El diseñador que no busca el aplauso fácil y la candidata que llora por su fantasía

"Este año saldré a ganar, pero haciendo lo que me gusta, sin buscar el aplauso fácil". Son las palabras del diseñador del Carnaval Daniel Pages, que agradece a sus patrocinadores, McDonald's y EL DÍA-La Opinión de Tenerife, "la libertad absoluta que siempre me dan a la hora de convertir en realidad mis creaciones para la Gala de la Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife".

Daniel Pages visitó ayer, junto a su candidata, Judith Miguélez, las instalaciones del restaurante de McDonald's ubicado en la plaza de La Candelaria y del periódico EL DÍA-La Opinión de Tenerife. Admitió estar muy cansado, porque ya apenas duerme, pero asegura que todo este esfuerzo valdrá la pena. Y es que en esta edición de la fiesta, el diseñador subirá al escenario del Recinto Ferial un proyecto en el que lleva trabajando varios años y del que se siente especialmente orgulloso, Mararía.

Pero también, y según sus propias palabras, siente una gran responsabilidad, porque "estamos hablando de algo nuestro, de una historia que tiene un libro, una película y una banda sonora". "Y ojalá, a partir del próximo 19 de febrero, también tenga una Reina del Carnaval. Esta fantasía me ha dado muchos quebraderos de cabeza, porque quería hacer algo especial, quería que fuera un traje perfecto y la verdad es que tiene elementos muy complicados. La idea se me ocurrió hace algunos años, pero hasta ahora no había podido convertirla en realidad. Me ha costado, lo reconozco, pero ya está aquí", manifestó Daniel Pages.

Este diseñador, que ya acumula dos Reinas y numerosas damas de honor en la fiesta chicharrera, señaló que en esta ocasión ha decidido "arriesgar", porque "no será el típico traje de Carnaval". "Tendrá plumas, lentejuelas y otros materiales que se suelen utilizar, pero no es una fantasía con la que se busque el aplauso fácil. Es diferente, porque he hecho lo que me apetecía, lo que yo quería contar y transmitir. Todos mis diseños tienen una historia, pero este, aunque igual no sea el traje más bonito, sí refleja la historia más potente que yo he contado hasta ahora. Y este es mi premio", apuntó.

Daniel Pages aseguró que ha arriesgado incluso con la música que acompañará el desfile de su candidata, Judith Miguélez, "pues se trata de una melodía complicada". "No es una batucada ni una música carnavalera, pero creo que sí emocionará. Forma parte de la banda sonora de la película Mararía", agregó.

Para este traje, Daniel Pages necesitaba a una chica especial, con magia, según él mismo contó. Necesitaba a la "candidata perfecta, a la Reina perfecta", y "esa es Judith, sin duda". El diseñador la descubrió a través de las redes sociales, porque Judith comentaba todo lo que él hacía. Cuando la conoció en persona, "supe que sería la aspirante que llevaría el traje de Mararía".

Judith no puede ocultar ya sus nervios. Durante la visita a las instalaciones de McDonald's y EL DÍA-La Opinión de Tenerife no puede evitar señalar que está "histérica" y algo "insoportable". "La verdad es que tengo tantas ganas de que llegue el gran día, que no hay quien me aguante", bromeó. Aún le cuesta creer que se subirá al escenario de la Gala del Carnaval, "pero es que además lo haré con un diseño de Daniel Pages".

Miguélez apuntó que sigue el trabajo de Daniel Pages desde hace mucho tiempo. "Para mí es el mejor diseñador del Carnaval. Me encantan sus trajes y las historias que hay detrás de ellos. Soy muy afortunada, porque luciré una fantasía de Pages y porque mis patrocinadores son grandes empresas", comentó.

Sobre la fantasía que lucirá el próximo miércoles, la candidata indicó que se trata de un traje "impactante" y "maravilloso". Cuando empezó a hablar de su diseño, no pudo contener la emoción y se puso a llorar. "No sé lo que me pasa, debe ser una mezcla de nervios y emoción", dijo.

Judith también está algo asustada porque, y según manifestó, sobre ella recae la gran responsabilidad de que su traje Mararía "llegue al público". "Tengo que interpretar un gran dolor y sufrimiento, que corresponde a una parte muy importante del libro. Estoy ensayando mucho porque no quiero defraudar a nadie. Yo voy a disfrutar al máximo ese momento, pero quiero hacerlo lo mejor posible", señaló la joven.

Explicó que no se había leído el libro hasta que conoció a Daniel Pagés. "Él me indicó que no me enseñaría el traje hasta que no me lo leyese. Me lo compré y me lo acabé en dos días. Me encantó. Ahora ya lo entiendo todo, sobre todo el cariño y gran esfuerzo que Dani está poniendo en este diseño. Para él es su obra de arte, aunque no sea un traje típico del Carnaval. Es tan impactante", manifestó Judith Miguélez.

"Seré la Reina"

Apenas faltan unos días para que llegue el momento. La candidata Judith Miguélez se subirá por fin al escenario de la Gala del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y el diseñador Daniel Pages mostrará la obra carnavalera de la que más orgulloso se siente. "Sé que hay mucha competencia, pero yo salgo a ganar", dice él. "Yo seré la Reina", añade ella.