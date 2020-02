Cascarrabias reclama por la vía legal las votaciones individuales del jurado de Interpretación

La formación portuense, que pasó del segundo al tercer premio en los despachos por un error de cálculo, pide verificar las notas del jurado.

La murga Cascarrabias, formación crítica del Norte de Tenerife que pasó de un segundo de Interpretación a un tercero después de que se revisaran las puntuaciones del jurado del concurso de murgas de la comarca, ha dirigido una "reclamación previa a la vía contencioso administrativa" al concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, municipio anfitrión de concurso 2020.



En el escrito al que ha tenido acceso EL DÍA, Cascarrabias solicita que les facilite "las actas del jurado del premio de Interpretación donde se recoja la puntuación individualizada de cada uno de los miembros del jurado, sin el nombre de los mismos, justificando como suma la puntuación final tanto de las fases como de la final".



La reclamación que suscribe el presidente de la sociedad, Salvador Quintero, hace constar que "según informaciones que tiene esta murga se ha incumplido la base decimotercera dado que se ha puntuado con ceros (0) por larte del jurado distintos aspectos que no contemplaban las bases, dado que la misma recoge literalmente que 'la votación se efecturará del 1 a 5 para miembro de jurado, debiéndose utilizar puntuaciones enteras. En la final se puntuará a cada una de las murgas participantes con los mismos criterios y la misma fórmula que las establecidas para las fases".



El documento advierte que "se ha incumplido la referida base porque en el último apartado dice que 'las actas del jurado y del pmreio Criticón no se harán públicas hasta después de concluida la final. Dichas actas serán entregadas, sin mencionar la indetidad de los miembros del jurado que las haya emitido individualmente en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, el martes siguiente a la final de concurso a todas las murgas participantes y/o miembros de los municipios de la Comunorte, así como a los miembros del mismo ente y a los medios de comunicación que lo soliciten', hecho este que no se ha producido a día de hoy con lo cual se vulnera nuevamente las bases de dicho concurso", según queda de manifiesto en el escrito de Cascarrabias.



En el encabezado del escrito registrado el el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, ya Cascarrabias advierte que se trata de una reclamación previa a la vía contenciosos administrativa.



Por otra parte, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz hizo público una nota de presenta en la que informó de la reunión celebrada el lunes 18 de febrero, con carácter de urgencia, en la que participó el concejal de Fiestas, Alberto Castilla, y la directiva de la Plataforma de murgas del Norte, Comunorte y el jurado del Concurso de Murgas del Norte de este año 2020 para proceder a la aclaración de las actas del citado concurso.



"La Comunorte es la entidad organizadora del concurso de Murgas del Norte que se realiza cada año en uno de los municipios integrantes en la misma. Este año, el ayuntamiento anfitrión, fue Puerto de la Cruz. Tras una revisión previaa la entrega de las actas, saltó a la luz un error de cálculos por el que Cascarrabias y Trinkosos, cambiaban sus posiciones actuales en el ranking de premios, pasando a segundo puesto la murga Los Tinkosos y, por ende, la murga portuense, Los Cascarrabias,a tercera posición", añade el comunicador.



En la nota se hace constar que "el acto de intercambio de trofeos se realizó con buenos ánimos y toda la humildad que un momento como este merece, sin embargo, tras un análisis más exhaustivo de las actas, se tomó la decisión de realizar una reunión extraordinaria y de urgencia".



"Las bases del concurso elaboradas por la COMUNORTE, expresan que el jurado deberá puntuar con cifras que van del 1 al 5, los distintos aspectos a valorar, siendo el 1 la nota más baja y el 5, la más alta. No obstante, parte del jurado, bajo un criterio objetivo, decide puntuar con un 0, aquellos aspectos que, aunque puntuables, no se dan en los temas a cantar en las fases de murgas o en su final. Así, si una murga canta una canción donde no hay humor, en el apartado donde se hace referencia al mismo, este se puntuó con un 0, ya que no existió. Este criterio se realizó siguiendo la lógica de los miembros del jurado que entienden que una canción no tiene por qué usar la crítica o el humor para obtener una buena puntuación", continúa el escrito.

"Los aspectos a valorar por el jurado, son interpretación e intencionalidad, inteligibilidad, voces, crítica y humor. Así, la ausencia de uno de ellos, fue puntuado con un 0. La reunión, convocada por Castilla, tuvo como objetivo arrojar luz ante las decisiones tomadas por el jurado que participó en el reciente concurso. Recordamos que el jurado se compuso por personas relacionadas directamente con las murgas, avaladas por la experiencia de años como componente y letristas. Estos son en Interpretación, Sergio Pimienta, exdirectivo de la murga Ni Pico-Ni Corto y letrista; Raquel García, directora artística, musical y letrista de Carnaval; Cristo Manuel Domínguez, excomponente de Bambones y tertuliano murguero de la Radio Canaria; José Antonio González, exdirector de Singuangos y de Ni Fú-Ni Fá; José Mallorquín, excomponente de Mamelucos y de comparsa y rondallas y miembro de Son21; Ramón Guimerá, historiador de murgas, y Loren Dorta, licenciado en Filología Inglesa y en Ciencias de la Información".

En el apartado de Presentación, Carolina Padrón, modista y artesana de trajes del Carnaval; Josua Sánchez, diseñador de diferentes grupos del Carnaval de Santa Cruz; Yurena Delgado, costurera de murgas y agrupaciones y directora de la agrupación musical Salsabor; Moi Rodríguez, diseñador de disfraces de Carnaval, y Toñi Expósito, costurera de varios grupos y reinas del Carnaval.

"El jurado hace hincapié en la buena fe de esta decisión, mostrándose en todo momento colaborativo con el consistorio y la COMUNORTE. Tras la observación y el análisis de cada una de las posiciones del jurado, la exposición de razones y el debate de las mismas, la COMUNORTE decide dar por válida las explicaciones del jurado y se procede a firmar el visto bueno del acta", precisa la nota del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.