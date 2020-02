Aquellos locos jurados

Qué buen rato pasamos anoche en mi cantina, ya pasadas las nueve. Estaba entretenido viendo como Willy Toledo se ponía chulito ante el juez que le citó por otra salida de tono, cuando entraron por la puerta mis amigos Tino Cebral y Jesús "El Corbata". Siempre que vienen de Las Palmas pasan por aquí a disfrutar de un plato de garbanzas de las de mi madre y a echarnos una buena conversa.

Desde allá enfrente, ambos siguen con entusiasmo, no solo las cosas que suceden en mi negocio, sino las noticias de nuestro Carnaval en general. Y anoche me confesaban estar sorprendidos por la polémica que está rodeando a algunos jurados de los concursos de este año. En murgas adultas, al entregar los premios, se volvieron a escuchar, después de muchísimos años, unos gritos de "tongo" que, con razón o sin ella, evidencian una falta de respeto inaceptable a la murga ganadora. En comparsas, la polémica ha estallado con fuerza en las redes sociales donde el descontento se ha hecho más que palpable, especialmente con los premios de presentación; y mención aparte merecen las Rondallas, en donde la bronca del público presente a la hora de leer el fallo del jurado fue importante y donde se produjo algún detalle para olvidar, como la pérdida de papeles de un laureado solista a quien le honra, y mucho, el que lo haya sabido reconocer pidiendo disculpas públicamente. Mis clientes siempre dicen que nunca llueve a gusto de todos y que sobre gustos no hay nada escrito; pero si está escrito que el fallo del jurado, según consta en las bases, es inapelable y, no lo dice en ningún sitio, pero lo dicta el sentido común, que, si aceptamos entrar en un concurso, dicho fallo se ha de respetar.

Mi amigo Tino, que tiene unas ocurrencias tremendas, dice que pongamos a Risto Mejide, que así nos acostumbraríamos a las decisiones polémicas. A ver si en la Gala, Ritmo y Armonía y coches engalanados hay mas suerte porque, a este paso, no recordaremos este año por los coquetos años 50, sino por aquellos locos jurados.