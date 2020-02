Lucas Mujica: "Prefiero la Canción de la Risa antes que ensayar a diario en una murga"

¿Contento en su regreso a los escenarios del Carnaval?

Sí, muy contento. Hacía seis años que no cantábamos juntos.

¿El humor pasa de moda?

El humor no tiene por qué pasar de moda; unas veces se hace humor y otras críticas.

¿Qué hicieron este año?

Mucho humor y un poco de crítica porque antes nos achacaban que no habíamos crítica.

¿Qué tienen que envidiar las murgas a Los Cornucas?

No tienen nada que envidiar; cada uno hace lo que le gusta.

¿Le falta humor a las murgas?

Si.

¿Su repertorio es exportable a las murgas?

Nuestro repertorio se podría cantar en una murga.

¿Por qué Lucas y su equipo participan en la Canción de la Risa y no en murgas?

Sobretodo el tiempo. Este año ensayamos 46 días incluyendo la elaboración de la letra, más el montaje musical y la historia final. La otra vez en 2014, fueron la mitad de ensayos. La Canción de la Risa te ocupa menos tiempo y el grupo es más reducido. Somos todos amigos, y nos reímos bastantes; siempre hemos dicho que mientras nos lo pasemos bien en los ensayos ya hemos logrado nuestro objetivo.

¿El próximo año volverán a la Canción de la Risa?

Ahora mismo es precipitado.

¿Dónde se les puede ver?

Los grupos de la Canción de la Risa mantienen la costumbre de actuar el Lunes de Carnaval en Cortefiel, y estaremos ahí. También el Viernes de Piñata al Círculo de Amistad. Agradecemos mucho que se haya hecho el concurso antes del Viernes de Piñata.

¿Tiene cabida en la gala?

Creo que sí, se puede adaptar.

¿Cómo surgió la idea de Youtube para su repertorio?

Este año sacamos unas cuantas ideas y nos gustó esta porque nos daba juego para muchos personajes.

¿Con la Canción de la Risa mata el gusanillo de la murga?

Totalmente. De todas murgas, el gusanillo de las murgas me lo quité hace un par de años. A ver si me explico bien: ya superé la etapa esa de las murgas; hoy en día no me llaman nada personalmente para ir a ensayar todos los días. Me quedo con la Canción de la Risa mil veces.

¿Está en auge la Canción de la Risa?

Sí, lo que pasa es que el concurso de la Canción de la Risa deberían fomentarlo más tanto los propios grupos como, en especial la comisión de fiestas, los medios de comunicación... Darle más auge. Es una pena que no se retransmita esto en directo aunque sea una cadena local. Fomentándolo por ese lado ganaría muchísimo más.

¿Sacaría del teatro el concurso de la Canción de la Risa?

Nunca la sacaría del teatro porque es el sitio idóneo, pero es una pena porque no puede asistir más gente. Entonces, como la capacidad es reducida, la fórmula alternativa sería lanzarlo por la televisión, e incluso retransmitirlo por la radio.

¿Pero su repertorio es más visual o se puede entender también por la radio?

También se puede entender por la radio, aunque en el tema visual gana en televisión.

¿Ensayaron para ganar?

No, no, ensayamos para divertirnos y pasarlo bien... Ya luego si el premio venía, mucho mejor. El premio es pasarlo bien en los ensayos. ¿Puedo decir yo algo?

Sí, claro...

Este año estoy muy orgulloso... porque... (llora)... este año he podido salir con mi hermano. Llevaba muchos años en la murga y este año lo pude convencer y, aunque estaba un poco reacio al principio, lo pude convencer. Al final... hasta me lo estoy pensando porque me va a quitar el puesto en el grupo porque se los ha ganado uno a uno. Ya lo quieren más a él que a mí. Estoy agradecido porque haya salido con nosotros.