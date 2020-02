Laura García Repo: "Me han vuelto a elegir porque no me quejo por nada"

¿Cómo se convierte en candidata a Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Soy repetidora y aún sigo sin creérmelo. Tras participar en la Gala de la Reina de Santa Cruz el año pasado con el diseñador Borja Abreu, tanto este como su patrocinador, Ron La Indiana, quisieron contar conmigo de nuevo para estos Carnavales. No se quedaron muy satisfechos con la fantasía que presentaron en la pasada edición de la fiesta, pero sí con mi actuación. Por eso, y según me han contado, me volvieron a llamar. Sé que soy muy afortunada, pues hay un montón de chicas que lo intentan año tras año sin éxito, y yo me voy a subir al escenario del Recinto Ferial por segunda vez. Esto me halaga muchísimo, pero también me supone una gran responsabilidad, porque no quiero defraudarlos, no quiero que se arrepientan.

¿Y por qué cree que la han vuelto a elegir?

Según me han dicho, para ellos soy una candidata fuerte y muy disciplinada. Destacan que no me quejo por nada y me aseguran que soy la aspirante a Reina perfecta. Mi diseñador me conoció en 2018, el año en el que logró la Reina infantil, con la pequeña Ayelén. Ella es alumna mía de gimnasia rítmica, pues soy entrenadora del Club Adoney. La madre de Ayelén nos presentó y así comenzó esta aventura.

¿Considera que los diseñadores, en líneas generales, buscan para sus trajes chicas guapas, delgadas y altas?

Yo no creo que busquen eso. Para ser candidata a Reina del Carnaval no hace falta ser una modelo. Aquí lo importante es la fantasía, no la chica. No estamos hablando de un certamen de belleza.

¿Ha visto ya su fantasía al completo? ¿Podría describirla con una palabra?

Sí la he visto. Estoy enamorada de mi fantasía. Es impresionante.

¿Cree que tiene posibilidades de ganar?

Por supuesto. Confío mucho en mi diseñador, en su equipo y en mí. Vamos a salir a por todas. Ojalá consiga ser la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Eso es lo que queremos todas. Pero yo soy muy feliz con el solo hecho de participar. Y ya este es mi segundo año. Es que tengo mucha suerte.

¿Está nerviosa?

No estoy nerviosa, pero sí tengo muchas ganas de salir ya al escenario.

¿Mejoraría algo de la Gala de la Reina?

Me gusta tal y como es. Este año estoy contenta porque el escenario vuelve a contar con la tarima giratoria, para que los trajes se puedan lucir más.

¿Le gustaría que el público votase desde casa?

Me parecería estupendo, porque el Carnaval es del pueblo. y estoy segura de que a la gente le encantaría la idea.

¿El Carnaval de Santa Cruz debería tener también un Rey?

Yo creo que sí.

Tres defectos.

Soy inconformista, impaciente y muy exigente conmigo misma.

Tres virtudes.

Soy muy luchadora, constante y también buena persona.

Una comida.

La pasta.

Una película.

Pretty Woman.

Una canción.

¿Quién sabe?

Un libro.

Cree en ti.

Un viaje.

Filipinas.

Aficiones.

Me encanta bailar, escuchar música y viajar.

¿Cómo se ve dentro de algunos años?

Firmaría donde fuese para seguir estando como ahora. Me gustaría seguir dedicándome a la gimnasia rítmica y, en lo persona, continuar con mi pareja tan feliz como lo soy en la actualidad.