Fiestas elabora un informe por los insultos del solista Javier Hernández al jurado

El Organismo Autónomo de Fiestas ha elaborado un informe sobre los insultos que dirigió al jurado el solista de la Unión Artística El Cabo Javier Hernández al término del concurso de rondallas celebrado en el Auditorio de Tenerife el pasado domingo, cuando se hizo público el veredicto. Desde la organización se confirmó que se está valorando si procede establecer algún tipo de sanción por su actitud.

Los hechos se produjeron cuando se hicieron públicos los premios y Javier Hernández increpó al jurado y a la secretaria del tribunal, que en este caso actúa sin voz ni voto y es personal del organismo autónomo.

En la mañana de ayer, el mismo Javier Hernández hizo público en su Facebook este comunicado en el que pide perdón de forma pública: "Lo siento. Sólo puedo decir, lo siento. Comportamiento indignante el mío, injustificable, lleno de faltas de respeto, primero a mi rondalla, El Cabo, después al resto de rondallas, y por último, al público y al jurado. No hay pasión que justifique esta actitud, aceptar el fallo del jurado era lo que tenía que hacer, me reitero en mis disculpas hacia todos. No me extiendo más, porque poco más se puede decir.

Ahora toca defender el repertorio en los escenarios, nada más, y seguir disfrutando de la música. Felicitar a las rondallas y solistas galardonados. En especial a mi hermano, Antonio Hernández Rodríguez, y a la rondalla Las Valkirias. Un saludo.".

Fuentes de El Cabo adelantaron que hoy está previsto que presenten un escrito pidiendo perdón a la organización por los hechos del concurso, mientras miembros de la federación espera que se sancione la acción.