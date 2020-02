Tito Rosales: "Estábamos en la final y nos echaron a patadas"

¿Se quitó el gorro por una equivocación?

Las normas son ambiguas. Ellos se agarran a unas y yo a otras. En las bases dice que en la composición de la murga, de entre 30 y 90 componentes, quedan exentos director, bandera, mascotas y percusión. Ellos dicen que eso es solo a efecto para contabilizar si llegas a los noventa integrantes. Pero en otro apartado dice que todos los componentes tienen que cantar la presentación y puesta en escena con el vestuario presentado previamente al jurado, a lo que nosotros decimos que los percusionistas de la murga son componentes también y cantan sin el atuendo completo.

Pero hablamos de un gorro... ¿La descalificación no tendría que ser en Vestuario? ¿Qué interfiere en Interpretación?

Eso siempre había estado de antes: el que quería optar a premios de Vestuario lo hacía y el que no, solo en Interpretación, pero la norma la puso Isabel Volta, del PP, porque quería que las murgas cantaran con todo el tocado para darle prestigio al Carnaval y para mayor lucimiento de la murga. Y hace dos años cambió y se puso también la descalificación en Interpretación.

¿Cometió un error?

Vale que fue una equivocación y me lo quité en un momento dado, pero es insignificante que por ese motivo descalifiquen a un grupo... Me quedo sin final porque se presentaron las denuncias oportunas y ya no estamos en tiempo, pero lo vamos a pelear desde el lunes en los tribunales. Sabemos que estábamos en la final y nos echaron a patadas. Pero vamos a seguir luchando.

¿Van a acudir a los tribunales?

Si, vamos a seguir y a acudir a los tribunales porque esto nos ha provocado un daño a la imagen y al honor que nos supone todo esto. Hemos estado tres días en los medios de comunicación, unos a favor, otros en contra sin que hayamos hecho algo que consideremos grave, porque ni salí ni soy borracho ni subí con 20 componentes de más. En un momento determinado me molestaba el gorro para ver la murga y me lo quité para dar una entrada a la murga; en 2017 estuve solo quince segundos con el gorro en la Presentación porque era muy grande y me lo tuve que quitar.

¿Por qué ha sido descalificado en concreto?

Se han dejado llevar por las redes sociales, porque publicaron en una foto mía quitándome el gorro.

¿Sabe a ciencia cierta si Chancletas no pasó a la final por puntuación o por descalificación?

Estamos descalificados. Lo sé a ciencia cierta y ellos (la organización) me lo han demostrado porque a partir de que nosotros hemos protestado hemos hecho tres o cuatro reuniones, y si ellos la aceptan, es que existe la descalificación. Si no me lo hubieran dicho de entrada que no teníamos la puntuación suficiente para estar en la final y yo me iba a mi casa a dormir. A parte de que tengo información. Estamos en una isla y aquí se sabe todo. El lunes, cuando se hagan públicas las actas, se va a demostrar que estamos descalificados y vamos a ir a por todas.

¿Se ha sentido arropado por las murgas de Gran Canaria?

No. Alguna murga me ha llamado, como las que llevan muchos años para animarme, como Serenquenquenes y Legañosos, pero entiendo que cada murga vaya a lo suyo. Lo entiendo y lo comprendo. No entiendo a Sociedad del Carnaval... con todos los años que llevo luchando por las murgas desde cuando nadie las quería y por una minucia como esta, en el año que me voy a retirar y lo quería hacer por lo menos estando en la final -porque lo merecí y lo puntuó el jurado-, no lo han querido y no lo han permitido. No sé qué intereses tienen porque ha sido parte (de culpa) de la organización y mucha de la Federación de Murgas. Fue el presidente quien puso en duda la norma. Se hicieron dos reuniones; quedó en el aire que había una duda y el propio presidente de la federación pidió una reunión porque tenía una duda... Si el presidente de tu federación, que es quien tiene que defender, es quien hace ver a Carnaval que tiene una duda, imagínate dónde vamos a parar. Es una cosa asombrosa.