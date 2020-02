"Yo no me he visto en otra". Fueron las primeras palabras que pronunció ayer Consuelo Pérez Arvelo al preguntarle cómo se sentía siendo la Reina de los mayores del Carnaval de Santa Cruz. Aseguró que está viviendo una experiencia "inolvidable", que "recomiendo a todo el mundo". "Llevo desde las siete de la mañana atendiendo a medios de comunicación, entre radios, teles y periódicos. Estoy encantada", indicó. Por su parte, su diseñador, Alexis Santana, que también ha logrado este año la Reina infantil, apenas podía contener las lágrimas de la emoción. "Me cuesta creer lo que me está pasando. Esto es mágico", apuntó.

Tan solo habían pasado unas horas desde que oyó su nombre en el escenario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Ayer tocaba atender a todos los medios de comunicación. "Yo no sabía que esto era así, estoy encantada, yo no me he visto en otra". Consuelo Pérez Arvelo, proclamada Reina de los mayores el pasado miércoles, cuenta a El DÍA, desde una silla del Hotel Silken Atlántida y con su cetro en la mano, que lo que está viviendo es "maravilloso", que se siente "como en una nube". "Y eso que esto solo es el principio, pues aún me quedan días emocionantes, como la Cabalgata", añade. Dice que nunca se imaginó que a ella le fuese a "ocurrir algo así; es todo tan bonito".

Explica que en la tarde del pasado miércoles, en la Gala de los Mayores, no se enteró de que ella era la Reina hasta unos minutos después de que los presentadores gritasen su nombre. "Me di cuenta porque, de repente, vi a mi diseñador, Alexis Santana, saltando. Yo no me lo podía creer. La verdad es que no me lo esperaba. Tanto ese momento, como todo lo que estoy viviendo después, está siendo muy emocionante. Para mí, todo esto será inolvidable", manifiesta Consuelo Pérez, vecina del municipio de Santa Úrsula.

Admite que jamás se le había pasado por la cabeza convertirse en candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, "a pesar de que soy muy, muy carnavalera, pues todos los años me disfrazo y no me pierdo ni una fiesta". Por eso, cuando su diseñador, Alexis Santana, le propuso subirse al escenario del Recinto Ferial, no se lo pensó dos veces.

"Yo estaba en casa en pijama y con las cholas, y Alexis, pues ya nos conocíamos, me llamó por teléfono. Me comunicó que tenía que contarme algo y yo le dije que se viniera hasta casa. Tal y como estaba, con el pijama, lo recibí. Cuando me explicó cuál era su intención, yo le conteste que sí inmediatamente. No lo consulté ni con mi marido ni con mis hijos, pero ellos me apoyaron desde que se los conté. Ahora todos en casa me llaman mi Reina", cuenta Consuelo.

Le recomienda "a todo el mundo que viva esta experiencia". "Yo pensaba que sería muy complicado desfilar con un traje tan grande, pero la verdad es que me llevé una grata sorpresa, porque no me costó nada. Solo hubo algo que fue muy difícil para mí, soportar las pestañas postizas. No pensé que eso costase tanto", manifiesta la Reina de los mayores del Carnaval 2020.

Consuelo Pérez representó a la Zona Comercial Abierta de Santa Úrsula y lució la fantasía Sonora de Amor, del diseñador Alexis Santana, que también ha logrado este año la Reina infantil.

Ayer, Santana, vecino de Santa Úrsula pero con corazón realejero, apenas podía mantener las lágrimas de la emoción y aseguraba que le costaba creer lo que le está pasando. "Había mucha competencia en la Gala y felicito desde aquí a todos mis compañeros. Pero yo tenía un as bajo la manga, y esa era mi candidata, Consuelo. Desde que la vi en las fiestas de La Corujera, interpretando a artistas de los 60, supe que ella tenía que ser la persona que llevase mi traje. Tanto confiaba en ella, que para la puesta en escena de la Gala, le dije que hiciese lo que quisiese. Con la canción de Rocío Durcal, Me gustas mucho, animó a todo el público. Fue maravilloso", concluyó.