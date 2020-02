Ya ha conseguido doblete de reinas, con la infantil, Violeta García, y la de los mayores, Consuelo Pérez. Ahora sueña con el triplete. El diseñador Alexis Santana haría historia si también logra ganar en la Gala adulta, que tendrá lugar el día 19. Ha desvelado su secreto. "Este año he diseñado las fantasías pensando en el público de cada una de las galas. Para la de los niños, creé un traje muy infantil y para la de los mayores, un traje para ellos, lleno de alegría y color. Para la adulta, presentaré un proyecto con el que mucha gente se sentirá identificado. Será la primera talla grande en la Gala del Carnaval", cuenta.

Asegura que quiere ganar también en este concurso, pero no por él, "pues ya yo tengo dos reinas y soy muy feliz", sino por su candidata, Ana Benavides. "Es una mujer maravillosa, con la que queremos romper estereotipos en el Carnaval. ¿Por qué una candidata a Reina no puede ser una chica normal con talla grande?", explica. Y cuando lo hace se emociona, porque recuerda que él ha sufrido durante años que a su hermana pequeña la llamasen "gorda". "Desde muy niña le diagnosticaron problemas de tiroides y engordó. Volvía del colegio casi todos los días llorando, porque la insultaban. Yo no podía soportar ese sufrimiento. Le prometí que la convertiría en Reina infantil. Y así fue. Ocurrió en 2013". Por eso, añade, "ojalá mi fantasía sirva para acabar con los estereotipos de belleza". "Rafael Amargo dijo cuando estuvo aquí que solo quería mujeres delgadas bailando en el escenario. Pues yo le digo que este año hay una candidata de talla grande".