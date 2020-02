Tiralenguas gana en el Norte y regresará a Santa Cruz 2021

Cascarrabias, que partía como favorita, se contentó con el segundo de Interpretación, y Trinkosos, con el tercero, cuando Chaladas tenía méritos de cartón.

Tiralenguas regresará al concurso de murgas de Santa Cruz de Tenerife 2021 después de recuperar la pasada madrugada el primer premio de la Comarca, lo que le permite a los de José Antonio Vera tener el salvoconducto para la capital de la crítica y el pasacalles, y eso después de una actuación irregular, con una final muy superior a la fase; y en el Norte se arrastra la puntación.

Cascarrabias, favorita en muchas quinielas, se contentó con el segundo de Interpretación y a punto estuvo de lograr un histórico triplete, pues se hizo con el primero de disfraz y premio Criticón. El tercero recayó en Trinkosos, de La Orotava, un cartón que en algún momento parecía tener el rostro Las Chaladas, de Icod de los Vinos, la murga revelación de esta edición en el Norte de Tenerife.

En Presentación, el primer premio recayó en Cascarrabias; segundo para Trinkosos, tercero para Chaladas y el accésit recayó en Apresuradas.

El premio Criticón que otorgan los medios de comunicación que han cubierto el concurso de murgas de Norte fue para Cascarrabias, por el tema "Blanco y negro, y a color", de Javi Pechi y Aíto García.

Significativo fue que los miembros del jurado, que han sido muy elogiados por su experiencia en murgas del Carnaval, salieron al término del certamen a escuchar la acogida a su veredicto y a asistir a la entrega de los galardones. De hecho, el público hasta coreó sus nombres según los nombró el jurado.



Interpretación:

1. Tiralenguas

2. Cascarrabias

3. Trinkosos, de La Orotava

Premio Criticón:

Cascarrabias, por la letra "Blanco y negro, y a color"

Presentación:

1. Cascarrabias

2. Trinkosos

3. Chaladas

Ac. Apresuradas



Con casi una hora de retraso sobre el horario previsto comenzó la final de murgas de Norte, en donde tuvo la palabra hasta el presidente de la Comunorte y concejal de Fiestas de Puerto de la Cruz, Alberto Castilla, para dar por inaugurada la final a cinco -por incomparecencia de Pizzicatos-, de la comarca del Norte de Tenerife, que deparó a su vez el nombre de la formación de crítica y pasacalles que participará en el concurso de Santa Cruz 2021. Desde anoche, la capital de las murgas ya conoce a su primer participante.

1.- Trinkosos (La Orotava, 2015). Con pasacalles, entraron sin perderse en presentaciones para aprovechar el tiempo. Se presumía que venían ajustado a los 30 minutos de repertorio. Yeray Lorenzo dio paso al primer tema, en el que la murga, para optar a todos los apartados de puntuación, cantaron su primera estrofa dedicada a la educación desde el humor, para seguir con otra parte de la canción apostando por el estilo show desde el que cantar al bulling. Más efecto que voces en esta parte de la letra en la que temblaron las voces de Trinkosos, y no precisamente de emoción. En la recta final aportaron por su visión crítica de la Educación, para lamentar hasta la subida de los libros de textos. De la mano de Naara Hernández, como la maestra de ceremonia de esta canción, Trinkosos cantó a Vox con humor para referirse al Carnaval y al cartel. Y frente a los postulados de Vox, Trinkosos desplegó una bandera arcoiris gigante para lanzarse 'de cabeza' a tocar el corazón. El tiempo avanzaba y empezaba a pesar la canción. Giro a la versión crítica de Vox, para concluir con su versión show de la mano de media docena de solistas de la murga. Voces irregulares con una letra de trámite; se esperaba mucho más de Trinkosos.

Su segunda letra, la especialidad de la casa de Trinkosos: 'Juegos de tronos?, en la que los componentes aparecían caracterizados de mujeres en un cuarto de baño. Solo la imagen ya despertaba sonrisas. Desde el baño de chicas contaban los tequilas que se tomaron... tantos fueron los que bebieron que le hizo daño... 'el limón'. Hicieron un alto para maquillar una amiga a su compañera y siguieron con las anécdotas del 'karaoque'. Otra copa. Prueba de que su amistad está sincronizada... hasta se ponen mala el mismo día o coincidieron el mismo día en darle un beso al mismo chico. De lo más divertido, cuando le manda un whatsapp a un niñato, al que lo llenan de emoticonos porque no le responde, y al recibir el mensaje, cambia su opinión. Luego una foto con un filtro del móvil. Y uno, y otro filtro. Al final, el tema no pasa del lugar donde cantan, sin contagiar. Trinkosos, muchos mejor en fase que en final. Decepción cuando se les colocaba en las quinielas para ir a Santa Cruz 2021.

2. Cascarrabias (Puerto de la Cruz, 1984).- Segundo de la final de murgas. Con Javi González 'El Chileno' al frente, entonaron su pasacalles. A partir de ahí, David Padilla, su responsable musical, dio la entrada al primer tema dedicado a los adverbios mientras colocaron a izquierda y derecha de la tarima donde estaba la murga sendas especies de pizarras. David Padilla se puso al frente de la murga y comenzó la clase de cómo usar los adverbios de cantidad, tiempo y modo para hablar que el dinero del puerto va mal y llega lento. Incrustan una referencia a Concepción y al Cabildo. Y pasan a otro asunto: a una mujer no la dejan entrar a a esclavitud del Cristo, y también responden con adverbios de afirmación y negación. Cuestionaron al Cabildo porque no da subvención a los grupos del Norte, pero sí a los de Santa Cruz, y hasta sacaron la información publicada ayer mismo y metieron un "viaje". Siguieron cuestionando si importa los tatuajes y dieron a elegir entre adverbios: mucho o poco, y entonaron la estrofa por lo que se decantó en público. Parecía que habían armado la letra dando a elegir al público y en función de la respuesta armaban su estrofa. Parecía que 'casi' era eso 'casi' lo que 'casi' querían conseguir. Para incrustar 'casi' que las murgas hacen el Carnaval y por un cartón la educación no has de olvidar. La letra una joya que precisaba de traducción simultánea para entender el sentido que se disfrutó en la segunda parte. La letra, una joya de Javi Pechi y Aíto García.

En la recta final, repiten el tema de Santa Cruz, cuando se quedaron 'plantados'. Sin la expresividad, hipotecada para dar realce a su árbol, comenzaron cantando a las murgas infantiles que se quedan plantadas, pasan a un toque de humor en el que cabe todo, siguen con una referencia al contrato de Juan Luis Guerra que se le cayó del bolsillo de alguien de CC. De ahí, una genialidad cuando hablan de un estudiante que tuvo que elegir la 'rama' de qué estudiar, para encontrarse que después de tantos esfuerzos no tiene un trabajo. 'Y se cae de maduro'... Juegan con la jerga, e incorporan el coste de los billetes cuando se tienen que trasladar desde la Península 'haciendo leña del árbol caído'... Dos temas cuidados, con fibra. Un huracán parece haber arrancado de raíz el tema cuando cantan a la eutanasia... Final apoteósico: "Canarias es la tierra que nos vio nacer" que opta a convertirse en Himno murguero de Canarias, como pregonaba la solista de Cascarrabia. Solo este final contagiaba la pasión por la murga. Ellos ya se conocen el camino a Santa Cruz, pero aún es prematuro cuando quedaban tres murgas por actuar. Solo en canto a Canarias, con imágenes del incendio de Gran Canaria, robaba el corazón.

3. Ferrusquentos (Garachico, 2014).- La marea naranja se dejaba sentir en la explanada del muelle de Puerto de la Cruz, sin duda la afición más ruidosa y numerosa. Volvieron a poner en escena su cuidada presentación para deleite del público antes de seguir con su pasacalle, que contagian si gritar. A las órdenes de Airám Trujillo, un director que despierta empatía con el público, comenzaron a desgranar el repertorio. Su primer tma, "El país de las maravillas". Al principio los coros se escuchaban más que las voces que contaban la letra, hasta que se entendió que era un canto a los inmigrantes, "aquí no nos dispararon y no nos negaron entrar", cantaron. En la segunda letra, más bonita por cómo sonaba que por lo que decían, al referirse de forma genérica a los gobernantes de este vergel. En la tercera estrofa el teme se pierde en el país del letrista que parece que se dedicaba a una familia en la que falta la madre, para seguir con un tributo a la mujer. El primer tema, "El país de Alicia, sin maravillas". Después de la intervención de la solista, Ferrusquentos regaló poesía a la mujer 30 segundos antes de un tema que se diluyó.

Segundo tema. Llegaba "La hora del té". Ferrusquento mantenía una actuación conjunta, como un musical, desde la presentación, sin interrupciones. Representan una pelea en una mesa entre Alicia y el conejo del país de las maravillas, para recrear el pacto en la política nacional sin mención expresa. El tema acaba por convertirse en un jeroglífico. Si ya el desarrollo se basaba todo en la intuición del espectador se complicó cuando incorporan referencias a Juan Luis Guerra y al hospital para decir que nos gobernaban siete gatos callejeros. Y apareció la reina de corazones, para decir que "la corona es una farsa". E incorporan una exhibición musical cuando dicen a quién hay que cortar la cabeza, y se refieren al apagón de Endesa o al puerto de Granadilla. El musical de las intuiciones. Buscan un enfoque original demasiado ambicioso para un concurso de murga. Al final, el té se quedó frío. Lo mejor, su despedida.

4. Las Chaladas (Icod de los Vinos, 2018).- En teoría le tocaba actuar a Pizzicatos, que fiel a su palabra no acudió por no tener preparado otros dos temas. Y siguieron Chaladas, la murga revelación del Carnaval 2020. El año pasado se quedaron a las puertas de la final y esta edición entraron hasta la cocina. Tras su pasacalles, arrancaron con su primer tema dedicado a las "Papeletas", para decir que últimamente meten hasta lonchas de chorizo y mortadela.Y el tema se viene arriba: "Hacer el payaso no es igual que democracia", interpretaron después de decir que habían encontrado las papeletas fuera del contenedor de papel. La murga parece que saca su papeleta. Se crecen para criticar a CC y Ani Oramas, "hasta busca votos a costa del hambre". El mismo letrista que pareció en Mamelucos elogiar a CC, en Icod escribió que CC quería quitar el hambre con Pepe Benavente, para seguir lamentando el uso político de los discapacitados, pero no ponen especialistas en los colegios. En ese momento pareció temblar el sonido, con unas Chaladas que enamoraban con su letra y la interpretación con el sello de Judo Lorenzo. Con Martina Toledo tirando de la murga, tendió puente de magia desde el escenario al patio de butacas. Enfilaron en la recta final para pedir a los nuevos gobernantes que no se acomoden al poder y resuelvan la herencia recibida; el tema fue de más a menos.

Segundo, en un presentimiento, dejaron un mensaje: "Yo presiento que si las murgas no nos unidos, el concurso se muere". Prometía el tema de Sergio González... Un presentimiento, ¿argumentos de premio en esta final? En el arranque de tema las voces temblaban. Faltaba la seguridad de la que habían alardeado en fase y en primer tema. Arrancaron con referencias a las colas del Norte, y acertaron con el presentimiento de que la Comarca no tendría hospital... El tema se vino arriba con la referencia al trato desigual que se da entre murgas masculinas y femeninas, con imitación incluso de las voces. "Mi momento tiene que llegar". Otro presentimiento, cuando los juzgan por según el sexo que tenga un trabajador o un político, y proyectaron fotografías de políticos, algunos de la época de cuando aspiraban a entrar en política. Y revindican su rechazo al machismo. Y el tema acaba con el sello de su autor, Sergio González, en un canto al planeta y en defensa de Canarias: "presiento que de plástico es mi mar; todos presumimos de las Islas pero nadie quiere reciclar". El tema sube en intensidad en su presentimiento: ¿Mojarán? Sería el mejor homenaje a Samuel Armas, que aportó la idea de este tema y anoche lo escuchó desde la murga celestial. Méritos de cartón por lo visto y por méritos.

5.-Los Tiralenguas (Icod de los Vinos, 1991).- Cerrando la final de murgas, Tiralenguas, que celebra 29 años dando la murga en el Norte. Su presentación y pasacalles que acercó el ambiente de las grandes finales de Santa Cruz. Con la magia que siempre regala José Antonio Vera, abre un debate entre el público, con un azafato le preguntan a algunos de los espectadores -ya preparados- qué es una murga. Se abre el debate si debe primar el estilo de Zeta-Zetas, o debe haber menos show y más letra. Con el montaje musical de Xerach Casanova hacen una letra a la carta del murguero, en respuesta a los retos que plantean los aficionados: "ver a la grada aplaudiendo por igual a su murga y a la rival". Y hacen un guiño a los efectos especiales de Zeta-Zetas, con neones del chino a 90 céntimos. El tema es arrollador: Si quieren reírse visiten al ayuntamiento de mi ciudad. Recriminan las diferencias abismales entre la comarca y la capital, y las colas de la autopista..."Cansados de promesas incumplidas", reprocharon con orgullo murguero que metía crítica en las venas al públicos. Tiralenguas y roban corazón."Somos especialista en poder todo en las redes, pero cuando nos convocan a votar nos quedamos en el bar". Magistrales Tiralenguas hasta en su crítica porque ahora nadie votó a Vox o la Cataluña radical... Tiralenguas sirve esencia murguera en 57 corazones murgueros en su primer tema. Y metieron un rajazo a Radio Realejos, a quien le pidieron que le escribieran los repertorios a las murgas del Norte. Del rajazo en "do mayor", un giro y a robar corazón con le canto a quienes luchan contra el cáncer, a la educación, a los universitarios... Sortearon con creces el reto de enamorar con su primer tema.

Se "despidieron" con "Juan, 'El Chivato'", un personaje de su barrio. Y empiezan a contar las suposiciones de"El Chivato", que mete en follones hasta una pareja, el concurso de murgas o hasta el jurado. Cuestionan también la veracidad de las redes sociales, y el tema se corta en intensidad con un rap en busca de humor. Y le piden a Juan que cuente el chisme: hoteles que cobran 200 euros por noche para seguir con un tributo a las camarera de hotel. También cuestionan al murguero que va a las presentaciones de los compañeros rivales con el único objetivo de repartir los audios entre los rivales. Y en la recta final de su repertorio, Tiralenguas anunció que después de 29 años dejaba el Carnaval... era uno de los rumores de "Juan, El Chivato", porque la murga seguirá subida al escenario muchos años. Desconcertate. Tenían méritos para hacer más.

Durante la deliberación del jurado actuaron Los Cornucas Atomicos, grupo ganador del Canción de la Risa de Santa Cruz de Tenerife 2020 que está formado por los letristas de la época gloriosa de Triquis, y a continuación Ni1Pelo de Tonto.