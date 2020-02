Lía González: "Tengo mucho miedo a no poder contener las lágrimas"

La candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife Lía González Hernández, de 27 años, lucirá la fantasía Cumbia, del diseñador Jonathan González.

¿Cómo se convierte en candidata a Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Después de muchos años intentándolo, y cuando ya prácticamente se me había olvidado, el diseñador Jonathan Suárez, que es amigo mío y también mi peluquero, me llamó para proponérmelo. Me puse a saltar como una loca, no me lo podía creer. Sentí una alegría inmensa. Es que me he presentado a varios casting y desde que conozco a Jonathan, le he pedido año tras año que me convirtiese en candidata. Pero él me decía que no había llegado el momento, que ya me avisaría cuando hiciese el traje ideal para mí. Yo pensaba que esto me lo decía para que lo dejara tranquilo. La verdad es que ya había tirado la toalla. La última vez que me presenté a un casting fue en 2017, cuando me hijo tenía un añito. Para estos Carnavales, cuando recibí la llamada de Jonathan me puse muy nerviosa, aunque él me había dicho que en 2020 no participaría en la Gala adulta de la Reina. Era todo una broma. Quería darme una sorpresa. Y me la dio. Estoy tan feliz.

¿Y por qué tenía tantas ganas de ser candidata?

Me encanta el Carnaval, lo llevo en la sangre. Mi abuelo formó parte de la Masa Coral Tinerfeña durante toda su vida y mi abuela era costurera de esta fiesta. Pasé mi infancia entre sonidos y telas del Carnaval. Y yo quería ser candidata, desde siempre. Por eso lo intentaba año tras año. Y ahora ya estoy aquí, ya ha llegado mi oportunidad. Estoy disfrutando al máximo esta experiencia, porque deseaba mucho vivirla. Me siento como una niña pequeña con un gran regalo. Puedo asegurar que el día de la Gala lo daré todo en el escenario.

¿Por qué cree que esta vez si fue la elegida?

Porque son muchos años ya insistiendo a mi diseñador. Lo he vuelto loco. Pero también me ha dicho que le apetecía hacer un traje especial para mí, algo más personal. La fantasía está hecha para mí y yo para ella.

¿Ya ha visto su traje al completo? ¿Podría describirlo con una palabra?

Ya lo he visto, pues participo en su confección. Esto es muy sacrificado, pero también es un privilegio. Y si tengo que describirlo con una palabra, diría que es poderoso. También es imponente.

¿Mejoraría algo de la Gala de la Reina?

Me encanta la Gala tal y como está.

¿Le gustaría que el público votase desde casa?

Pues la verdad es que me parece una muy buena idea.

¿El Carnaval de Santa Cruz también debería tener un Rey?

Claro que sí.

¿Qué supondría para usted se proclamada Reina?

Si eso llegase a ocurrir, yo creo que me saltaría el protocolo. Saldría del traje y me pondría a saltar. Para mí sería algo mágico. Aunque en realidad, yo ya he ganado. He soñado tanto con ser candidata, que para mí esto ya es suficiente.

Tres virtudes.

Soy muy divertida, muy energética y también responsable.

Tres defectos.

Pues soy bastante nerviosa, tengo mucho carácter y soy muy sensible. Tengo mucho miedo a no controlar las lágrimas cuando salga al escenario del Carnaval.

Una comida.

Las lapas.

Una película.

El Padrino.

Un viaje.

Me encantaría ir a Cuba.

Aficiones.

Me apasiona el mundo de la moda, el cine y pasar todo el tiempo que pueda con mi pequeño. También me gusta muchísimo comer.

¿Cómo se ve dentro de algunos años?

La verdad es que ahora soy muy feliz. Espero que en un futuro también lo sea.