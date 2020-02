Pedro Yadiel Perdigón, rey infantil del Carnaval del Puerto de la Cruz

Puerto de la Cruz celebró la elección del trono infantil el domingo, título que recayó en Pedro Yadiel Perdigón Pérez, con la fantasía Ahora me ves, ahora no me ves... es hora del té, del diseñador Jorán Torres para el Mercado Municipal del Puerto de la Cruz, AAVV San Felipe-El Tejar.

Desfilaron también Claudia Hernández López, con Aloha Puerto de la Cruz, de José Martín y patrocinada por Restaurante los Asadores, Bar Plaza Las Chicas, Mr. Snack, Dulcería Oramas y David Méndez; Aithana Expósito Bauset, con diseño Nairomi Acosta Reflejo de luna y patrocinado por Restaurante Casa Julian, Burguer King La Villa, Zumería Mango, Bar El Secreto, Diversitas y Guachinche Casa Chona; Sofía Rodríguez Díaz, con ¡Ya se acerca al muelle!, de El Taller de Toni y representando a la Asociación Cultural Punta Brava y El Veril; Aitor González Utrilla, con fantasía de Jonay Díaz & Grupo Pez Azul Shakyamuni, protector de la séptima casa en representación de Sonido e iluminación Tinguaro, Cafetería Pizzería Cosmopolita y Pinturas y reformas Kenay; Patricia Rodríguez Vargas, con Mi rincón favorito... ya me volví loca del artista Héctor de la Rosa, para Espectáculos Tenerife y cerrando el ganador, Pedro Yadiel Perdigón.