Pedro Yadiel Perdigón, rey infantil del Carnaval del Puerto de la Cruz

El pequeño lució la fantasía 'Ahora me ves, ahora no me ves€ es hora del té' del diseñador Jorán Torres representando al Mercado Municipal del Puerto de la Cruz, AAVV San Felipe-El Tejar.

Puerto de la Cruz ha celebrado la elección del trono infantil del Carnaval de la ciudad turística del Norte de Tenerife en el que se hacía acreedor del título el pequeño Pedro Yadiel Perdigón Pérez, con la fantasía 'Ahora me ves, ahora no me ves€ es hora del té', del diseñador Jorán Torres representando al Mercado Municipal del Puerto de la Cruz, AAVV San Felipe-El Tejar. El ganador recibía el cetro de manos del alcalde del municipio, Marco González Mesa y del concejal de Fiestas, Alberto Castilla.

Durante la gala, que contó con la asistencia de cerca de mil personas, han participado los distintos colectivos del municipio, con la intención de dar valor al esfuerzo que de forma desinteresada hacen estos colectivos y sus familias durante todo el año para poder participar en unas fiestas que son del pueblo.

Además, el público asistente, disfrutó con los distintos shows infantiles que tenían un claro hilo conductor, los musicales y entre todos ellos, Coco, la película de Disney que cautivó al mundo en 2017 inspirada en la festividad mexicana del Día de Muertos, la historia sigue a un niño que es transportado accidentalmente a la Tierra de los Muertos, donde busca la ayuda de su tatarabuelo, músico fallecido, para devolverlo a su familia entre los vivos y revertir la prohibición por parte de su familia de convertirse en músico.

Sin duda, la emoción estaba servida. Un primer bloque de candidatas, invitaban al escenario a tres niñas dispuestas a hacerse con el trono. Las aspirantes fueron Claudia Hernández López, con una fantasía titulada "Aloha Puerto de la Cruz", del diseñador José Martín y patrocinada por Restaurante los Asadores, Bar Plaza Las Chicas, Mr. Snack, Dulcería Oramas y David Méndez; Aithana Expósito Bauset, con un diseño de Nairomi Acosta titulado "Reflejo de luna" y patrocinado por Restaurante Casa Julian, Burguer King La Villa, Zumería Mango, Bar El Secreto, Diversitas y Guachinche Casa Chona; cerrando el bloque la niña Sofía Rodríguez Díaz, con la fantasía "¡Ya se acerca al muelle!", de El Taller de Toni y representando a la Asociación Cultural Punta Brava y El Veril.

Un segundo bloque, abrió el paso a otros tres aspirantes al trono, comenzando con Aitor González Utrilla, que lució fantasía de Jonay Díaz & Grupo Pez Azul, titulada "Shakyamuni, protector de la séptima casa" en representación de Sonido e iluminación Tinguaro, Cafetería Pizzería Cosmopolita y Pinturas y reformas Kenay. Siguió la niña Patricia Rodríguez Vargas, con la fantasía "Mi rincón favorito... ya me volví loca" del artista Héctor de la Rosa, representando a Espectáculos Tenerife. Cerrando el bloque, el que a la postres sería el ganador del cetro infantil, el niño Pedro Yadiel Perdigón Pérez, representando al Mercado Municipal del Puerto de la Cruz, AAVV San Felipe-El Tejar, con un diseño de Jorán Torres, titulado "Ahora me ve, ahora no me ves... es hora del té".

Durante el festival se sucedieron las actuaciones de la murga infantil Pequepotras, de Puerto de la Cruz y la de la youtuber e influencer Ariann Music. Con 13 años, la youtuber, tiktoker, cantante, escritora y chelista Ariadna Cabero Lemus, más conocida como Ariann Music, es una artista integral que gracias al apoyo de su familia, trabajó sus grandes talentos hasta convertirse en una de las influencers más seguidas de España, quien con tan solo 11 años consiguió el ansiado Botón de Oro de YouTube, gracias a los más de 130 millones de reproducciones de sus videos, que se basan en la reinterpretación de temas de otros artistas. Ariann fue reconocida por Nickelodeon.TV como la "Mejor Influencer Española 2018".

César Abril, youtuber, instagrammer, tiktoker y futbolista, es uno de los influencers del momento, gracias al gran número de seguidores que lo animan en sus publicaciones. Ambos, Ariann y César, publican vídeos y fotos en sus redes sociales en pareja, cautivando así a un público cada vez más entregado a los nuevos movimientos sociales. Una joven pareja que ha conseguido ser el centro de atención del público que busca originalidad, cercanía y talento.

Junto a la pareja, Naomi Vera, portuense, periodista y reportera de Mírame Televisión, se convirtió en un trío de lujo para conducir la gala infantil donde un niño se coronó rey.