de la Gala de la Reina del Carnaval y anunció que "el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife seguirá contando con ellos hasta que ellos quieran". Apuntó que ya había visto las fantasías que se subirán al escenario del Recinto Ferial y "puedo adelantar que este año hay muchísimo nivel". Martín aprovechó para recordar que la Gala de la Reina será retransmitida por la Televisión Canaria a nivel regional, "que también podrá verse por su web desde cualquier dispositivo", y por Televisión Española a nivel nacional a través de La 2 y por su canal internacional.

El jurado de la Gala estará formado por Javier Torres, profesor de Diseño de la Facultad de Bellas Artes y autor del diseño de la escenografía; Mónica Raquel Estévez; Reina del Carnaval 1987; Javier Nóbregas; autor del Cartel de Carnaval 2020; Roberto González; periodista en Televisión Canaria; Lydia Ramírez, actriz de cine, teatro y televisión, modelo y bailarina; Ana Ibañez, periodista de TVE; Agustín Rubiales, expresidente del Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz; David Santisteban, productor, autor y compositor; Gema Lozano, realizadora y directora de videoclips y fashions films; José Luis Pérez Aguiar, médico oncólogo en el Hospital Universitario de Canarias; Paola Torres, diseñadora de vestuario de Cine, nominada y ganadora del Premio Goya 2017; José Luis de Madariaga, actor; Jose Luis Pérez, pintor; Amparo Higueras, interiorista y Ángela Morales, profesora de Diseño Gráfico de la Escuela de Arte Fernando Estévez.